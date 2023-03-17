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    MIUI 14, 18 akıllı telefonda daha geliyor: İşte üçüncü partide güncellenecek modeller

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, MIUI 14 güncellemesini alacak üçüncü cihaz grubunu resmen duyurdu. Şirket tarafından paylaşılan listede 18 Xaomi ve Redmi akıllı telefon yer alıyor.
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    MIUI 14, 18 akıllı telefonda daha geliyor: İşte model listesi Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, MIUI 14 güncellemesi alacak üçüncü cihaz grubunu resmen duyurdu. Çinli marka tarafından paylaşılan listede 18 akıllı telefon modeli yer alıyor. Aşağıda isimleri yer alan cihazlar için güncelleme dalgası Nisan ayı itibarıyla tamamlanmış olacak.

    Üçüncü partide MIUI 14 güncellemesi alacak modeller:

    • Xiaomi Mi MIX Fold
    • Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition
    • Xiaomi Mi 10 Pro
    • Xiaomi Mi 10
    • Xiaomi Civi
    • Redmi K60E
    • Redmi K30S Extreme Commemorative Edition
    • Redmi K30 Extreme Commemorative Edition
    • Redmi K30 Pro
    • Redmi Note 11 5G
    • Redmi Note 11 4G
    • Redmi Note 11E Pro
    • Redmi Note 10
    • Redmi Note 11SE
    • Redmi Note 9 Pro
    • Redmi Note 9
    • Redmi Note 9 4G
    • Redmi 12C
    MIUI 14, 18 akıllı telefonda daha geliyor: İşte model listesi Tam Boyutta Gör
    Yukarıda ismi geçen akıllı telefonların öncelikle Çin versiyonları güncelleme alacak. Birkaç hafta sonra ise MIUI 14 ürün yazılımı global modellere gelecek. MIUI 14'ün sunduğu yeniliklere buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz makalemizden göz atabilirsiniz.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 2 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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