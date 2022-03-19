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    Silahlı insansız hava aracı Songar'a yerli mini roket entegre edildi

    Asisguard tarafından geliştirilen Songar silahlı insansız hava aracına Troy Savunma tarafından geliştirilen 40mm mini roket entegre edildi. Atış testleri başarıyla yapıldı.
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    Songar'a 40mm mini roket entegre edildi
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    Yerli savunma sanayi şirketi Asisguard tarafından geliştirilen Songar isimli insansız hava aracı, ilk olarak karşımıza makineli tüfekli konfigürasyonu ile çıkmış ve büyük ilgi görmüştü. Yurt dışına ihracat başarısı da yakalayan Songar şimdi de yeni bir versiyona kavuştu.

    Asisguard’ın geliştirdiği insansız hava aracı Songar’a Troy Savunma tarafından geliştirilen 40 mm çapında yerli mini roketler entegre edildi. Yapılan test uçuşlarında 8 defa başarılı atış yapıldı.

    Songar’a daha önce de TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli havan mühimmatı TOGAN entegre edilmişti. Songar, ihtiyaca göre mini roketatarlı, bombaatarlı, havanatarlı veya silahlı olarak üretilecek. Mini roketli versiyonuyla zırhsız ve hafif zırhlı araçlar, binalar, küçük yapılar gibi sabit hedeflerin vurulması ve imha edilmesi hedefleniyor.

    Songar'a 40mm mini roket entegre edildi
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    Troy Savunma 40 mm roket özellikleri

    Döner veya sabit kanatlı, alçak irtifa, mini veya mikro İHA'ların taşıyabileceği yük limitleri içinde kalan mini roket, çok amaçlı kullanım için uygun altyapıya sahip bulunuyor. Yerli olarak üretilen, ihtiyaca göre geliştirilebilen sistemin, iç güvenlik ve sınır ötesi harekatlar ile meskun mahal operasyonlarında kullanımının faydalı olacağı değerlendiriliyor.

    Uzunluğu 170 milimetre olan mini roket, 550 milimetrelik atıcı tüpten fırlatılıyor. Roketin ağırlığı tek kullanımlık atıcı tüple 500 grama karşılık geliyor. Bir mini İHA'ya 6 adede kadar roket entegre edilebiliyor.

    Mini roket 2 kilometre azami menzile ulaşıyor, 100-500 metre etkili menzil aralığıyla görev yapıyor. Öğrenebilen akıllı tapaya sahip antipersonel harp başlığı 12 metre yarıçapta etkinlik gösteriyor. Zırh delici harp başlığı penetrasyon kabiliyeti STANAG 4569 Level 2 seviyesine karşılık geliyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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