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    Universal, yıllardır gişeyi domine eden Disney'i tahtından indirdi

    Marvel filmlerinin başarısı sayesinde yıllardır gişeyi domine eden Disney, 2023'te ilk sırayı Universal'a kaptırdı. Zirvedeki bu değişimde Oppenheimer ve Super Mario Bros. Movie kilit rol oynadı.
    Disney yıllar sonra gişede zirveyi kaptırdı Tam Boyutta Gör
    Süper kahraman filmlerinin, özellikle de Marvel uyarlamalarının gördüğü yoğun ilgi, Disney'in uzun yıllar gişeyi domine etmesini ve yıllarca süren bu dominasyon sayesinde rakipleriyle arasını iyiden iyiye açmasını sağladı. Üstelik stüdyonun gişedeki bu üstünlüğü yakın zamanda da değişmeyecek gibi görünüyordu. Ancak ne olduysa oldu ve izleyici Disney yapımlarına sırt çevirdi. Bir kaç yıl öncesine kadar gişe garantili olarak görülen Marvel filmleri bile gişede bir bir çakıldı. Disney'in 2023'te üst üste yaşadığı hayal kırıklıkları, gişede 2016'dan beri sahip olduğu birinciliği de kaptırmasına sebep oldu.

    Disney'in yedi yıllık saltanatının sona ermesiyle açılan boşlukta zirveye tırmanarak bir numarayı alan stüdyo ise Universal oldu. Geçtiğimiz yıl Oppenheimer ve Super Mario Bros. Movie'nin gişe başarıları sayesinde kayda değer bir hasılata ulaşan stüdyo, 2023'te filmleri en çok hasılat yapan stüdyo oldu.

    Universal filmleri 2023'te toplamda 4.91 milyar dolar hasılat elde ederken, Disney filmleri 4.83 milyar dolarda kaldı. Disney'in sinema seyircisinden 4.83 milyar dolar toplamış olması tek başına ele alındığında hiç de fena olmayan bir sonuç olarak değerlendirebilir ama bu hasılatı getiren filmlerin maliyetini hesaba kattığımızda ortaya çok farklı bir tablo çıkıyor. Disney, 100. yaşını kutladığı 2023'ü gişede yüz milyonlarca dolar zarar ederek kapattı.

    Disney, 2024'te de Zirveyi Geri Alamayabilir

    Disney yıllar sonra gişede zirveyi kaptırdı Tam Boyutta Gör
    Universal'ın zirveyi almasında aslan payı 1.36 milyar dolar hasılat yapan Super Mario Bros. Movie'nin olsa da bu başarının asıl kahramanı Oppenheimer. Çünkü Super Mario Bros. Movie'ye kıyasla Oppenheimer'ın gişe beklentisi çok daha mütevazıydı. Oppenheimer her ne kadar Christopher Nolan imzası taşısa da günün sonunda üç saatlik bir biyofilmdi ve bu da yetmezmiş gibi önemli bir bölümü siyah beyaz çekilmişti. Ancak Oppenheimer, Barbie'yle girdiği rekabetin de katkısıyla gişede 952 milyon dolara ulaşınca, en iyimser beklentilerin bile çok üzerine çıktı. Bu da Universal'ın, Disney'in 2016'dan beri devam hükümdarlığına son vermesini sağladı.

    Öte yandan Disney, 2024'te de zirveyi geri alamayabilir. Marvel filmlerinin üst üste çakılması üzerine gelecek planlarını revize etmek zorunda kalan stüdyo, bu süreçte vizyon takviminde önemli değişikler yaptı. 2024'te vizyona girecek tek Marvel filmi Deadpool 3 olacak. Marvel filmlerinin yokluğunda Disney'in yardımına Inside Out 2, Mufasa: Lion King ve Kingdom of the Planet of the Apes gibi gişe potansiyeli yüksek diğer işleri koşacak ama bunlar zirveyi geri almak için yeterli olur mu bilinmez. Bunu biraz da diğer stüdyolarının 2024 performansı belirleyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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