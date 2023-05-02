Milli Muharip Uçak KAAN’da pilotlar ASELSAN TULGAR ile görecek

- Pilotlar TULGAR ile görecek
- ASELSAN TULGAR Özellikleri
- Arayüzler
- Fiziksel Özellikler
- Teknik Özellikler
- Çevre Koşulları
- Kalifikasyonlar
- Yorumlar
Pilotlar TULGAR ile görecek
TULGAR Sistemi, sabit kanatlı platformlar için ASELSAN bünyesinde tasarlanmış bir vizör yansıtmalı kaska monteli gösterge sistemi olarak ifade ediliyor. Sistem, pilot ve hava aracının imkan ve kabiliyetleri ile görev sahası farkındalığını artırmak amacıyla sayısal gece görüş, renkli ekran ve hassas kafa takibi teknolojileriyle donatılmış durumda.
TULGAR, uçağın dahili sistemleriyle tam entegre bir şekilde çalışacak. Uçağın mevcut sensör verileri doğrudan kaskın ekranından renkli olarak görüntülenebilecek. TULGAR, esasında uçağın motoru veya yazılımı kadar kritik bir parça konumunda. Zira bu sistemi dışarıdan almak pek mümkün değil.
ASELSAN TULGAR Özellikleri
- Hafif kask birimi
- Renkli ekran
- Pilot kafasına göre biçimlendirilmiş iç kask yapısı
- Sayısal gece görüş
- Hibrit kafa takip sistemi
- Aktif gürültü önleme
- Gözlük ile kullanıma uygunluk
- 3D ses uyumluluğu
- 40°(Y)-32°(D) görüş alanı
Arayüzler
- ARINC-818-2 Video Arayüzü
- Display Port Sayısal Video I/O Arayüzü
- Seri Arayüzler (RS-232/RS-485/RS-422)
- Ayrık I/O Arayüzü
- MIL-STD-1553 Arayüzü
Fiziksel Özellikler
- Kafa Birimi Ağırlığı: < 2.1 kg (oksijen maskesi dahil)
- Elektronik Birim (EB) Ağırlığı: < 5 kg
Teknik Özellikler
- Güç Girişi: 28 VDC (Nominal)
- Güç Tüketimi: 140 W (Nominal)/190W (Maksimum)
Çevre Koşulları
- Çalışma Sıcaklığı (EB): -40°C/+70°C (Fan Soğutmalı) -55°C/+95°C (İklimlendirilmiş Hava Soğutmalı)
- Depolama Sıcaklığı (EB): -55°C / +95°C
Kalifikasyonlar
- MIL-STD-810G W/Change 1
- MIL-STD-461G
- MIL-STD-1472G
- DO-254
- DO-178C
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah