Universal, yıllardır gişeyi domine eden Disney'i tahtından indirdi

Tam Boyutta Gör Süper kahraman filmlerinin, özellikle de Marvel uyarlamalarının gördüğü yoğun ilgi, Disney'in uzun yıllar gişeyi domine etmesini ve yıllarca süren bu dominasyon sayesinde rakipleriyle arasını iyiden iyiye açmasını sağladı. Üstelik stüdyonun gişedeki bu üstünlüğü yakın zamanda da değişmeyecek gibi görünüyordu. Ancak ne olduysa oldu ve izleyici Disney yapımlarına sırt çevirdi. Bir kaç yıl öncesine kadar gişe garantili olarak görülen Marvel filmleri bile gişede bir bir çakıldı. Disney'in 2023'te üst üste yaşadığı hayal kırıklıkları, gişede 2016'dan beri sahip olduğu birinciliği de kaptırmasına sebep oldu.

Disney'in yedi yıllık saltanatının sona ermesiyle açılan boşlukta zirveye tırmanarak bir numarayı alan stüdyo ise Universal oldu. Geçtiğimiz yıl Oppenheimer ve Super Mario Bros. Movie'nin gişe başarıları sayesinde kayda değer bir hasılata ulaşan stüdyo, 2023'te filmleri en çok hasılat yapan stüdyo oldu.

Universal filmleri 2023'te toplamda 4.91 milyar dolar hasılat elde ederken, Disney filmleri 4.83 milyar dolarda kaldı. Disney'in sinema seyircisinden 4.83 milyar dolar toplamış olması tek başına ele alındığında hiç de fena olmayan bir sonuç olarak değerlendirebilir ama bu hasılatı getiren filmlerin maliyetini hesaba kattığımızda ortaya çok farklı bir tablo çıkıyor. Disney, 100. yaşını kutladığı 2023'ü gişede yüz milyonlarca dolar zarar ederek kapattı.

Disney, 2024'te de Zirveyi Geri Alamayabilir

Tam Boyutta Gör Universal'ın zirveyi almasında aslan payı 1.36 milyar dolar hasılat yapan Super Mario Bros. Movie'nin olsa da bu başarının asıl kahramanı Oppenheimer. Çünkü Super Mario Bros. Movie'ye kıyasla Oppenheimer'ın gişe beklentisi çok daha mütevazıydı. Oppenheimer her ne kadar Christopher Nolan imzası taşısa da günün sonunda üç saatlik bir biyofilmdi ve bu da yetmezmiş gibi önemli bir bölümü siyah beyaz çekilmişti. Ancak Oppenheimer, Barbie'yle girdiği rekabetin de katkısıyla gişede 952 milyon dolara ulaşınca, en iyimser beklentilerin bile çok üzerine çıktı. Bu da Universal'ın, Disney'in 2016'dan beri devam hükümdarlığına son vermesini sağladı.

Aquaman 2 Gişede Hayal Kırıklığı Yarattı 1 hf. önce eklendi

Öte yandan Disney, 2024'te de zirveyi geri alamayabilir. Marvel filmlerinin üst üste çakılması üzerine gelecek planlarını revize etmek zorunda kalan stüdyo, bu süreçte vizyon takviminde önemli değişikler yaptı. 2024'te vizyona girecek tek Marvel filmi Deadpool 3 olacak. Marvel filmlerinin yokluğunda Disney'in yardımına Inside Out 2, Mufasa: Lion King ve Kingdom of the Planet of the Apes gibi gişe potansiyeli yüksek diğer işleri koşacak ama bunlar zirveyi geri almak için yeterli olur mu bilinmez. Bunu biraz da diğer stüdyolarının 2024 performansı belirleyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.