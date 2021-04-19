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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Milli orta menzilli füze motorundan rekor getiren test

    TÜBİTAK, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ve Roketsan iş birliğiyle geliştirilmeye başlayan TEI-TJ300 turbojet orta menzilli füze motoru, yapılan testte elde ettiği sonuçla dünya rekoru kırdı.
    19 Nisan 2021, 01:30 (10 dk.)
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Milli orta menzilli füze motorundan rekor getiren test
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    2017'de TÜBİTAK, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ve Roketsan iş birliğiyle geliştirilmesine başlanan TEI-TJ300 turbojet orta menzilli füze motoru projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uygulanabilecek motor, 240mm çap ile 1342N itki kuvvetine ulaşarak sınıfında dünya rekoru kırdı.

    Ayrıca Bkz. "NASA, Ay yüzeyine insan indirecek araç için SpaceX ile anlaştı"

    Rekor getiren test ile ilgili paylaşım Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Twitter hesabı üzerinden yapıldı. TEI-TJ300’ün prototip çalışma töreni ise yine Bakan Varank’ın katılımıyla 2020 yılında düzenlenmişti.  

    Türk mühendislerce tamamen yerli ve milli imkânlarla tasarlanan ve füze sistemlerine uyarlanabilmesi için 240 mm kısıtlı çapta geliştirilen TEI-TJ300, kendi sınıfında mevcut itki gücünü üretebilen dünyadaki ilk motor olarak gösteriliyor. TEI-TJ300, 5000 ft irtifada ses hızının yüzde 90'ına varan yüksek hızlarda çalışabilme özelliğine sahip. 230-250 mm sınıfına ait rakip motorların en iyisi 250 mm çap ile en fazla 1250 newton itki üretirken TEI-TJ300 motoru, 240 mm çap ile 1342 newton itki değerine ulaşmış.

    Motor, marş motoru gibi herhangi bir başlatıcı siteme ihtiyaç duymadan ve sadece rüzgar etkisi ile harekete geçebilme özelliğini barındırdığından hem kara hemde hava ve deniz platformlarında kullanılabiliyor. TEI-TJ300’ün seri üretim sürecine geliştirme ve kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından başlanacağı belirtildi.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-ilk-orta-menzilli-fuze-motoru-tei-tj300-dunya-rekoru-kirdi/2210879
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    L leoga66 (Kira qwe) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Adım adım ilerliyoruz maaşallah.
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