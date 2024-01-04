Minecraft filminde Jack Black de rol alacak

Tam Boyutta Gör Son birkaç yıla kadar daha çok hayal kırıklıklarıyla gündeme gelen video oyun uyarlamaları, son yıllarda ise bu kötü gidişatı tersine çevirmeye başladı. Televizyon tarafında The Last of Us gibi övgü toplayan bir uyarlama ortaya çıkarken, sinema tarafında da son dönemde başarılı işlere imza atıldı. Geçtiğimiz yıl gişede büyük başarı elde eden Super Mario Bros. Movie bunun son örneği.

Video oyun uyarlamalarının son dönemde yakaladığı bu başarı, Hollywood'u bu konuda daha da iştahlandırmış durumda. Nitekim hazırlık aşamasındaki oyun uyarlamalarının sayısı hızla artıyor. Hazırlık aşamasındaki bu projelerden biri de Minecraft filmi. Senarist grevinin ardından hazırlıkları hız kazanan Minecraft filmi, yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Aquaman rolüyle tanınan Jason Momoa'nın başrolünü üstleneceği filmin oyuncu kadrosuna, ünlü oyuncu Jack Black de dâhil oldu.

Minecraft Filmi, 2025'te Gösterime Girecek

Gerek yeni Jumanji filmlerindeki rolüyle, gerekse seslendirme tarafında çıkardığı başarılı işlerle son yıllarda yıldızı yeniden parlayan Jack Black, oyun uyarlamalarına yabancı bir isim değil. Kendisi The Super Mario Bros. Movie'de de Bowser karakterini seslendirmişti.

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Napoleon Dynamite ve Nacho Libre gibi komedi filmleriyle tanınan Jared Hess'in yöneteceği Minecraft filminde Jason Momoa ve Jack Black'in yanı sıra Matt Berry, Emma Meyers, Danielle Brooks gibi isimler de rol alacak.

Minecraft, tüm zamanların en çok satan video oyunu olması itibarıyla Hollywood'un kaçırmak istemeyeceği bir iş olsa da aslında konusu itibarıyla sinemaya uyarlanmaya çok da elverişli olmayan bir oyun. Bu yüzden ortaya nasıl bir işin çıkacağını kestirmek zor. Eldeki sınırlı malzemeyi kullanarak yaratıcı bir işin ortaya koyulması elbette mümkün, ancak bugünden baktığımızda işin başındaki isimler bu konuda çok da umut vermiyor. Yine de ortaya nasıl bir iş çıkacağını bekleyip göreceğiz. Çekimlerine çok yakında başlanması planlanan Minecraft filmi, 2025'te izleyici ile buluşacak.

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Minecraft filminde Jack Black de rol alacak