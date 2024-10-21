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    Eski OpenAI teknoloji şefi Mira Murati’nin hamlesi belli oldu

    OpenAI’daki yaprak dökümünün son kurbanlarından olan Mira Murati’nin şimdiki hamlesi belli oldu. Eski OpenAI teknoloji şefi Murati, kendi yapay zeka girişimini kuracak.
    Eski OpenAI teknoloji şefi Mira Murati’nin hamlesi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Eski OpenAI teknoloji şefi Mira Murati, geçtiğimiz ay şirketten ayrılacağını duyurmuş ve atacağı bir sonraki adım merak konusu olmuştu. Kısa bir süre önce sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Murati, OpenAI'den ayrıldıktan sonra kendi yapay zeka girişimini kurma yolunda önemli adımlar atıyor. Halihazırda ise Murati’nin yeni yapay zeka girişimi için risk sermayedarlarından fon topladığı belirtiliyor.

    Yeni girişimin, tescilli modeller üzerine kurulu yapay zeka ürünleri geliştirmeyi hedeflediği bildiriliyor. Ancak Murati’nin bu yeni girişimde CEO pozisyonunu üstlenip üstlenmeyeceği henüz netleşmiş değil. Öte yandan henüz Murati kanadından konu hakkında bir açıklama gelmiş değil.

    Yeni AI girişimi yolda

    Görüşmeler henüz erken aşamada olsa da, Murati'nin yeni girişimi 100 milyon doların üzerinde yatırım toplayabileceği de belirtilenler arasında. Kaynaklar, Murati'nin sektördeki itibarı ve tescilli modellerin eğitim maliyeti göz önüne alındığında bu rakamın ulaşılabilir olduğunu ifade etse de, nihai rakamların henüz netleşmediğini aktarıyorlar.

    Ayrıca, OpenAI’den Murati ile aynı gün ayrılan tanınmış araştırmacı Barret Zoph'un da bu yeni girişimde yer alma ihtimali olduğu söyleniyor. Daha önceki raporlar, Zoph’un da kendi startup’ını kurmayı planladığını ve Murati’nin OpenAI çalışanlarını yeni girişimi için topladığını bildirmişti.

    Murati, OpenAI'de geçirdiği altı yıl boyunca ChatGPT ve DALL-E gibi projelerde öncü bir rol üstlenmişti. Microsoft ile yapılan milyarlarca dolarlık ortaklık da dahil olmak üzere birçok önemli projenin arkasındaki isim olarak dikkat çeken Murati, yapay zeka alanındaki lider figürlerden birisi konumunda. Murati, OpenAI’dan önce de artırılmış gerçeklik girişimi Leap Motion ve Tesla'da çalışmıştı.

    Murati’nin Eylül ayında OpenAI’den ani ayrılığı, şirketin yönetim yapısındaki büyük değişikliklerin bir parçası olarak görülüyor. Mira Murati, OpenAI’dan ayrılarak kendi yolunu çizen üst düzey yöneticiler kervanına katıldı. Bu isimler arasında, OpenAI’ın rakibi olan Anthropic ve Safe Superintelligence gibi girişimleri kuran diğer eski yöneticiler de yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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