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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MIUI 12.5 dünyaya açılıyor: Global lansman tarihi belli oldu

    Çinli teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz ay duyurusunu yaptığı MIUI 12.5 arayüzünün global lansmanını yapmaya hazırlanıyor. Dijital ortamda yapılacak etkinliğin tarihi açıklandı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    MIUI 12.5 dünyaya açılıyor: Global lansman tarihi belli oldu
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    Xiaomi, Aralık ayının sonunda amiral gemisi Mi 11 akıllı telefonu ile birlikte MIUI 12.5'i de duyurmuştu. Ancak arayüz sadece Çin pazarına sunuldu. Şirket önümüzdeki ay MIUI 12.5'i dünyaya açmaya hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Android 12'ye Windows 10 özelliği ekleniyor: Arayüz renkleri değiştirilebilecek"

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    Xiaomi'min resmi MIUI ROM Facebook hesabı, MIUI 12.5'in global lansman tarihini açıkladı. Etkinlik 8 Şubat'ta yapılacak ve sosyal ağlar üzerinden yayınlanacak.

    Yeni arayüz ile birlikte bellek kullanımının %20, güç tüketiminin ise %25 oranında azaldığını belirtelim. Ayrıca tasarım detayları yeniden ele alındı. Artık animasyonlar daha akıcı.

    MIUI 12.5 dünyaya açılıyor: Global lansman tarihi belli oldu
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    Xiaomi Mi 11 de görücüye çıkabilir

    Bir diğer yenilik olan MIUI+ ise akıllı telefonunuzun ekranını Windows 10 çalıştıran bir bilgisayara yansıtmanızı sağlıyor. Böylelikle PC üzerinden uygulama açma, bildirimleri okuma ve gelen mesajları yanıtlama olanağına sahip oluyorsunuz.

    Xiaomi, 8 Şubat'ta Snapdragon 888 işlemcili ilk akıllı telefon olan Xiaomi Mi 11'in global lansmanını da yapabilir. Amiral gemisi zaten Çin'de satışa sunulmuş durumda ve büyük talep görüyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/28/miui-12-5-global-launch-date-is-february-8/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    44 dakika önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    1 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    23 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefonlar rahat nefes alacak. Gereksiz uygulamalarin kalkmasi ve güç tüketimi ile bataryalar coşacak büyük ihtimalle
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    S simpsontr (Ahmet Arslan) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kaç aydır bekliyoruz yeter aq
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