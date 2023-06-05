Apple oyuncularına muhteşem haber: Death Stranding macOS’a geliyor

Stray macOS için duyuruldu 2 gün önce eklendi

Death Stranding: Director’s Cut Mac için duyuruldu

Geçtiğimiz yıl macOS Mojave ile duyurulan Metal 3, MetalFX gibi teknolojileri ile geliştiricilerin dikkatini çekmişti ve Resident Evil Village ve No Man’s Sky gibi başarılı yapımlar, macOS platformuna gelmişti. Apple, şimdi de muhteşem bir oyunu macOS platformuna getiriyor.

WWDC etkinliğinde Hideo Kojima, Death Stranding: Director’s Cut’ın Apple Silicon’dan güç alan Mac cihazlarına geleceğini duyurdu. MetalFX çözünürlük ölçeklendirici ile M1 MacBook Air’da bile çalışması beklenen cihaz, önümüzdeki haftalarda App Store’da ön siparişe açılacak. Oyunun çıkış tarihi ise henüz belli değil. Death Stranding dışında macOS, yakında başarılı yapım olan Stray’e kavuşacak. Görünüşe göre Apple, Mac’i oyuncular için daha çekici bir ekosistem yapmakta kararlı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

macOS Haberleri

Death Stranding macOS için duyuruldu