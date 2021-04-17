MMORPG Moonlight Sculptor, Android için ön kayıta açıldı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Kakao Games'in yaptığı MMORPG türündeki Moonlight Sculptor, tüm dünya için ön kayıt aşamasına geçti.
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Daha öncesinde Asya'da birkaç ülke için çıkış yapan oyun, tüm dünyada ön kayıt aşamasına geçti. Bu da yakın zamanda çıkacak anlamına geliyor.
Oyunun hikayesi The Legendary Moonlight Sculptor'ın hikayesine dayanıyor. Hikaye ile genel olarak aynı olsa da bazı ufak farklar bulunuyor. Oyunda Alchemist, Archer, Mage, Paladin, Warrior ve Sculptor sınıflarından birini seçerek oyuna başlıyorsunuz. Haritayı gezin ve canavarlar öldürerek ödüller kazanın. Ayrıca oyunda canavarlarla savaşmadığınız kısımlarda evinizi dekore edebilirsiniz.
Eğer Android için şu anda kayıt yaptırırsanız oyun çıktığında çeşitli ödüllere sahip olacaksınız. Android mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz. iOS için yakın zamanda ön kayıt başlayacak.
Moonlight Sculptor Kakao Games Corp. Rol Oyunu Cihaza göre değişir
https://www.pocketgamer.com/articles/086385/moonlight-sculptor-is-an-upcoming-rpg-from-the-creators-of-archeage-thats-available-to-pre-register-for-android/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.