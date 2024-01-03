Universal, yıllardır gişeyi domine eden Disney'i tahtından indirdi

Disney'in yedi yıllık saltanatının sona ermesiyle açılan boşlukta zirveye tırmanarak bir numarayı alan stüdyo ise Universal oldu. Geçtiğimiz yıl Oppenheimer ve Super Mario Bros. Movie'nin gişe başarıları sayesinde kayda değer bir hasılata ulaşan stüdyo, 2023'te filmleri en çok hasılat yapan stüdyo oldu.
Universal filmleri 2023'te toplamda 4.91 milyar dolar hasılat elde ederken, Disney filmleri 4.83 milyar dolarda kaldı. Disney'in sinema seyircisinden 4.83 milyar dolar toplamış olması tek başına ele alındığında hiç de fena olmayan bir sonuç olarak değerlendirebilir ama bu hasılatı getiren filmlerin maliyetini hesaba kattığımızda ortaya çok farklı bir tablo çıkıyor. Disney, 100. yaşını kutladığı 2023'ü gişede yüz milyonlarca dolar zarar ederek kapattı.
Disney, 2024'te de Zirveyi Geri Alamayabilir
Öte yandan Disney, 2024'te de zirveyi geri alamayabilir. Marvel filmlerinin üst üste çakılması üzerine gelecek planlarını revize etmek zorunda kalan stüdyo, bu süreçte vizyon takviminde önemli değişikler yaptı. 2024'te vizyona girecek tek Marvel filmi Deadpool 3 olacak. Marvel filmlerinin yokluğunda Disney'in yardımına Inside Out 2, Mufasa: Lion King ve Kingdom of the Planet of the Apes gibi gişe potansiyeli yüksek diğer işleri koşacak ama bunlar zirveyi geri almak için yeterli olur mu bilinmez. Bunu biraz da diğer stüdyolarının 2024 performansı belirleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.