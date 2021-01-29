MIUI 12.5 dünyaya açılıyor: Global lansman tarihi belli oldu

Xiaomi, Aralık ayının sonunda amiral gemisi Mi 11 akıllı telefonu ile birlikte MIUI 12.5'i de duyurmuştu. Ancak arayüz sadece Çin pazarına sunuldu. Şirket önümüzdeki ay MIUI 12.5'i dünyaya açmaya hazırlanıyor.
Ayrıca Bkz. "Android 12'ye Windows 10 özelliği ekleniyor: Arayüz renkleri değiştirilebilecek"İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi 11 çok yakında dünyaya açılıyor
Xiaomi'min resmi MIUI ROM Facebook hesabı, MIUI 12.5'in global lansman tarihini açıkladı. Etkinlik 8 Şubat'ta yapılacak ve sosyal ağlar üzerinden yayınlanacak.
Yeni arayüz ile birlikte bellek kullanımının %20, güç tüketiminin ise %25 oranında azaldığını belirtelim. Ayrıca tasarım detayları yeniden ele alındı. Artık animasyonlar daha akıcı.
Xiaomi Mi 11 de görücüye çıkabilir
Bir diğer yenilik olan MIUI+ ise akıllı telefonunuzun ekranını Windows 10 çalıştıran bir bilgisayara yansıtmanızı sağlıyor. Böylelikle PC üzerinden uygulama açma, bildirimleri okuma ve gelen mesajları yanıtlama olanağına sahip oluyorsunuz.
Xiaomi, 8 Şubat'ta Snapdragon 888 işlemcili ilk akıllı telefon olan Xiaomi Mi 11'in global lansmanını da yapabilir. Amiral gemisi zaten Çin'de satışa sunulmuş durumda ve büyük talep görüyor.
https://www.gizmochina.com/2021/01/28/miui-12-5-global-launch-date-is-february-8/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?
Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)
Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?