MILO ile 1.5 kilometreye kadar anlık iletişim kurun

Bugün gerek akıllı telefonlarımız gerekse de akıllı saatlerimiz ihtiyaç duyulan her anda iletişim kurmamızı sağlıyor. Bununla birlikte anlık iletişim ihtiyacında farklı çözümlerin devreye girmesi gerekiyor.

MILO nedir?

Anlık iletişim kurabilmek için daha çok telsiz tabanlı teknolojilere ihtiyaç duyuluyor. Bas konuş tarzındaki bu teknolojiler gecikme olmadan sinyali alan tüm cihazlara iletişimin ulaşmasını sağlıyor. Güvenlik güçlerinin yanı sıra önemli turnuvalarda ve spor organizasyonlarında telsiz tabanlı teknolojiler kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı"

İlginizi Çekebilir

Kulağa takılmayan kablosuz kulaklık ilgi görüyor

Kickstarter üzerinde rekora koşan MILO projesi grup etkinliklerinde yenilikçi bir iletişim imkanı sağlıyor. Minik bir aparat olan MILO içerisinde pek çok kritik bileşen barındırıyor ve tüm işlemler aparat üzerinde gerçekleşiyor.

MILO grubunuz ile sesli iletişim kurabileceğiniz bir aparat. MILONet kablosuz örgü ağı teknolojisinden faydalanan bu cihazlardan iki tanesi açık alanda yaklaşık 600 metre uzaklıktan iletişim kurabiliyor. Eğer iki taneden fazlasıyla bir örgü ağ kurarsanız bu kez 1.6 Km gibi etkileyici bir mesafeye ulaşabiliyor. Grup halinde yapılan pek çok etkinlikte MILO en iyi iletişim alternatifi olabilir.

6 adet mikrofon ile yüksek kalitede ses alabilen aparatın ayrıca yüksek ses çıkaran bir hoparlörü de mevcut. İletişim kurmak için herhangi bir tuşa basmaya gerek yok. Sürekli dinleme modunda olan aparat konuşmaya başladığınız anda diğer alıcılara sesinizi iletiyor. Konuşmalar sadece eşleşmiş cihazlar içerisinde kalıyor ve gürültü engelleme de yapılıyor.

Ses ve eşleme tuşları olan aparatın üst kısmına dokunduğunuzda mikrofonu kapatıyor. Ayrıca batarya gibi bildirimleri sesli olarak veriyor. Dilerseniz Bluetooth kulaklık veya 3.5mm kulaklık da bağlayabiliyorsunuz. Tek şarj ile gün boyu kullanım süresi elde edilebiliyor. Üst kısımdaki LED halka karanlık ortamlarda nispeten ışık yardımı sunabiliyor.

MILO içerisinde 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan bir işlemci ve Core-M7 yardımcı işlemcisi mevcut. Aparat Linux tabanlı bir dağıtım üzerinde tüm fonksiyonlarını gerçekleştiriyor.

Kickstarter üzerinde 2 milyon dolar bağış rekoruna koşan MILO bununla birlikte 169$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip. Kampanya sonrası fiyat 249$ olacak. Ürünün sevkiyatı Aralık ayında başlıyor.

https://www.kickstarter.com/projects/okmilo/milo-the-action-communicator?ref=recommendation-projectpage-footer-discover-more

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.