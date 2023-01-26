The Day Before bir kez daha ertelendi: Kasım ayında çıkış yapacak

The Day Before’un isim hakları başkasına ait
The Day Before’un geliştiricisi Fntastic ve yayıncısı MYTONA, oyunun 10 Kasım’a ertelendiğini duyurdu. Geliştiricinin açıklamasına göre oyun Ocak 2021’de tanıtıldığında ‘’The Day Before’’ isim hakkı boştaydı ancak oyunun tanıtılmasının ardından Güney Kore’den bir kişi isim haklarını elde etti ve oyunun çıkışına haftalar kala bu şahıs, oyunun Steam’den kaldırılmasını talep etti. İsim hakkı resmi olarak bu şahsa ait olduğu için geliştirici takım, oyunu ertelemeye karar verdi ve önümüzdeki aylarda ‘’The Day Before’’ ismi için görüşmelerde bulunacak.
İşin en ilginç tarafı ise devasa bir oyun olarak The Day Before takımının bu problemi 19 Ocak’tan önce fark etmemiş olması. Bakalım Fntastic ve MYTONA, ismin sahibi ile görüşmelerde başarılı olabilecek mi. Unreal Engine ile geliştirilen ve PC için muhteşem bir görsel deneyim sunacak olan çevrim içi hayatta kalma oyunu The Day Before 10 Kasım’da PC için çıkış yapacak. Ayrıca oyunun yeni nesil konsollar için de çıkış yapması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?