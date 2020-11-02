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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MILO ile 1.5 kilometreye kadar anlık iletişim kurun

    MILO kablosuz iletişim cihazı örgü ağı içerisinde 1.6 kilometre gibi etkileyici bir mesafeye kadar ulaşabiliyor. Üstelik oldukça küçük ve oldukça da yetenekli.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MILO ile 1.5 kilometreye kadar anlık iletişim kurun

    Bugün gerek akıllı telefonlarımız gerekse de akıllı saatlerimiz ihtiyaç duyulan her anda iletişim kurmamızı sağlıyor. Bununla birlikte anlık iletişim ihtiyacında farklı çözümlerin devreye girmesi gerekiyor.

    MILO nedir?

    Anlık iletişim kurabilmek için daha çok telsiz tabanlı teknolojilere ihtiyaç duyuluyor. Bas konuş tarzındaki bu teknolojiler gecikme olmadan sinyali alan tüm cihazlara iletişimin ulaşmasını sağlıyor. Güvenlik güçlerinin yanı sıra önemli turnuvalarda ve spor organizasyonlarında telsiz tabanlı teknolojiler kullanılıyor.

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    Kickstarter üzerinde rekora koşan MILO projesi grup etkinliklerinde yenilikçi bir iletişim imkanı sağlıyor. Minik bir aparat olan MILO içerisinde pek çok kritik bileşen barındırıyor ve tüm işlemler aparat üzerinde gerçekleşiyor.

    MILO grubunuz ile sesli iletişim kurabileceğiniz bir aparat. MILONet kablosuz örgü ağı teknolojisinden faydalanan bu cihazlardan iki tanesi açık alanda yaklaşık 600 metre uzaklıktan iletişim kurabiliyor. Eğer iki taneden fazlasıyla bir örgü ağ kurarsanız bu kez 1.6 Km gibi etkileyici bir mesafeye ulaşabiliyor. Grup halinde yapılan pek çok etkinlikte MILO en iyi iletişim alternatifi olabilir.

    MILO ile 1.5 kilometreye kadar anlık iletişim kurun

    6 adet mikrofon ile yüksek kalitede ses alabilen aparatın ayrıca yüksek ses çıkaran bir hoparlörü de mevcut. İletişim kurmak için herhangi bir tuşa basmaya gerek yok. Sürekli dinleme modunda olan aparat konuşmaya başladığınız anda diğer alıcılara sesinizi iletiyor. Konuşmalar sadece eşleşmiş cihazlar içerisinde kalıyor ve gürültü engelleme de yapılıyor.

    Ses ve eşleme tuşları olan aparatın üst kısmına dokunduğunuzda mikrofonu kapatıyor. Ayrıca batarya gibi bildirimleri sesli olarak veriyor. Dilerseniz Bluetooth kulaklık veya 3.5mm kulaklık da bağlayabiliyorsunuz. Tek şarj ile gün boyu kullanım süresi elde edilebiliyor. Üst kısımdaki LED halka karanlık ortamlarda nispeten ışık yardımı sunabiliyor.

    MILO içerisinde 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan bir işlemci ve Core-M7 yardımcı işlemcisi mevcut. Aparat Linux tabanlı bir dağıtım üzerinde tüm fonksiyonlarını gerçekleştiriyor.

    Kickstarter üzerinde 2 milyon dolar bağış rekoruna koşan MILO bununla birlikte 169$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip. Kampanya sonrası fiyat 249$ olacak. Ürünün sevkiyatı Aralık ayında başlıyor.



    https://www.kickstarter.com/projects/okmilo/milo-the-action-communicator?ref=recommendation-projectpage-footer-discover-more Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    51 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    artık kolundan çıkarıp kenara koyduğunda kolu yüksek radyasyondan yeşerirmi morarırmı orasını bilemem
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    crazywinner3 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WarSaw
    İyonize değil bu. Maksimum etkisi ısı olur, o da mikrowatt seviyelerinde. Zaten her yerimiz elektromanyetik dalga dolu, etkilemez merak etmeyin
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aslinda menzili 300 metre imis. Acik alanda olsa gerek... Enkaz vs kapali alanlarda bu menzil baya dusecektir. Bence kendi basina TIRT hatta 2 tane alsaniz da TIRT :/ .
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Başka alternatif olmadığı için buna benzer alt yapının olmadığı ortamlarda doğa gezileri vs’de kullanılsa yeter şehir gibi yerlerde gerek yok.
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