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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MiniLED ekranlı iPad Pro, önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek

    Gelen yeni bilgilere göre teknoloji devi Apple, 2021 yılının başlarında MiniLED ekranlı iPad Pro modellerini satışa çıkaracak.
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    iPad
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    MiniLED ekranlı iPad Pro, önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek
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    Yayınlanan yeni raporlarda Apple'ın 2021'in ilk veya ikinci çeyreğinde A14X çip, 5G bağlantısı ve MiniLED ekran ile yeni bir iPad Pro modeli piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor.

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    Gelen bilgilere göre yeni iPad Pro modeli Qualcomm'un ürettiği 6 GHz mmWave desteği de sunan Snapdragon X55 modem ile güçlendirilecek. iPhone 12 modellerinde de X55 modem kullanılması bekleniyor. Ancak buna ek olarak Apple'ın gelecekteki cihazlar için kendi 5G ana bant teknolojisini geliştirdiğini de belirtmemiz gerek. Zira şirket geçen yıl Intel'in akıllı telefon modem birimini satın alarak bu çabayı daha da yukarılara çekmişti.

    MiniLED ekranlı iPad Pro, önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek
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    iPad Pro'nun fiyatı yükselecek

    Apple'ın her biri 200 mikronun altında 10.000 LED'li MiniLED ekranlara olan ilgisi daha önceden biliniyordu. Daha fazla LED ve daha fazla karartma bölgesi olduğundan, MiniLED ekranlar daha koyu siyahlar, daha yüksek parlaklık, daha zengin renkler ve daha fazla kontrast sunabiliyor.

    Raporda ayrıca Apple'ın yeni nesil iPad Pro'da Qualcomm 5G temel bandını da kullanacağını ve yeni makinenin en az 6GB RAM kapasitesine sahip olacağına da yer verilmiş. Şu anda, iPad Pro 11 inç 6.399 TL ve 12.9 inç 7.999 TL fiyat etiketine sahip. 5G ve MiniLED gibi donanımların eklenmesinin, cihazın fiyatını artıracağı tahmin ediliyor.



    https://news.mydrivers.com/1/692/692999.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Snlsenoglu 20 dk.
    Bu kadar para verip, üretim hatası olduğunda da Apple sizi GENPA gibi dolandırıcı servislere yönlendirecek. Sizden yeni cihaz parası istenecek ve paranızla rezil olacaksınız! Benim başıma geldi, ordan biliyorum.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 58 dk.
    10bin en iyimser fiyatı olur artık :D
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    gun (Gün Oksay) 11 sa.
    Gerçekten miniled ile gelirse bayağı ilginç olur. Mobil dünyada ilk olacağı kesin.
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    renega (Ömer Can IŞIK) 16 sa.
    oled hdr ekranla gelirse ilgimi çeker
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    esmerbuyucu (E. B.) 16 sa.
    A14X, MiniLED, 5G modem ile çıtayı yükseltiyorlar
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    FoBç (Fırat Orak) 17 sa. yeni yorumcu
    iPad Pro 11 inç 6.399 TL ve 12.9 inç 7.999 TL fiyat etiketine sahip. Peki bu tabletin fiyatı şimdi böyleyken iPad Pro modeli Qualcomm'un ürettiği 6 GHz mmWave desteği de sunan Snapdragon X55 modem ile güçlendirilecek olmasıyla Allah bilir fiyat ne kadar olur...
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