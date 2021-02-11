Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mini LED ekranlı yeni iPad Pro önümüzdeki ay tanıtılabilir

    Apple'ın Mart ayında yeni tabletlerini tanıtacağı söyleniyor. Tedarik zincirine yakın kaynaklara göre şirket gelecek ay yeni bir uygun fiyatlı iPad ve güncellenmiş iPad Pro'yu sahneye çıkaracak.
    11 Şubat 2021, 22:00 (Güncellendi, 12 Şubat, 02:41)
    4,1b
    1
    15
    iPad
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Mini LED ekranlı yeni iPad Pro önümüzdeki ay tanıtılabilir
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın Mart ayında yeni iPad tabletlerini piyasaya süreceği bildiriliyor. Tedarik zincirine yakın kaynaklara göre şirket önümüzdeki ay özel bir etkinlik düzenleyecek. Dijital formatta gerçekleştirilecek etkinliğin kesin tarihi ise henüz belli değil.

    Ayrıca Bkz. "Redmi Note 10 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu"

    İlginizi Çekebilir Avatar iPad Mini 6'nın tasarımı sızdırıldı: İşte render görüntüleri

    Apple'ın lansman kapsamında uygun fiyatlı bir iPad ve yeni iPad Pro'yu tanıtacağı söyleniyor. Düşük bütçeli iPad hakkında çok az şey biliyoruz ancak güncellenmiş iPad Pro hakkında bazı detaylar internete sızdırılmış durumda.

    Mini LED ekranlı yeni iPad Pro önümüzdeki ay tanıtılabilir
    Tam Boyutta Gör

    Yeni ekran türü fiyatı arttırmayacak

    Tabletin mini LED ekran, Apple A14X işlemci ve Qualcomm Snapdragon X55 modem ile donatılacağı ifade ediyor. Ayrıca 5G bağlantısını destekleyecek cihazda en az 6 GB RAM kullanılacağına yönelik bilgiler var.

    Görünüşe bakılırsa Apple yeni ekran teknolojisine rağmen fiyat artırımına. gitmeyecek. Şirkete yakın kaynaklar mini LED ekranlı yeni iPad'in önceki modelle aynı seviyede bir fiyata sahip olacağını belirtiyor.

    Mini LED'in avantajları:

    • Daha yüksek kontrast oranı
    • Daha yüksek parlaklık
    • Daha koyu siyahlar
    • Düşük güç tüketimi
    • OLED'den daha az yanma eğilimi


    https://news.mydrivers.com/1/740/740131.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ussuz (mehmet ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Galatas4ray
    İps va tn panellerin hepsi piksellerin arkadan harici bir ışık kaynağıyla aydınlatılması mantığıyla çalışıyor ve evet siyahların tam siyah olmadığını elbette biliyorum. Oled ve micro led dediğimiz panel tiplerinde ise her piksel kendi ışığını yayıyor. Dolayısıyla pikseli kapattığınızda gerçek siyah elde edilebiliyor. Haberde bahsi geçen micro led değil mini led ve bu panellerde ips gibi piksellerin arkadan harici bir ışık kaynağıyla aydınlatılması mantığıyla çalışıyor. Tek farkı atıyorum ips ekranda 100 tane led kullanıyorlarsa mini led ekranda 5000 tane kullanıyorlar gibi.
    İps va tn panellerin hepsi piksellerin arkadan harici bir ışık kaynağıyla aydınlatılması mantığıyla çalışıyor ve evet siyahların tam siyah olmadığını elbette bi...
    Devamını Gör
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    renega (Ömer C. IŞIK) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    oled hdr gerçek 2k gelmediği sürece hepsi aynı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guaire (Tayfun ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yurdum insanının ekran teknolojisi terminolojisi ile imtihanı hiç bitmeyecek.

    Şu anda televizyon, monitör ve tablet, telefon ve laptop ekranlarında kullanılan tüm ekranlar başlıca iki dala ayrılır. Birisi LCD, diğeri ise OLED'dir. Bu kadar basit.

    Ekran deyip geçtiğimiz şeyin içerisinde birden fazla değişik teknoloji barınır.

