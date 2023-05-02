Milli Muharip Uçak KAAN’da pilotlar ASELSAN TULGAR ile görecek

Tam Boyutta Gör ASELSAN, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında TULGAR Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi’nin görselini paylaşmıştı. Bir süre önce ise TULGAR’ın detayları açıklandı. ASELSAN TULGAR, adı KAAN olarak açıklanan Milli Muharip Uçak’ın pilotlarının havadaki gözleri olacak.

Pilotlar TULGAR ile görecek

TULGAR Sistemi, sabit kanatlı platformlar için ASELSAN bünyesinde tasarlanmış bir vizör yansıtmalı kaska monteli gösterge sistemi olarak ifade ediliyor. Sistem, pilot ve hava aracının imkan ve kabiliyetleri ile görev sahası farkındalığını artırmak amacıyla sayısal gece görüş, renkli ekran ve hassas kafa takibi teknolojileriyle donatılmış durumda.

Tam Boyutta Gör ASELSAN yaptığı açıklamada TULGAR Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi’nin ileri teknoloji optik tasarımı sayesinde geniş bir görüş alanına sahip olduğu ve ayrıca yüksek çözünürlüklü görüntüleri vizör üzerine yansıtarak görev sırasında pilotlara destek olacağı aktarılıyor. Sistemde aktif ve pasif gürültü engelleme bulunurken entegre sayısal gece görüş kabiliyeti ile gündüz ve gece görevleri sırasında kafa biriminde değişikliğe gerek olmaksızın kullanılabilecek.

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TULGAR, uçağın dahili sistemleriyle tam entegre bir şekilde çalışacak. Uçağın mevcut sensör verileri doğrudan kaskın ekranından renkli olarak görüntülenebilecek. TULGAR, esasında uçağın motoru veya yazılımı kadar kritik bir parça konumunda. Zira bu sistemi dışarıdan almak pek mümkün değil.

ASELSAN TULGAR Özellikleri

Hafif kask birimi

Renkli ekran

Pilot kafasına göre biçimlendirilmiş iç kask yapısı

Sayısal gece görüş

Hibrit kafa takip sistemi

Aktif gürültü önleme

Gözlük ile kullanıma uygunluk

3D ses uyumluluğu

40°(Y)-32°(D) görüş alanı

Arayüzler

ARINC-818-2 Video Arayüzü

Display Port Sayısal Video I/O Arayüzü

Seri Arayüzler (RS-232/RS-485/RS-422)

Ayrık I/O Arayüzü

MIL-STD-1553 Arayüzü

Fiziksel Özellikler

Kafa Birimi Ağırlığı: < 2.1 kg (oksijen maskesi dahil)

Elektronik Birim (EB) Ağırlığı: < 5 kg

Teknik Özellikler

Güç Girişi: 28 VDC (Nominal)

Güç Tüketimi: 140 W (Nominal)/190W (Maksimum)

Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı (EB): -40°C/+70°C (Fan Soğutmalı) -55°C/+95°C (İklimlendirilmiş Hava Soğutmalı)

Depolama Sıcaklığı (EB): -55°C / +95°C

Kalifikasyonlar

MIL-STD-810G W/Change 1

MIL-STD-461G

MIL-STD-1472G

DO-254

DO-178C

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Milli Muharip Uçak KAAN’da pilotlar ASELSAN TULGAR ile görecek