Milli muharip uçak KAAN’ın gelişmiş kaskı TULGAR’ın ilk prototipi üretildi

Tam Boyutta Gör ASELSAN, 2023 yılında TULGAR Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi’ni tanıtmıştı. ASELSAN TULGAR, Milli Muharip Uçak KAAN’ın pilotları tarafından kullanılacak. Pilotlar yeni nesil görüntüleme sistemi ile yüksek bir farkındalığa erişmiş olacak. Pilotlar sanki uçağın gövdesi yokmuş gibi çevrelerini görebilecek ve birçok dahili sistemi kask arayüzüyle kontrol edebilecek. Kısa bir süre önce ise ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TULGAR’ın ilk prototipinin üretildiğini açıkladı.

ASELSAN TULGAR için ilk prototip tamam

TULGAR’ın ilk prototipinin üretilmesi önemli bir adım zira bu, KAAN’ın ilk uçuşunda bu ürünün kullanılabileceği anlamını taşıyor. Şimdilik bu bir olasılık ancak önümüzdeki günlerde bu konu netlik kazanmış olacak. Öte yandan TULGAR Sistemi, sabit kanatlı platformlar için ASELSAN bünyesinde tasarlanmış bir vizör yansıtmalı kaska monteli gösterge sistemi olarak tanımlanıyor.

TULGAR, pilot ve hava aracının imkan ve kabiliyetleri ile görev sahası farkındalığını artırmak amacıyla sayısal gece görüş, renkli ekran ve hassas kafa takibi teknolojilerine sahip. TULGAR, ileri teknoloji optik tasarımı sayesinde geniş bir görüş alanına sahip olmanın yanında yüksek çözünürlüklü görüntüleri vizör üzerine yansıtarak görev sırasında pilotlara destek olacak.

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Aktif ve pasif gürültü önleme yetenekleri ile platform ve diğer kaynaklardan pilota ulaşan gürültüleri engelleyen TULGAR, entegre sayısal gece görüş kabiliyetini bulundurması sayesinde gündüz ve gece görevleri sırasında kafa biriminde değişikliğe gerek olmaksızın kullanılabilecek.

ASELSAN TULGAR Özellikleri

Tam Boyutta Gör

Hafif kask birimi

Renkli ekran

Pilot kafasına göre biçimlendirilmiş iç kask yapısı

Sayısal gece görüş

Hibrit kafa takip sistemi

Aktif gürültü önleme

Gözlük ile kullanıma uygunluk

3D ses uyumluluğu

40°(Y)-32°(D) görüş alanı

Arayüzler

ARINC-818-2 Video Arayüzü

Display Port Sayısal Video I/O Arayüzü

Seri Arayüzler (RS-232/RS-485/RS-422)

Ayrık I/O Arayüzü

MIL-STD-1553 Arayüzü

Fiziksel Özellikler

Kafa Birimi Ağırlığı: < 2.1 kg (oksijen maskesi dahil)

Elektronik Birim (EB) Ağırlığı: < 5 kg

Teknik Özellikler

Güç Girişi: 28 VDC (Nominal)

Güç Tüketimi: 140 W (Nominal)/190W (Maksimum)

Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı (EB): -40°C/+70°C (Fan Soğutmalı) -55°C/+95°C (İklimlendirilmiş Hava Soğutmalı)

Depolama Sıcaklığı (EB): -55°C / +95°C

Kalifikasyonlar

MIL-STD-810G W/Change 1

MIL-STD-461G

MIL-STD-1472G

DO-254

DO-178C

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