    LCD dediğimiz şey bir sıvının içerisinde yüzen, kristal yapıda, kendisine uygulanan elektriğe göre yüzme konumunu değiştiren, iki tabakanın arasına ki genellikle cam olur bu tabakalar, sıkışmış bir paneldir. Bu kristaller arkadan gelen ışığa paralel olduklarında ışığı geçirir, dik açıda durduğunda geçirmez. Ancak %100 olarak ışık geçirmeyi başaramadığı için ışığın bir kısmı aralardan sızar ve tam siyah olamaz.

    İlk nesil LCD'lerde arka ışık floresan lambalardan geliyordu. Floresan yerini daha enerji tasarruflu ve daha az yer kaplayan, yani daha ince olabilmeyi sağlayan LED ışık kaynaklarına bıraktığında buna televizyonlarda LED TV dendi. Bu bir ticari isimlendirmedir daha çok.

    Yeni, daha gelişmiş bir ürün geliştirdiğinde bu mesajı basitçe anlatabilmek için yeni bir terim, yeni bir pazarlama ismi üretmeleri gerekiyor.

    IPS dediğimiz ekranlar da günümüzde hem LCD, hem de LED'dir. IPS denen teknoloji ışığın modülasyonu ile (yani geçip geçmemesi ile) ne de ışığın kaynağı ile alakalı bir konu. Yani IPS bir ekran, floresan lamba ile de yapılabilir, ama bir anlamı olmaz. IPS teknolojisi iki cam levha arasındaki kristallerin ne şekilde yön değiştireceği ile alakalı bir teknoloji. VA ve TN de buna alternatif teknolojiler.

    LCD'den geçen ışık QLED ekranlar hariç beyaz ışıktır. Işık belli bir miktarda geçer veya geçmez. Burada sadece siyah (daha doğrusu grinin tonlarında) ve beyazdır. Sonra renk filtresinden geçer. Filtreler RGB'dir Yani RED (kırmızı), GREEN (yeşil) ya da BLUE (mavi). Bir pikselde 3 farklı renk vardır. Üç renk de tam geçtiğinde gözümüz bunu beyaz olarak algılar. Sadece maviler geçtiğinde mavi, sadece kırmızı geçtiğinde kırmızı görürüz.

    QLED'de ise renk filtresinin yerini Quantum Dot alır. Arkadaki ışık kaynağından beyaz ışık yerine direk mavi ışık gelir. Beyaz LED ışık kaynakları aslında üstünde sarı bir fosfor tabakası bulunan mavi LEDlerden oluşur. Fosforla bir miktar verim kaybı yaşanır. Ancak klasik renk filtresi için beyaz ışığa gereksinim olduğu için bu kullanılır. Quantum Dot denen kristal yapılar filtreleme yapmaz. Üstüne gelen mavi ışığı emip, başka bir dalga boyunda ışıma yapar. Kristalin büyüklüğü rengini belirler.

    Quantum Dot kristaller sayesinde LCD ekranların renk gamutu OLED ekranları yakalayabilmiştir.

    MiniLED kısmına gelecek olursak, arkadaki ışık kaynağı olan LED'in boyutunu belirtir. Ancak boyuttan ziyade farklar da vardır. Normalde bir telefonun LCD ekranının arkasındaki ışık kaynağı olan LEDler ekranın dört köşesi boyunca çerçevesine paralel ve 90 derece yatık olarak bulunur. Tüm ekranın arkasını kaplayan tek bir yansıtıcı yüzeye ışık verir. Yani tüm ekranın arkasında tek bir parça halinde gelir ışık. Kaç tane LED kullanıldığı pek bir şey değiştirmez. Hatta eskiden kalitesiz LCD/IPS ekranlarda kenarlardan ışık sızması olurdu.

    MiniLED'i sınıflandıran şey boyutudur. LED'in bir köşesi en fazla 200 mikron ise MiniLED sınıfına, girer. 100 mikrondan küçük olduğunda ise MicroLED sınıfına girer. 200 mikron 0.2mm anlamına gelir. Kabaca telefonlarda kullanılan OLED ekranlardaki RGB alt piksellerin bir kenarının 5-10 katı kadar bir büyüklüğü var. Alan olarak bakarsak karesini alacağımızdan 25-100 kat daha büyük anlamına gelir. Komple bir piksel grubunun 4 katı kadar bir alan demek.

