MMORPG Moonlight Sculptor, Android için ön kayıta açıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Kakao Games'in yaptığı MMORPG türündeki Moonlight Sculptor, tüm dünya için ön kayıt aşamasına geçti.

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Daha öncesinde Asya'da birkaç ülke için çıkış yapan oyun, tüm dünyada ön kayıt aşamasına geçti. Bu da yakın zamanda çıkacak anlamına geliyor.

Oyunun hikayesi The Legendary Moonlight Sculptor'ın hikayesine dayanıyor. Hikaye ile genel olarak aynı olsa da bazı ufak farklar bulunuyor. Oyunda Alchemist, Archer, Mage, Paladin, Warrior ve Sculptor sınıflarından birini seçerek oyuna başlıyorsunuz. Haritayı gezin ve canavarlar öldürerek ödüller kazanın. Ayrıca oyunda canavarlarla savaşmadığınız kısımlarda evinizi dekore edebilirsiniz.

Eğer Android için şu anda kayıt yaptırırsanız oyun çıktığında çeşitli ödüllere sahip olacaksınız. Android mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz. iOS için yakın zamanda ön kayıt başlayacak.

Moonlight Sculptor Kakao Games Corp. Rol Oyunu Cihaza göre değişir

https://www.pocketgamer.com/articles/086385/moonlight-sculptor-is-an-upcoming-rpg-from-the-creators-of-archeage-thats-available-to-pre-register-for-android/

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