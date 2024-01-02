Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Milli muharip uçak KAAN’ın gelişmiş kaskı TULGAR’ın ilk prototipi üretildi

    ASELSAN, TULGAR Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi’nin ilk prototipinin üretildiğini duyurdu. TULGAR, Milli muharip uçak KAAN’ın pilotları tarafından kullanılacak.
    Milli muharip uçağın gelişmiş kaskı TULGAR için önemli gelişme Tam Boyutta Gör
    ASELSAN, 2023 yılında TULGAR Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi’ni tanıtmıştı. ASELSAN TULGAR, Milli Muharip Uçak KAAN’ın pilotları tarafından kullanılacak. Pilotlar yeni nesil görüntüleme sistemi ile yüksek bir farkındalığa erişmiş olacak. Pilotlar sanki uçağın gövdesi yokmuş gibi çevrelerini görebilecek ve birçok dahili sistemi kask arayüzüyle kontrol edebilecek. Kısa bir süre önce ise ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TULGAR’ın ilk prototipinin üretildiğini açıkladı.

    ASELSAN TULGAR için ilk prototip tamam

    TULGAR’ın ilk prototipinin üretilmesi önemli bir adım zira bu, KAAN’ın ilk uçuşunda bu ürünün kullanılabileceği anlamını taşıyor. Şimdilik bu bir olasılık ancak önümüzdeki günlerde bu konu netlik kazanmış olacak. Öte yandan TULGAR Sistemi, sabit kanatlı platformlar için ASELSAN bünyesinde tasarlanmış bir vizör yansıtmalı kaska monteli gösterge sistemi olarak tanımlanıyor.

    TULGAR, pilot ve hava aracının imkan ve kabiliyetleri ile görev sahası farkındalığını artırmak amacıyla sayısal gece görüş, renkli ekran ve hassas kafa takibi teknolojilerine sahip. TULGAR, ileri teknoloji optik tasarımı sayesinde geniş bir görüş alanına sahip olmanın yanında yüksek çözünürlüklü görüntüleri vizör üzerine yansıtarak görev sırasında pilotlara destek olacak.

    Aktif ve pasif gürültü önleme yetenekleri ile platform ve diğer kaynaklardan pilota ulaşan gürültüleri engelleyen TULGAR, entegre sayısal gece görüş kabiliyetini bulundurması sayesinde gündüz ve gece görevleri sırasında kafa biriminde değişikliğe gerek olmaksızın kullanılabilecek.

    ASELSAN TULGAR Özellikleri

    Milli muharip uçağın gelişmiş kaskı TULGAR için önemli gelişme Tam Boyutta Gör

    • Hafif kask birimi
    • Renkli ekran
    • Pilot kafasına göre biçimlendirilmiş iç kask yapısı
    • Sayısal gece görüş
    • Hibrit kafa takip sistemi
    • Aktif gürültü önleme
    • Gözlük ile kullanıma uygunluk
    • 3D ses uyumluluğu
    • 40°(Y)-32°(D) görüş alanı

    Arayüzler

    • ARINC-818-2 Video Arayüzü
    • Display Port Sayısal Video I/O Arayüzü
    • Seri Arayüzler (RS-232/RS-485/RS-422)
    • Ayrık I/O Arayüzü
    • MIL-STD-1553 Arayüzü

    Fiziksel Özellikler

    • Kafa Birimi Ağırlığı: < 2.1 kg (oksijen maskesi dahil)
    • Elektronik Birim (EB) Ağırlığı: < 5 kg

    Teknik Özellikler

    • Güç Girişi: 28 VDC (Nominal)
    • Güç Tüketimi: 140 W (Nominal)/190W (Maksimum)
    • Çevre Koşulları
    • Çalışma Sıcaklığı (EB): -40°C/+70°C (Fan Soğutmalı) -55°C/+95°C (İklimlendirilmiş Hava Soğutmalı)
    • Depolama Sıcaklığı (EB): -55°C / +95°C

    Kalifikasyonlar

    • MIL-STD-810G W/Change 1
    • MIL-STD-461G
    • MIL-STD-1472G
    • DO-254
    • DO-178C
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 23 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    engelli aracı mtv borcu görünüyor metabolizma yavaşlatma ilacı laroxyl 10 mg kullananların yorumları apartmanda merkezi uydu sistemi sinyal yok xanax 1 mg kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP EliteBook 650 G10 8A576EA
    HP EliteBook 650 G10 8A576EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız