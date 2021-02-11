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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 10 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu

    2021'in merakla beklenen akıllı telefonlarından biri olan Redmi Note 10 çok yakında resmiyet kazanacak. Xiaomi başkan yardımcısı Manu Kumar, cihazın lansman tarihini duyurdu.
    11 Şubat 2021, 13:00 (6 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi Note 10 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu
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    Hatırlayacağınız üzere Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max geçen yıl Mart ayında duyurulmuştu. Akıllı telefonların güncellenmiş versiyonları da bu yıl aynı dönemde sahneye çıkacak. Xiaomi başkan yardımcısı Manu Kumar Jain bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı.

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    Deneyimli yönetici Redmi Note 10'un "son derece pürüzsüz" bir deneyim sunacağını vaat eden bir teaser yayınladı. Büyük olasılıkla cihazda yüksek tazeleme oranına sahip bir ekran kullanılacak. Yayınlanan kısa görüntü aynı zamanda lansmanın Mart ayında yapılacağını gösteriyor.

    Redmi Note 10 hakkında bilinenler

    Redmi Note 10 serisi kapsamında Note 10 4G, Note 10 Pro 4G ve Note 10 Pro 5G olmak üzere üç farklı model sunulacağına yönelik bilgiler var. Ayrıca Snapdragon 750G işlemci ve 108 megapiksel ana kamera gibi ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Mart ayı yaklaştıkça yeni detayları öğrenmeye devam edeceğiz.



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    tekin-71 (Fatih Tekin) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu dönemde heyecan yaratan tek marka
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    O kadar heyecan yaratan marka var da tutmuş şu dönemde heyecan tek marka diyor :D komik adam
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    Frobisher (Orhan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Redmi türkiyede belkide en çok tutan telefondur.
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    haktan24 6 gün ( Mesaj Silindi )
    peynir ekmek gibi satiyeahhhh :D:D
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu dönemde heyecan yaratan tek marka
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    Bloodin 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kuantum sıçraması filan, iddialı laflar bunlar...
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