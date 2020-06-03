Alfa Romeo, 2022 yılında tam elektrikli crossover modelini piyasaya sürecek

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Fiat Chrysler Automobiles (FCA) şirketinin bir parçası olan İtalyan premium otomobil üreticisi Alfa Romeo'nun 2022'de tamamen elektrikli bir kompakt crossover tanıtmayı planladığı duyuruldu.

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Alfa Romeo elektrikli modellere yöneldi

BMW X1'e benzer ve Volvo XC40'tan biraz daha küçük bu elektrikli kompakt aracın, emisyon standartlarının sıkılaştığı bu dönemde, Alfa Romeo'nun hızla büyüyen elektrikli otomobil pazarındaki satışlarını canlandırmak için kritik konumda olacağı belirtiliyor. Henüz adlandırılmamış olan 2022 model elektrikli Alfa Romeo crossover'dan önce, şirketin hibrit şanzımana sahip orta boy Tonale crossover'ı tanıtacağı bildirildi.

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Tonale'nin konsept versiyonu 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkmış, elektrikli modda yaklaşık 30 mil (48 km) kilometre menzili olan aracın, Jeep Compass ve Renegade modellerinin temelini oluşturan FCA platformu üzerine inşa edildiği belirtilmişti. Alfa Romeo planlarını gerçekleştirmeyi başarırsa, 2022 yılına kadar elektrikli araç pazarında iyi bir yol katetmiş olacak.

https://electrek.co/2020/06/02/alfa-romeo-promises-small-electric-suv-by-2022/

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