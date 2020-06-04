MiniLED ekranlı iPad Pro, önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek

Tam Boyutta Gör

Yayınlanan yeni raporlarda Apple'ın 2021'in ilk veya ikinci çeyreğinde A14X çip, 5G bağlantısı ve MiniLED ekran ile yeni bir iPad Pro modeli piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Apple Pencil'a yeni renk seçeneği geliyor

Ayrıca Bkz. "Alfa Romeo, 2022 yılında tam elektrikli crossover modelini piyasaya sürecek"

Gelen bilgilere göre yeni iPad Pro modeli Qualcomm'un ürettiği 6 GHz mmWave desteği de sunan Snapdragon X55 modem ile güçlendirilecek. iPhone 12 modellerinde de X55 modem kullanılması bekleniyor. Ancak buna ek olarak Apple'ın gelecekteki cihazlar için kendi 5G ana bant teknolojisini geliştirdiğini de belirtmemiz gerek. Zira şirket geçen yıl Intel'in akıllı telefon modem birimini satın alarak bu çabayı daha da yukarılara çekmişti.

Tam Boyutta Gör

iPad Pro'nun fiyatı yükselecek

Apple'ın her biri 200 mikronun altında 10.000 LED'li MiniLED ekranlara olan ilgisi daha önceden biliniyordu. Daha fazla LED ve daha fazla karartma bölgesi olduğundan, MiniLED ekranlar daha koyu siyahlar, daha yüksek parlaklık, daha zengin renkler ve daha fazla kontrast sunabiliyor.

Raporda ayrıca Apple'ın yeni nesil iPad Pro'da Qualcomm 5G temel bandını da kullanacağını ve yeni makinenin en az 6GB RAM kapasitesine sahip olacağına da yer verilmiş. Şu anda, iPad Pro 11 inç 6.399 TL ve 12.9 inç 7.999 TL fiyat etiketine sahip. 5G ve MiniLED gibi donanımların eklenmesinin, cihazın fiyatını artıracağı tahmin ediliyor.

https://news.mydrivers.com/1/692/692999.htm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.