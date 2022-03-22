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    Milli torpido AKYA ilk defa gerçek hedefe atıldı

    Roketsan tarafından geliştirilen yerli ve milli AKYA torpidonun ilk gerçek hedefe atış testi başarıyla yapıldı. Test görüntüleri haberimizde.                    
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    Milli torpido AKYA ilk defa gerçek hedefe atıldı
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    Roketsan tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk ağır sınıf torpidosu AKYA’nın ilk defa gerçek hedefe atış testi yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Preveze denizaltısında MÜREN’i (Milli Üretim Entegre Savaş Sistemi) kullanarak AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefi vurdu.

    Marmara Denizi’nde İzmit Körfezi’ndeki Denizaltı Eğitim Sahası’da test atışı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, milli atış sistemi MÜREN üzerinden AKYA eğitim torpidosunun hedef gemiye başarılı bir şekilde atışının yapıldığı görülüyor.

    AKYA Milli Ağır Torpido Projesi'nin yanı sıra savunma sanayideki yerli projelerin önemine işaret eden Akar, şunları söyledi:

    “Artık kendi hafif silahlarımızı, obüslerimizi, ATAK helikopterlerimizi, İHA SİHA VE TİHA'larımızı, gemilerimizi yapar hale geldik. Böylece yüzde 80'lere varan yerlilik ve millilik oranının her geçen gün daha da artması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktaya geldikten sonra bundan sonraki bölümün daha çetin ve zorlu geçeceğinin bilincindeyiz. Hiçbir zaman yılmadan çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yumruk tek yürek olarak başarılarımıza devam edeceğiz. Ülkemizin bekası ve refahı için ne yapılması gerekiyorsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmayı sürdüreceğiz.”

    Milli torpido AKYA ilk defa gerçek hedefe atıldı
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    AKYA özellikleri

    Milli imkanlarla geliştirilen ilk ağır sınıf torpido AKYA, 7 metre uzunluğa 533 milimetre çapa ve 1200 kilogram ağırlığa sahip. 40 knot hızda 15 kilometre mesafe kat edebiliyor. Balistik başlığı sayesinde hedefe yüksek hasar veriyor. Su üstü ve su altı hedefler için kullanılacak.

    Hafif sınıf için ORKA geliştiriliyor

    Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı doğrultusunda ağır sınıf torpido AKYA’nın yanı sıra hafif sınıf için ORKA ismindeki torpido geliştiriliyor. AKYA ve ORKA torpidoları ile denizaltı mühimmatlarındaki dışa bağımlılık sona erecek.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 17 saat önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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