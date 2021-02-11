Mini LED ekranlı yeni iPad Pro önümüzdeki ay tanıtılabilir

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Apple'ın Mart ayında yeni iPad tabletlerini piyasaya süreceği bildiriliyor. Tedarik zincirine yakın kaynaklara göre şirket önümüzdeki ay özel bir etkinlik düzenleyecek. Dijital formatta gerçekleştirilecek etkinliğin kesin tarihi ise henüz belli değil.

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Apple'ın lansman kapsamında uygun fiyatlı bir iPad ve yeni iPad Pro'yu tanıtacağı söyleniyor. Düşük bütçeli iPad hakkında çok az şey biliyoruz ancak güncellenmiş iPad Pro hakkında bazı detaylar internete sızdırılmış durumda.

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Yeni ekran türü fiyatı arttırmayacak

Tabletin mini LED ekran, Apple A14X işlemci ve Qualcomm Snapdragon X55 modem ile donatılacağı ifade ediyor. Ayrıca 5G bağlantısını destekleyecek cihazda en az 6 GB RAM kullanılacağına yönelik bilgiler var.

Görünüşe bakılırsa Apple yeni ekran teknolojisine rağmen fiyat artırımına. gitmeyecek. Şirkete yakın kaynaklar mini LED ekranlı yeni iPad'in önceki modelle aynı seviyede bir fiyata sahip olacağını belirtiyor.

Mini LED'in avantajları:

Daha yüksek kontrast oranı

Daha yüksek parlaklık

Daha koyu siyahlar

Düşük güç tüketimi

OLED'den daha az yanma eğilimi

https://news.mydrivers.com/1/740/740131.htm

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