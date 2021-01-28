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    Android 12'ye Windows 10 özelliği ekleniyor: Arayüz renkleri değiştirilebilecek

    Google yeni nesil mobil işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Şirket Android 12 ile birlikte kullanıcılara kapsamlı bir renk teması sistemi sunmayı planlıyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Android 12'ye Windows 10 özelliği ekleniyor: Arayüz renkleri değiştirilebilecek
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    Google, Android 10'da göz yorgunluğunu azaltan karanlık mod özelliğini sunmuştu. Arama devi şimdi ise Android 12'ye kullanıcı arayüzünü "yeniden renklendirmenize" olanak tanıyan daha kapsamlı bir renk teması sistemi uygulamayı planlıyor.

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    Aktarılan bilgilere göre mobil işletim sisteminin yeni sürümü Windows 10'dakiyle hemen hemen aynı renk ayarlarına sahip olacak. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar bildirimlerin arka planını, hızlı ayarlar bölümünü ve hatta uygulamaların renk temasını bile değiştirebilecekler.

    Android 12'ye Windows 10 özelliği ekleniyor: Arayüz renkleri değiştirilebilecek
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    Uygulamalara de etki edebilecek

    Seçilebilecek renkler markadan markaya veya modelden modele değişiklik gösterecek. Her akıllı telefon üreticisi kendi arayüzüyle uyumlu ya da cihazın gövde rengini ön plana çıkarak renk tonları sunabilir. Dahası da var.

    Yeni tema sistemi yalnızca kullanıcı arayüzünün değil aynı zamanda bu özelliği destekleyen üçüncü parti uygulamaların renklerine de etki edebilecek. Geliştiricilerin tercihine bağlı olarak uygulamaların renkleri otomatik olarak seçilen temayla uyumlu hale gelecek.

    Android 12'ye Windows 10 özelliği ekleniyor: Arayüz renkleri değiştirilebilecek
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    Android 12'nin henüz geliştirilme sürecinin başlarında olduğunu belirtelim. Google yeni mobil işletim sisteminin ilk önizleme sürümünün yayınlanmasının ardından bu özellik hakkında daha detaylı bilgi verecek. Bunun için de daha önümüzde birkaç ay var. 



    https://9to5google.com/2021/01/27/android-12-working-on-in-depth-theming-system-that-can-even-recolor-apps/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    9 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    D dodofran 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    az az da olsa gelişiyor işte. zaten yapılabilecek asıl büyük devrimsel yenilikler, gerçek stabilizasyon 6-7 de falan yapıldı. 8den sonra ufak tefek iyileştirmelerle çok büyük yenilikler olmadan yoluna devam ediyor android. bence güzel.
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    Amd64x2 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    GUI tasarlayan ve ilgilenen biri olarak ben şahsen beğendim.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    off çok büyük yenilik..
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