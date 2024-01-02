Milli muharip uçak KAAN’ın gelişmiş kaskı TULGAR’ın ilk prototipi üretildi

- ASELSAN TULGAR için ilk prototip tamam
- ASELSAN TULGAR Özellikleri
- Arayüzler
- Fiziksel Özellikler
- Teknik Özellikler
- Kalifikasyonlar
- Yorumlar
ASELSAN TULGAR için ilk prototip tamam
TULGAR’ın ilk prototipinin üretilmesi önemli bir adım zira bu, KAAN’ın ilk uçuşunda bu ürünün kullanılabileceği anlamını taşıyor. Şimdilik bu bir olasılık ancak önümüzdeki günlerde bu konu netlik kazanmış olacak. Öte yandan TULGAR Sistemi, sabit kanatlı platformlar için ASELSAN bünyesinde tasarlanmış bir vizör yansıtmalı kaska monteli gösterge sistemi olarak tanımlanıyor.
TULGAR, pilot ve hava aracının imkan ve kabiliyetleri ile görev sahası farkındalığını artırmak amacıyla sayısal gece görüş, renkli ekran ve hassas kafa takibi teknolojilerine sahip. TULGAR, ileri teknoloji optik tasarımı sayesinde geniş bir görüş alanına sahip olmanın yanında yüksek çözünürlüklü görüntüleri vizör üzerine yansıtarak görev sırasında pilotlara destek olacak.
Aktif ve pasif gürültü önleme yetenekleri ile platform ve diğer kaynaklardan pilota ulaşan gürültüleri engelleyen TULGAR, entegre sayısal gece görüş kabiliyetini bulundurması sayesinde gündüz ve gece görevleri sırasında kafa biriminde değişikliğe gerek olmaksızın kullanılabilecek.
ASELSAN TULGAR Özellikleri
- Hafif kask birimi
- Renkli ekran
- Pilot kafasına göre biçimlendirilmiş iç kask yapısı
- Sayısal gece görüş
- Hibrit kafa takip sistemi
- Aktif gürültü önleme
- Gözlük ile kullanıma uygunluk
- 3D ses uyumluluğu
- 40°(Y)-32°(D) görüş alanı
Arayüzler
- ARINC-818-2 Video Arayüzü
- Display Port Sayısal Video I/O Arayüzü
- Seri Arayüzler (RS-232/RS-485/RS-422)
- Ayrık I/O Arayüzü
- MIL-STD-1553 Arayüzü
Fiziksel Özellikler
- Kafa Birimi Ağırlığı: < 2.1 kg (oksijen maskesi dahil)
- Elektronik Birim (EB) Ağırlığı: < 5 kg
Teknik Özellikler
- Güç Girişi: 28 VDC (Nominal)
- Güç Tüketimi: 140 W (Nominal)/190W (Maksimum)
- Çevre Koşulları
- Çalışma Sıcaklığı (EB): -40°C/+70°C (Fan Soğutmalı) -55°C/+95°C (İklimlendirilmiş Hava Soğutmalı)
- Depolama Sıcaklığı (EB): -55°C / +95°C
Kalifikasyonlar
- MIL-STD-810G W/Change 1
- MIL-STD-461G
- MIL-STD-1472G
- DO-254
- DO-178C
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.