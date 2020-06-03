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    Alfa Romeo, 2022 yılında tam elektrikli crossover modelini piyasaya sürecek

    İtalyan otomotiv devlerinden Alfa Romeo, 2022 yılına kadar tam elektrikli kompakt bir crossover aracını piyasaya süreceğini açıkladı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Alfa Romeo, 2022 yılında tam elektrikli crossover modelini piyasaya sürecek
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    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) şirketinin bir parçası olan İtalyan premium otomobil üreticisi Alfa Romeo'nun 2022'de tamamen elektrikli bir kompakt crossover tanıtmayı planladığı duyuruldu.

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    Alfa Romeo elektrikli modellere yöneldi

    BMW X1'e benzer ve Volvo XC40'tan biraz daha küçük bu elektrikli kompakt aracın, emisyon standartlarının sıkılaştığı bu dönemde, Alfa Romeo'nun hızla büyüyen elektrikli otomobil pazarındaki satışlarını canlandırmak için kritik konumda olacağı belirtiliyor. Henüz adlandırılmamış olan 2022 model elektrikli Alfa Romeo crossover'dan önce, şirketin hibrit şanzımana sahip orta boy Tonale crossover'ı tanıtacağı bildirildi.

    Alfa Romeo, 2022 yılında tam elektrikli crossover modelini piyasaya sürecek
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    Tonale'nin konsept versiyonu 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkmış, elektrikli modda yaklaşık 30 mil (48 km) kilometre menzili olan aracın, Jeep Compass ve Renegade modellerinin temelini oluşturan FCA platformu üzerine inşa edildiği belirtilmişti. Alfa Romeo planlarını gerçekleştirmeyi başarırsa, 2022 yılına kadar elektrikli araç pazarında iyi bir yol katetmiş olacak.



    https://electrek.co/2020/06/02/alfa-romeo-promises-small-electric-suv-by-2022/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    yucelbaha 55 dk. yeni yorumcu DoğanGörünümlüToros
    hahha çok güzel söz tam yerine oturmuş ama
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    suleymanayan 3 sa. yeni yorumcu
    araba çok güzel duruyor ama
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    faniseyler (halit özdemir) 4 sa.
    Araccın namı fakirin ferrarisi olabilir ama ben alfaya bakınca logodaki yılanın ağzonda can veren müslüman çocuğu görüyorum. Bu logoyla üretilen bir araca binemem.
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    Whisper911 (murat kasapoglu) 5 sa.
    Şaka maka yavaş yavaş gözlerimizin önünde çok büyük bir devrim yaşanıyor. Evet doğa açısından, verimlilik açısından iyi olabilir ancak bizim gibi petrolhead olanlar için ne yalan söyleyeyim hüzün verici. Eskinin ciğerli , sesleri güzel atmosferik motorlarından vazgeçtik zaten de . Bu el süpürgesi sesli otonom araçlar çok büyük bir zevkimizin sonunu getiriyor. Bardağın dolu tarafından bakarsak ucundan kıyısından bizler de kullandık ama çocuklarımız bu zevki belkide hiç tatmayacak.

    Evet kesinlikle tehlikeliydi ama eskiden gidiş geliş yollardaki sollama, tırmanma şeridinde vites düşürüp kamyonları geçmenin de tadı farklıydı .
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 16 sa. yeni yorumcu
    Şu eski kronik sorunları olmasa çok yakışıklı araba be
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    The Witcher (Kerem ) 17 sa.
    Neden bilmiyorum ama Ferrari, Alfa ve Porsche'nin elektrikli model üretmesini istemiyorum.Değişimden ziyade,marka kökenlerine saygısızlıkta bulunuyorlarmış gibi geliyor. Ama yine de güzel bir araç göreceğimize eminim
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    FurkanEmir411 15 sa. The Witcher
    Model portföyünde tutturması gereken ortalama emisyon değerini karşılamak için her marka e.v. üretmek zorunda kalacak
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    DoğanGörünümlüToros 18 sa.
    Şark zihniyetli distributorler bunu da getirmez.
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