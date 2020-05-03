MIUI 12'nin beta sürümü 28 cihaz için global çapta indirmeye sunuldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin mobil cihazları için geliştirmiş olduğu Android tabanlı kullanıcı arayüzü MIUI'ın en yeni sürümü MIUI 12'nin kapalı betası geçtiğimiz hafta Çin'de yayınlanmıştı.
Kısa bir bekleyişin ardından Xiaomi.EU ekibi Çince MIUI 12'yi pek çok farklı dile tercüme ederek 28 Xiaomi ve Redmi cihazı için kullanıma sundu.
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Ayrıca orijinal güncellemenin içerisinde hem Google uygulamaları yer almıyor hem de Çin dışında kullanıma açık olmayan pek çok uygulama yer alıyordu. Xiaomi.EU Google uygulamalarını ekleyerek ve global olmayan uygulamaları kaldırarak güncellemeyi Çin dışında sorunsuz kullanılabilecek şekilde revize etti.
Bunlara ek olarak, Xiaomi.EU'nun revize ettiği güncellemede Xiaomi'nin belirli modeller için kullanıma açmadığı veya MIUI'ya gizlediği bir dizi özellik kullanıma açılmış durumda.
MIUI 12'nin kapalı betasına kavuşan 28 modelin ve onlarla uyumlu olan ROM'ların isimleri aşağıda yer alıyor:
- Xiaomi Mi 6 – MI6
- Xiaomi Mi 6X – MI6X
- Xiaomi Mi 8 – MI8
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition – MI8Explorer
- Xiaomi Mi 8 Lite – MI8LITE
- Xiaomi Mi 8 Pro – MI8Pro
- Xiaomi Mi 8 SE – MI8SE
- Xiaomi Mi 9 – MI9
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G – MI9Pro5G
- Xiaomi Mi 9 SE – MI9SE
- Xiaomi Mi 10 – MI10
- Xiaomi Mi 10 Pro – MI10Pro
- Xiaomi Mi CC9e – MICC9e
- Xiaomi Mi CC9 / Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi Max 3 – MIMax3
- Xiaomi Mi Mix 2 – MIMix2
- Xiaomi Mi Mix 2S – MIMix2S
- Xiaomi Mi Mix 3 – MIMix3
- Xiaomi Mi Note 3 – MINote3
- Xiaomi Mi Note 10 / CC9 Pro
- Xiaomi Redmi K20 / Mi 9T – HMK20MI9T
- Xiaomi Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro / Premium Edition – HMK20ProMI9TPro
- Xiaomi Redmi K30 – HMK30
- Xiaomi Redmi K30 5G – HMK305G
- Xiaomi Redmi Note 5 CN / 5 Pro (Dual Cam) – HMNote5Pro
- Xiaomi Redmi Note 7 – HMNote7
- Xiaomi Redmi Note 7 Pro – HMNote7Pro
- Xiaomi Redmi Note 8 – HMNote8
Redmi Note 8 Pro'nun listede yer almıyor olması ilk bakışta göze çarpan bir detay. Ekibin bu cihaza güncelleme desteği verememesinin nedeni, onarımı oldukça zor olan, telefonu neredeyse kullanılamaz hale getiren teknik bir sorun ve bu sorun kısa zaman içinde çözülmesiyle güncellemenin Redmi Note 8 Pro için de yayınlanması bekleniyor.
Xiaomi.EU tarafından yayınlanan MIUI 12'yi ekibin SourceForge veya AndroidFileHost sitelerinden indirebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemek için ilk önce bootloader kilidini açmanız, sonra ise TWRP üzerinden ROM'u indirmeniz gerekiyor.
https://www.xda-developers.com/xiaomi-eu-miui-12-builds-xiaomi-mi-redmi-devices/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Teşekkürler eu ailesi.
Huawei mesela orta eğitimli birinin yazabileceği telafuz edebileceği bir kelime değil. Telafuuz edemezsen, doğru yazamazsan kolay da satın alamazsın.
Xiaomi de öyle.
Şimdi buna MIUI geldi. Bu nasıl okunuyor veya yazılıyor? miui mi mıuı mu? İngilizce ile Türkçe harfte bu büyük küçük ı ve i ler farklı algılanıyor? Şuna kolayca Miu desin olsun bitsin.
okunuşu da mi-yu-ay'dır.
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