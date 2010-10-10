Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mitsubishi i-MiEV Avrupa'da da Yola Çıkmaya Hazırlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,7b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mitsubishi i-MiEV Avrupa'da da Yola Çıkmaya Hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör

Mitsubishi i-MiEV modelinin Avrupa versiyonunun üretimine başlayacağını duyurdu. Bu yeni jenerasyon elektrikli otomobil, Japonya'daki Mizushima fabrikasında Peugeot iOn ve Citroen C-ZERO ile birlikte üretilecek.

Mitsubishi elektrikli otomobiller konusundaki yatırımlarının meyvesi olarak ortaya çıkan i-MiEV modelinin Japonya versiyonunu zaten geçen seneden beri üretiyor ve satıyordu. Avrupa için üretilen bu 3 otomobil ise Aralık ayından itibaren 14 ülkede satışa çıkarılacak. Mitsubishi'nin tahminlerine göre; Avrupa modellerinin üretilmesi ve ihracıyla birlikte, Mart 2011'e kadar Peugeot iOn-Citroen C-ZERO ve Mitsubishi i-MiEV satışları deniz aşırı ülkelerde 5000'i bulacak. Yeni yılın başından itibaren ise bu modellerin satıldığı ülke sayısı sürekli artacak.

Avrupa versiyonu ile Japonya versiyonu i-MiEV arasında da belirgin farklar olacak. Bunların en önemlileri; farklı ön ve arka tampon tasarımları, Avrupa versiyonunun daha fazla güvenlik özelliklerine sahip olması, yol tutuşun geliştirilmesi ve kokpitte orta bölümdeki tuşların düzenlenerek göze daha güzel gelen bir iç mekana sahip olması olarak belirtiliyor.

Mitsubishi i-MiEV Avrupa'da da Yola Çıkmaya Hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
+24edition 7 yıl
cok tatli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 9 yıl
@Batuist, japonlar konfor sevmiyor değil, adamların yolları düzgün, bozuk yol kavramı olmadığı için, süspansiyon sadece yol tutuş için önemli, eksiden japon arabaları değiştirilmeden geliyordu, kasislerde bile altını vuruyordu. Sonra Japon, Avrupa diye ayırdılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maknc 9 yıl
E bunun direksiyonu sağda



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl

husNUKE

@Batuist, japonlar konfor sevmiyor değil, adamların yolları düzgün, bozuk yol kavramı olmadığı için, süspansiyon sadece yol tutuş için önemli, eksiden japon arabaları değiştirilmeden geliyordu, kasislerde bile altını vuruyordu. Sonra Japon, Avrupa diye ayırdılar.

Evet bu olabilir.. O zaman avrupadaki versiyonlarından ziyada şayet Türkiye'ye de gönderirlerse ekstra bir konfor daha eklemeleri gerekir.. Malum ülkemiz yolları.. Neden diğer ülkelerin ki gibi olamıyor.. çok seviyoruz kazmayı sonrayı doldurmayı hatta kazdıktan sonra doldurmamayı daha çok seviyoruz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 9 yıl
Mitsubishi nin dünyada okadar cok mödeli varki bizdekiler ve avrupdaki modelleri
hikaye arac gercekden beğendim zaten 17 ay önce görmüştüm bu aracı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
catalyst 9 yıl
Colt direksiyonunu buna da cakmislar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Neden avrupada satılacak olan versiyonda daha fazla konfor bulunuyormuş? Japonlar konforu sevmiyorlar mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Littlefriend 9 yıl
bizim ülkemize neden göndermiyorlar bu tarz araçları acaba yada distribütör firmalar neden bu tarz girişimlerde bulunmuyorlar çok merak ediyorum avrupada yıllardır kullanılan tarzda araçlar küçücük ekonomi için üretilmiş adeta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Asarhaddon 9 yıl
Mitsubishi Miev yanlış olmuş doğrusu Mitsubishi Nano
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infinite 9 yıl
gelsin bekliyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinir kupu 9 yıl

Asarhaddon

Mitsubishi Miev yanlış olmuş doğrusu Mitsubishi Nano


aga ne yaptın yav. aldın teknoloji harikası arabayı tuttun neyle karşılaştırdın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +82 Bay Robot +72 Mutlak.Sıfır +70 sepulturgay +67 frostburn +43 WB +38 deoks +32 unknownartist +31 Askaparta +30 Johan Elmander +28
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5727 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, mitsubishi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Kaspersky'nin kurucusu Eugene Kaspersky ile siber tehdit ve veri güvenliği üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim