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    Milli Muharip Uçak KAAN’da pilotlar ASELSAN TULGAR ile görecek

    ASELSAN, TULGAR Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi’ni resmen duyurdu. ASELSAN TULGAR, özellikle Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN için geliştirilirken pilotların havadaki gözleri olacak.
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    Milli Muharip Uçak KAAN’da pilotlar ASELSAN TULGAR ile görecek Tam Boyutta Gör
    ASELSAN, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında TULGAR Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi’nin görselini paylaşmıştı. Bir süre önce ise TULGAR’ın detayları açıklandı. ASELSAN TULGAR, adı KAAN olarak açıklanan Milli Muharip Uçak’ın pilotlarının havadaki gözleri olacak.

    Pilotlar TULGAR ile görecek

    TULGAR Sistemi, sabit kanatlı platformlar için ASELSAN bünyesinde tasarlanmış bir vizör yansıtmalı kaska monteli gösterge sistemi olarak ifade ediliyor. Sistem, pilot ve hava aracının imkan ve kabiliyetleri ile görev sahası farkındalığını artırmak amacıyla sayısal gece görüş, renkli ekran ve hassas kafa takibi teknolojileriyle donatılmış durumda.

    Milli Muharip Uçak KAAN’da pilotlar ASELSAN TULGAR ile görecek Tam Boyutta Gör
    ASELSAN yaptığı açıklamada TULGAR Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi’nin ileri teknoloji optik tasarımı sayesinde geniş bir görüş alanına sahip olduğu ve ayrıca yüksek çözünürlüklü görüntüleri vizör üzerine yansıtarak görev sırasında pilotlara destek olacağı aktarılıyor. Sistemde aktif ve pasif gürültü engelleme bulunurken entegre sayısal gece görüş kabiliyeti ile gündüz ve gece görevleri sırasında kafa biriminde değişikliğe gerek olmaksızın kullanılabilecek.

    TULGAR, uçağın dahili sistemleriyle tam entegre bir şekilde çalışacak. Uçağın mevcut sensör verileri doğrudan kaskın ekranından renkli olarak görüntülenebilecek. TULGAR, esasında uçağın motoru veya yazılımı kadar kritik bir parça konumunda. Zira bu sistemi dışarıdan almak pek mümkün değil.

    ASELSAN TULGAR Özellikleri

    • Hafif kask birimi
    • Renkli ekran
    • Pilot kafasına göre biçimlendirilmiş iç kask yapısı
    • Sayısal gece görüş
    • Hibrit kafa takip sistemi
    • Aktif gürültü önleme
    • Gözlük ile kullanıma uygunluk
    • 3D ses uyumluluğu
    • 40°(Y)-32°(D) görüş alanı

    Arayüzler

    • ARINC-818-2 Video Arayüzü
    • Display Port Sayısal Video I/O Arayüzü
    • Seri Arayüzler (RS-232/RS-485/RS-422)
    • Ayrık I/O Arayüzü
    • MIL-STD-1553 Arayüzü

    Fiziksel Özellikler

    • Kafa Birimi Ağırlığı: < 2.1 kg (oksijen maskesi dahil)
    • Elektronik Birim (EB) Ağırlığı: < 5 kg

    Teknik Özellikler

    • Güç Girişi: 28 VDC (Nominal)
    • Güç Tüketimi: 140 W (Nominal)/190W (Maksimum)

    Çevre Koşulları

    • Çalışma Sıcaklığı (EB): -40°C/+70°C (Fan Soğutmalı) -55°C/+95°C (İklimlendirilmiş Hava Soğutmalı)
    • Depolama Sıcaklığı (EB): -55°C / +95°C

    Kalifikasyonlar

    • MIL-STD-810G W/Change 1
    • MIL-STD-461G
    • MIL-STD-1472G
    • DO-254
    • DO-178C
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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