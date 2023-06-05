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    Anlık Bildirim

    Apple oyuncularına muhteşem haber: Death Stranding macOS’a geliyor

    Kendi tasarladığı işlemciler geçmesi ile macOS’i oyuncular için daha çekici bir yer haline getirmek isteyen Apple, önemli bir haber verdi. Death Stranding yakında macOS’e geliyor.
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    Death Stranding macOS için duyuruldu Tam Boyutta Gör
    WWDC 2023’te MacBook Air, Mac Studio ve Mac Pro gibi dikkat çekici duyurular yapan Apple, macOS hakkında dikkat çekici duyurular yaptı. Her sene işletim sistemine daha çok oyun getiren firma, son yılların en başarılı oyunlarından birinin macOS platformuna gelişini müjdeledi.

    Death Stranding: Director’s Cut Mac için duyuruldu

    Geçtiğimiz yıl macOS Mojave ile duyurulan Metal 3, MetalFX gibi teknolojileri ile geliştiricilerin dikkatini çekmişti ve Resident Evil Village ve No Man’s Sky gibi başarılı yapımlar, macOS platformuna gelmişti. Apple, şimdi de muhteşem bir oyunu macOS platformuna getiriyor.

    WWDC etkinliğinde Hideo Kojima, Death Stranding: Director’s Cut’ın Apple Silicon’dan güç alan Mac cihazlarına geleceğini duyurdu. MetalFX çözünürlük ölçeklendirici ile M1 MacBook Air’da bile çalışması beklenen cihaz, önümüzdeki haftalarda App Store’da ön siparişe açılacak. Oyunun çıkış tarihi ise henüz belli değil. Death Stranding dışında macOS, yakında başarılı yapım olan Stray’e kavuşacak. Görünüşe göre Apple, Mac’i oyuncular için daha çekici bir ekosistem yapmakta kararlı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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