MIUI 12'nin beta sürümü 28 cihaz için global çapta indirmeye sunuldu

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Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin mobil cihazları için geliştirmiş olduğu Android tabanlı kullanıcı arayüzü MIUI'ın en yeni sürümü MIUI 12'nin kapalı betası geçtiğimiz hafta Çin'de yayınlanmıştı.

Kısa bir bekleyişin ardından Xiaomi.EU ekibi Çince MIUI 12'yi pek çok farklı dile tercüme ederek 28 Xiaomi ve Redmi cihazı için kullanıma sundu.

Ayrıca Bkz. "MIUI 12 tanıtıldı! Hangi telefonlara gelecek?"

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Ayrıca orijinal güncellemenin içerisinde hem Google uygulamaları yer almıyor hem de Çin dışında kullanıma açık olmayan pek çok uygulama yer alıyordu. Xiaomi.EU Google uygulamalarını ekleyerek ve global olmayan uygulamaları kaldırarak güncellemeyi Çin dışında sorunsuz kullanılabilecek şekilde revize etti.

Bunlara ek olarak, Xiaomi.EU'nun revize ettiği güncellemede Xiaomi'nin belirli modeller için kullanıma açmadığı veya MIUI'ya gizlediği bir dizi özellik kullanıma açılmış durumda.

MIUI 12'nin kapalı betasına kavuşan 28 modelin ve onlarla uyumlu olan ROM'ların isimleri aşağıda yer alıyor:

Xiaomi Mi 6 – MI6

Xiaomi Mi 6X – MI6X

Xiaomi Mi 8 – MI8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition – MI8Explorer

Xiaomi Mi 8 Lite – MI8LITE

Xiaomi Mi 8 Pro – MI8Pro

Xiaomi Mi 8 SE – MI8SE

Xiaomi Mi 9 – MI9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G – MI9Pro5G

Xiaomi Mi 9 SE – MI9SE

Xiaomi Mi 10 – MI10

Xiaomi Mi 10 Pro – MI10Pro

Xiaomi Mi CC9e – MICC9e

Xiaomi Mi CC9 / Mi 9 Lite

Xiaomi Mi Max 3 – MIMax3

Xiaomi Mi Mix 2 – MIMix2

Xiaomi Mi Mix 2S – MIMix2S

Xiaomi Mi Mix 3 – MIMix3

Xiaomi Mi Note 3 – MINote3

Xiaomi Mi Note 10 / CC9 Pro

Xiaomi Redmi K20 / Mi 9T – HMK20MI9T

Xiaomi Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro / Premium Edition – HMK20ProMI9TPro

Xiaomi Redmi K30 – HMK30

Xiaomi Redmi K30 5G – HMK305G

Xiaomi Redmi Note 5 CN / 5 Pro (Dual Cam) – HMNote5Pro

Xiaomi Redmi Note 7 – HMNote7

Xiaomi Redmi Note 7 Pro – HMNote7Pro

Xiaomi Redmi Note 8 – HMNote8

Redmi Note 8 Pro'nun listede yer almıyor olması ilk bakışta göze çarpan bir detay. Ekibin bu cihaza güncelleme desteği verememesinin nedeni, onarımı oldukça zor olan, telefonu neredeyse kullanılamaz hale getiren teknik bir sorun ve bu sorun kısa zaman içinde çözülmesiyle güncellemenin Redmi Note 8 Pro için de yayınlanması bekleniyor.

Xiaomi.EU tarafından yayınlanan MIUI 12'yi ekibin SourceForge veya AndroidFileHost sitelerinden indirebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemek için ilk önce bootloader kilidini açmanız, sonra ise TWRP üzerinden ROM'u indirmeniz gerekiyor.

https://www.xda-developers.com/xiaomi-eu-miui-12-builds-xiaomi-mi-redmi-devices/

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