Mitsubishi i-MiEV Avrupa'da da Yola Çıkmaya Hazırlanıyor

Mitsubishi i-MiEV modelinin Avrupa versiyonunun üretimine başlayacağını duyurdu. Bu yeni jenerasyon elektrikli otomobil, Japonya'daki Mizushima fabrikasında Peugeot iOn ve Citroen C-ZERO ile birlikte üretilecek.

Mitsubishi elektrikli otomobiller konusundaki yatırımlarının meyvesi olarak ortaya çıkan i-MiEV modelinin Japonya versiyonunu zaten geçen seneden beri üretiyor ve satıyordu. Avrupa için üretilen bu 3 otomobil ise Aralık ayından itibaren 14 ülkede satışa çıkarılacak. Mitsubishi'nin tahminlerine göre; Avrupa modellerinin üretilmesi ve ihracıyla birlikte, Mart 2011'e kadar Peugeot iOn-Citroen C-ZERO ve Mitsubishi i-MiEV satışları deniz aşırı ülkelerde 5000'i bulacak. Yeni yılın başından itibaren ise bu modellerin satıldığı ülke sayısı sürekli artacak.

Avrupa versiyonu ile Japonya versiyonu i-MiEV arasında da belirgin farklar olacak. Bunların en önemlileri; farklı ön ve arka tampon tasarımları, Avrupa versiyonunun daha fazla güvenlik özelliklerine sahip olması, yol tutuşun geliştirilmesi ve kokpitte orta bölümdeki tuşların düzenlenerek göze daha güzel gelen bir iç mekana sahip olması olarak belirtiliyor.