Eski OpenAI teknoloji şefi Mira Murati’nin hamlesi belli oldu

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Tam Boyutta Gör Eski OpenAI teknoloji şefi Mira Murati, geçtiğimiz ay şirketten ayrılacağını duyurmuş ve atacağı bir sonraki adım merak konusu olmuştu. Kısa bir süre önce sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Murati, OpenAI'den ayrıldıktan sonra kendi yapay zeka girişimini kurma yolunda önemli adımlar atıyor. Halihazırda ise Murati’nin yeni yapay zeka girişimi için risk sermayedarlarından fon topladığı belirtiliyor.

Yeni girişimin, tescilli modeller üzerine kurulu yapay zeka ürünleri geliştirmeyi hedeflediği bildiriliyor. Ancak Murati’nin bu yeni girişimde CEO pozisyonunu üstlenip üstlenmeyeceği henüz netleşmiş değil. Öte yandan henüz Murati kanadından konu hakkında bir açıklama gelmiş değil.

Yeni AI girişimi yolda

Görüşmeler henüz erken aşamada olsa da, Murati'nin yeni girişimi 100 milyon doların üzerinde yatırım toplayabileceği de belirtilenler arasında. Kaynaklar, Murati'nin sektördeki itibarı ve tescilli modellerin eğitim maliyeti göz önüne alındığında bu rakamın ulaşılabilir olduğunu ifade etse de, nihai rakamların henüz netleşmediğini aktarıyorlar.

Ayrıca, OpenAI’den Murati ile aynı gün ayrılan tanınmış araştırmacı Barret Zoph'un da bu yeni girişimde yer alma ihtimali olduğu söyleniyor. Daha önceki raporlar, Zoph’un da kendi startup’ını kurmayı planladığını ve Murati’nin OpenAI çalışanlarını yeni girişimi için topladığını bildirmişti.

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Murati, OpenAI'de geçirdiği altı yıl boyunca ChatGPT ve DALL-E gibi projelerde öncü bir rol üstlenmişti. Microsoft ile yapılan milyarlarca dolarlık ortaklık da dahil olmak üzere birçok önemli projenin arkasındaki isim olarak dikkat çeken Murati, yapay zeka alanındaki lider figürlerden birisi konumunda. Murati, OpenAI’dan önce de artırılmış gerçeklik girişimi Leap Motion ve Tesla'da çalışmıştı.

Murati’nin Eylül ayında OpenAI’den ani ayrılığı, şirketin yönetim yapısındaki büyük değişikliklerin bir parçası olarak görülüyor. Mira Murati, OpenAI’dan ayrılarak kendi yolunu çizen üst düzey yöneticiler kervanına katıldı. Bu isimler arasında, OpenAI’ın rakibi olan Anthropic ve Safe Superintelligence gibi girişimleri kuran diğer eski yöneticiler de yer alıyor.

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Eski OpenAI teknoloji şefi Mira Murati’nin hamlesi belli oldu