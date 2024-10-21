Eski OpenAI teknoloji şefi Mira Murati’nin hamlesi belli oldu

Yeni girişimin, tescilli modeller üzerine kurulu yapay zeka ürünleri geliştirmeyi hedeflediği bildiriliyor. Ancak Murati’nin bu yeni girişimde CEO pozisyonunu üstlenip üstlenmeyeceği henüz netleşmiş değil. Öte yandan henüz Murati kanadından konu hakkında bir açıklama gelmiş değil.
Yeni AI girişimi yolda
Görüşmeler henüz erken aşamada olsa da, Murati'nin yeni girişimi 100 milyon doların üzerinde yatırım toplayabileceği de belirtilenler arasında. Kaynaklar, Murati'nin sektördeki itibarı ve tescilli modellerin eğitim maliyeti göz önüne alındığında bu rakamın ulaşılabilir olduğunu ifade etse de, nihai rakamların henüz netleşmediğini aktarıyorlar.
Ayrıca, OpenAI’den Murati ile aynı gün ayrılan tanınmış araştırmacı Barret Zoph'un da bu yeni girişimde yer alma ihtimali olduğu söyleniyor. Daha önceki raporlar, Zoph’un da kendi startup’ını kurmayı planladığını ve Murati’nin OpenAI çalışanlarını yeni girişimi için topladığını bildirmişti.
Murati, OpenAI'de geçirdiği altı yıl boyunca ChatGPT ve DALL-E gibi projelerde öncü bir rol üstlenmişti. Microsoft ile yapılan milyarlarca dolarlık ortaklık da dahil olmak üzere birçok önemli projenin arkasındaki isim olarak dikkat çeken Murati, yapay zeka alanındaki lider figürlerden birisi konumunda. Murati, OpenAI’dan önce de artırılmış gerçeklik girişimi Leap Motion ve Tesla'da çalışmıştı.
Murati’nin Eylül ayında OpenAI’den ani ayrılığı, şirketin yönetim yapısındaki büyük değişikliklerin bir parçası olarak görülüyor. Mira Murati, OpenAI’dan ayrılarak kendi yolunu çizen üst düzey yöneticiler kervanına katıldı. Bu isimler arasında, OpenAI’ın rakibi olan Anthropic ve Safe Superintelligence gibi girişimleri kuran diğer eski yöneticiler de yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)