    İlk nesillerde ne olacak bilemiyoruz, ama muhtemelen az sayıda MiniLED ile başlar. Birkaç yüz adet gibi. Ancak ilerleyen dönemde binlerce, onbinlerce, hatta yüzbinlerce adete çıkartabilirler.

    Örneğin siyah ağırlıklı bir içerik çok olduğunda OLEDlerde olduğu gibi arka ışığı komple kapatabilirler. Bu hem enerji tasarrufu, hem de LCD ekran kategorisinde en siyah siyahları vermeyi sağlayacaktır. Bu ilk başta belki 50x50' veya 100x100lük bir piksel grubu için tek bir MiniLED ile başlar sonra belki 10x10luk bir piksel grubuna kadar düşer.

    OLED varken ne gerek var? 1. LCD daha ucuz bir teknoloji. 2. OLED'de statik görüntüler ekran yanmasına sebep oluyor. Kullanım tarzı statik görüntüleri sıkça kullanıyorsa ekran yanması kaçınılmaz. MicroLED neden değil? Hala geliştirme safhasında ve daha pahalı olduğu için. MicroLED gelebilirse geldiğinde OLED ortadan kalkar, MiniLED arka ışıklı IPS LCD tabakalı, Quantum Dot renkli ekranlar da alternatif olur.

    Bir de adı geçen başka ekran teknolojileri oluyor. IGZO, LTPS ve LTPO, a-Si gibi teknolojiler ekranlarda kullanılan yarı iletken tipleridir. Maliyeti ve enerji tüketimlerini etkilerler.

    Bir ara IGZO Apple ile anıldığı için popüler oldu. Hem ucuz, hem de enerji tasarrufu öneren bir teknoloji idi. OLED ve LCD ekranlarda kullanıldı. Ancak LTPS daha enerji tasarruflu idi, ancak o da daha pahalı idi. Bir ara LTPS adı ile pazarlanan IPS LCD ekranlar vardı.

    Yeni nesil yine Apple ile adı anılarak duyulan LTPO'lar ile OLED ekranlar yapılıyor örneğin. Bir ara LTPO şu anda en tasarruflu ve en son teknoloji.

    Yani aslında bir ekran hem LTPO, hem MiniLED, hem IPS LCD, hem QLED olabilir.

