MIUI 14, 18 akıllı telefonda daha geliyor: İşte üçüncü partide güncellenecek modeller

Xiaomi, MIUI 14 güncellemesi alacak üçüncü cihaz grubunu resmen duyurdu. Çinli marka tarafından paylaşılan listede 18 akıllı telefon modeli yer alıyor. Aşağıda isimleri yer alan cihazlar için güncelleme dalgası Nisan ayı itibarıyla tamamlanmış olacak.
Üçüncü partide MIUI 14 güncellemesi alacak modeller:
- Xiaomi Mi MIX Fold
- Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Civi
- Redmi K60E
- Redmi K30S Extreme Commemorative Edition
- Redmi K30 Extreme Commemorative Edition
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 11 5G
- Redmi Note 11 4G
- Redmi Note 11E Pro
- Redmi Note 10
- Redmi Note 11SE
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 4G
- Redmi 12C
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)