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    Mission: Impossible - The Final Reckoning'in yeni fragmanı yayınlandı

    Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak olan Mission: Impossible - The Final Reckoning'den yeni fragman yayınlandı. Görevimiz Tehlike serisi bu filmle birlikte final yapacak.  
    Mission: Impossible - The Final Reckoning Tam Boyutta Gör
    Artık yavaş yavaş yaz aylarına yaklaşmamızla birlikte, gişe potansiyeli yüksek olan büyüt bütçeli filmler de üst üste gelmeye başlayacak. Sinemalar için epey hareketli geçecek olan mayıs ayında sinemaseverlerle buluşacak filmlerden biri de Mission: Impossible - The Final Reckoning olacak. Merakla beklenen yeni Görevimiz Tehlike filmi 23 Mayıs'ta vizyona girecek.

    Türkiye'de Mission: Impossible - Son Hesaplaşma adıyla gösterime girecek film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Paramount, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Mission: Impossible - The Final Reckoning, Serinin Son Filmi Olacak

    Mission: Impossible - The Final Reckoning, serinin bir önceki filmi olan Dead Reckoning'in yarıda bıraktığı hikâyeyi tamamlayacak. Zaten film ilk duyurulduğunda Dead Reckoning Part 2 adını taşıyordu. Ancak Dead Reckoning hayal kırıklığı yaratınca son filmin ismi değiştirildi.

    2023'te vizyona giren Dead Reckoning'de Ethan Hunt ve ajan ekibi, dünyayı küresel bir krize doğru sürükleyen bilinç kazanmış bir yapay zeka ile karşı karşıya geliyordu. The Final Reckoning bir yandan bu macerayı sürdürürken, diğer yandan Ethan Hunt ve ekibinin hikâyesini bir finale bağlayacak. Çünkü bu aynı zamanda Görevimiz Tehlike serisinin son filmi olacak.

    Bu büyük final, önceki filmlerden tanıdığımız pek çok ismi son bir kez bir araya getirecek. Filmin oyuncu kadrosunda Tom Cruise'e Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett ve Shea Whigham gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise seyine Christopher McQuarrie oturuyor.

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