Redmi Note 10 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu

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Hatırlayacağınız üzere Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max geçen yıl Mart ayında duyurulmuştu. Akıllı telefonların güncellenmiş versiyonları da bu yıl aynı dönemde sahneye çıkacak. Xiaomi başkan yardımcısı Manu Kumar Jain bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı.

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Deneyimli yönetici Redmi Note 10'un "son derece pürüzsüz" bir deneyim sunacağını vaat eden bir teaser yayınladı. Büyük olasılıkla cihazda yüksek tazeleme oranına sahip bir ekran kullanılacak. Yayınlanan kısa görüntü aynı zamanda lansmanın Mart ayında yapılacağını gösteriyor.

Redmi Note 10 hakkında bilinenler

Redmi Note 10 serisi kapsamında Note 10 4G, Note 10 Pro 4G ve Note 10 Pro 5G olmak üzere üç farklı model sunulacağına yönelik bilgiler var. Ayrıca Snapdragon 750G işlemci ve 108 megapiksel ana kamera gibi ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Mart ayı yaklaştıkça yeni detayları öğrenmeye devam edeceğiz.

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