    Elmalarla, armutlar kıyaslanıyor demeyeceğim. Bir yanda elma, bir yanda karpuz, diğer yanda üzüm var, bir diğer yanda muz var.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İnşallah uygun fiyatlı olur ikiside ve apple pencil 2 ve magic keyboard'ı destekler o zaman alabilirim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MamiZone (muhammed emin meşe) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne gerek var oled varken küçük cihazlarda
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Mini led, OLED'e göre nasıl daha yüksek kontrast ve daha derin siyah veriyor? Çeviri haber olduğu için kaynağa sadık kalınmaya çalışılıyor belli ki ama en azından kaynaktaki hatalı bilgileri eleyin.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K kayamtky 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yoksa micro-led' in adı değişti mini-led mi oldu...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 6 gün ( Mesaj Silindi )
    10 senedir her cep telefonu, televizyon, tablet vs haberinde ekrandan bahsederken daha koyu siyahlar ibaresi gorup durduk ama bitmedi gitti. Yahu bu siyahin bir dibi yok mu bu nedir ya
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ussuz (mehmet ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha koyu siyah nasıl oluyor onu anlamadım? OLED Ampulu kapattığında X karanlık oluyorken mini Led ampulu kapattığında 2X karanlık mı oluyor? Bu ne garip şeydir böyle
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Ussuz
    Her ekran aynı siyah oranını vermiyor bazıları gri gibi oluyor.Tam siyah olmuyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    manesnuc (Fırat Küçük) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    O zaman 9.999₺ başlangıç fiyatına hazır olalım. Air modelini yükseltip pro'yu da şahlandırmadan bırakmak olmazdı zaten. Şuan genel olarak birbirine çok yakın duruyordu cihazlar, elbette pro'yu pro yapan birden fazla detayı var ama daha da fazla olmaması için sebep yok.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Androge0s (Atakan ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) manesnuc
    Tr fiyatını bilmem ancak abd fiyatı değişmemesi lazım. 2019'dan itibaren Apple'da eskiye dönüş gibi bir izlenim var, kaldı ki MacBook tarafı ile performans bakımından dağlar kadar fark var iPad'lerde o yüzden o kulvarda da avantajını kaybetmiş durumda. Ben fiyatın değişmeyeceğini düşünüyorum ve umut ediyorum. Umarım haklı çıkarım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ suya indirildi 5 gün TikTok, UEFA EURO 2020'nin küresel sponsoru oldu 5 gün Battlefield 6 dışında bir Battlefield oyunu daha geliştiriliyor olabilir 5 gün Entegre ekranı olan devasa bir kamera modülüne sahip Xiaomi Mi 11 Ultra ortaya çıktı 5 gün Microsoft, Windows 10 bigisayarlar için "acil durum" güncellemesi yayınladı 5 gün Başarılı komedi dizisi Brooklyn Nine-Nine, 8. sezonuyla final yapıyor 5 gün Bir Avrupa Birliği ülkesi, 50 adet Ejder Yalçın 4x4 kara aracı satın aldı 5 gün Elektrikli lüks sedan Lucid Air bu yıl Avrupa'ya gelecek 5 gün NZXT Kasalar ve Aksesuarlar Türkiye’de! 5 gün Disney Plus, 4 yıllık abone hedefine sadece 14 ayda ulaştı 5 gün SONY FX3 8K Kamera Sızdırıldı/Kameralar Üstüne Sohbet Videosu 6 gün Humble Bundle'da %90'a varan indirimler başladı: Mafia Trilogy %75 indirimde! 6 gün Haftalık Mobil Oyun Önerisi 11: hocus 2 6 gün Oxford Üniversitesi araştırmacılarına göre “dijital detoks”, kişisel sağlığa olumlu katkı yapmıyor 6 gün Bu yıl çıkacak olan Call of Duty'nin geliştirici stüdyosu belli olmuş olabilir 6 gün Analiz firması: PS5 ve Xbox Series X|S satış rakamları önceki nesilden yüksek değil 6 gün Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition şirketin destek sayfasında ortaya çıktı 6 gün AMD StoreMI’yi Ryzen Threadripper Pro işlemci desteğiyle ve yeni özellikle güncellendi 6 gün Kingdom Hearts serisi Epic Games'e özel olarak PC'ye geliyor; Türkiye fiyatı belli oldu 6 gün RTX 3060 MSRP’nin 2 katından fazlasından listelendi 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Mini LED ekranlı yeni iPad Pro önümüzdeki ay tanıtılabilir Sonraki PS5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu 6 gün Büyük Steam İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler 6 gün True Detective 4. sezonu ile ekranlara dönüyor 6 gün GTX 1050 Ti küllerinden doğuyor 6 gün Mastercard yakın zamanda kripto ödeme kabul etmeye başlayacak 6 gün Xiaomi önümüzdeki hafta iki yeni ses ürünü tanıtacak 6 gün Epic Games'te büyük indirim başladı: %75'e varan fırsatlar! 6 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 6 gün Akıllı telefonlara DSLR özellikleri kazandıran Alice aksesuarı ile tanışın 6 gün Twitter ödemelerini Bitcoin ile yapabilir 6 gün Clubhouse’a ikinci rakip Facebook’tan geliyor 6 gün Google'ın masaüstü arama sayfasına karanlık mod geliyor 6 gün Sony, Spider-Man'in düşmanını canlandırması için Keanu Reeves'e rol teklif etti 6 gün Yeni nesil Skoda Fabia'dan ilk ipucu görseli geldi 6 gün CD Projekt'in uğradığı siber saldırı sonrasında oyunlarının kaynak kodları açık arttırmaya sunuldu 6 gün SpaceX, NASA’dan bir kontrat daha kaptı! 6 gün TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında anlaşma imzalandı 6 gün BİM, A101, Migros gibi marketlerde elektronik ürünler satılamayacak 6 gün Honda Civic Sedan ve HR-V modellerinde şubat ayına özel fırsatlar 6 gün Yeni Game of Thrones dizisinin çekim tarihleri belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız