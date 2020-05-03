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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MIUI 12'nin beta sürümü 28 cihaz için global çapta indirmeye sunuldu

    Xiaomi.EU ekibi geçtiğimiz hafta yalnızca Çinli kullanıcılar için yayınlanan MIUI 12 kapalı betasının üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak global çapta indirmeye sundu.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    4,9b
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    21
    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    MIUI 12'nin beta sürümü 28 cihaz için global çapta indirmeye sunuldu
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin mobil cihazları için geliştirmiş olduğu Android tabanlı kullanıcı arayüzü MIUI'ın en yeni sürümü MIUI 12'nin kapalı betası geçtiğimiz hafta Çin'de yayınlanmıştı. 

    Kısa bir bekleyişin ardından Xiaomi.EU ekibi Çince MIUI 12'yi pek çok farklı dile tercüme ederek 28 Xiaomi ve Redmi cihazı için kullanıma sundu. 

    Ayrıca Bkz. "MIUI 12 tanıtıldı! Hangi telefonlara gelecek?"

    İlginizi Çekebilir Avatar MIUI 12 tanıtıldı! Hangi telefonlara gelecek?

    Ayrıca orijinal güncellemenin içerisinde hem Google uygulamaları yer almıyor hem de Çin dışında kullanıma açık olmayan pek çok uygulama yer alıyordu. Xiaomi.EU Google uygulamalarını ekleyerek ve global olmayan uygulamaları kaldırarak güncellemeyi Çin dışında sorunsuz kullanılabilecek şekilde revize etti.

    Bunlara ek olarak, Xiaomi.EU'nun revize ettiği güncellemede Xiaomi'nin belirli modeller için kullanıma açmadığı veya MIUI'ya gizlediği bir dizi özellik kullanıma açılmış durumda.

    MIUI 12'nin kapalı betasına kavuşan 28 modelin ve onlarla uyumlu olan ROM'ların isimleri aşağıda yer alıyor:

    • Xiaomi Mi 6 – MI6
    • Xiaomi Mi 6X – MI6X
    • Xiaomi Mi 8 – MI8
    • Xiaomi Mi 8 Explorer Edition – MI8Explorer
    • Xiaomi Mi 8 Lite – MI8LITE
    • Xiaomi Mi 8 Pro – MI8Pro
    • Xiaomi Mi 8 SE – MI8SE
    • Xiaomi Mi 9 – MI9
    • Xiaomi Mi 9 Pro 5G – MI9Pro5G
    • Xiaomi Mi 9 SE – MI9SE
    • Xiaomi Mi 10 – MI10
    • Xiaomi Mi 10 Pro – MI10Pro
    • Xiaomi Mi CC9e – MICC9e
    • Xiaomi Mi CC9 / Mi 9 Lite
    • Xiaomi Mi Max 3 – MIMax3
    • Xiaomi Mi Mix 2 – MIMix2
    • Xiaomi Mi Mix 2S – MIMix2S
    • Xiaomi Mi Mix 3 – MIMix3
    • Xiaomi Mi Note 3 – MINote3
    • Xiaomi Mi Note 10 / CC9 Pro
    • Xiaomi Redmi K20 / Mi 9T – HMK20MI9T
    • Xiaomi Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro / Premium Edition – HMK20ProMI9TPro
    • Xiaomi Redmi K30 – HMK30
    • Xiaomi Redmi K30 5G – HMK305G
    • Xiaomi Redmi Note 5 CN / 5 Pro (Dual Cam) – HMNote5Pro
    • Xiaomi Redmi Note 7 – HMNote7
    • Xiaomi Redmi Note 7 Pro – HMNote7Pro
    • Xiaomi Redmi Note 8 – HMNote8

    Redmi Note 8 Pro'nun listede yer almıyor olması ilk bakışta göze çarpan bir detay. Ekibin bu cihaza güncelleme desteği verememesinin nedeni, onarımı oldukça zor olan, telefonu neredeyse kullanılamaz hale getiren teknik bir sorun ve bu sorun kısa zaman içinde çözülmesiyle güncellemenin Redmi Note 8 Pro için de yayınlanması bekleniyor.

    Xiaomi.EU tarafından yayınlanan MIUI 12'yi ekibin SourceForge veya AndroidFileHost sitelerinden indirebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemek için ilk önce bootloader kilidini açmanız, sonra ise TWRP üzerinden ROM'u indirmeniz gerekiyor.



    https://www.xda-developers.com/xiaomi-eu-miui-12-builds-xiaomi-mi-redmi-devices/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Musty3535123 1 hf. en beğenilen
    aynen, mediatek işlemcili telefon alınmaz. mi6 nın olmasıda hoş olmuş.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Mediatek e yüklenmeyin arkadaşlar. Rekabet her zaman iyidir. Hem fiyat hem de performans açısından son kullanıcıya yarar. İleride mediatek in bu pazarı domine etmesi efsane olur.
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    abdispowerr (Abdurrahim Türk) 1 hf.
    Mi6 cihazıma kurdum süper oldu.

    Teşekkürler eu ailesi.
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    denizyavuz1 1 hf. yeni yorumcu
    bence daha çok yolu var
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    ugurcabarli 1 hf. yeni yorumcu
    tam sürümü ne zaman gelcek acaba ?
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    TITAN (S K) 1 hf.
    kurmayın pil performansı çöp oluyor
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    tanerf82 (taner fener) 1 hf.
    Kuran deneyenler varsa yorum alsak? Stabil mi kuralım mı?
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    monacomen 1 hf.
    Telaffuzu zor isimler buluyorlar markalarına bu Çinliler. Xiaomi nin bile bir kerede doğru yazabilen insan sayısı çok az. Hele telaffuzu daha da zor. Global bir marka olmaya çalışan Çinlilerin yaptığın en büyük yanlış İngilizce gibi bir dil çeşitliği içindeki markalar arasında kolay yazılan ve telafuzu kolay bir marka yerine sürekli zor, her alfabede bulunamayan harflerden oluşan markalar kullanması.

    Huawei mesela orta eğitimli birinin yazabileceği telafuz edebileceği bir kelime değil. Telafuuz edemezsen, doğru yazamazsan kolay da satın alamazsın.
    Xiaomi de öyle.
    Şimdi buna MIUI geldi. Bu nasıl okunuyor veya yazılıyor? miui mi mıuı mu? İngilizce ile Türkçe harfte bu büyük küçük ı ve i ler farklı algılanıyor? Şuna kolayca Miu desin olsun bitsin.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. monacomen
    ui user interface'den gelior. mecburi öyle. mi de xiaomi ile alakalı.
    okunuşu da mi-yu-ay'dır.
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    DH Misafiri 1 hf.
    MI6' la yola devam ediyoruz o zaman :) Forever MI6??
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Uzuuunnn bir yolu var
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