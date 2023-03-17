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    Meizu 20 Pro kamerasından gelen ilk fotoğraflar hayal kırıklığı yarattı

    Geely Başkan Yardımcısı Yang Xueliang, yakında çıkış yapacak Meizu 20 Pro'nun kamerasıyla çekilmiş bazı örnek fotoğraflar paylaştı. Ancak yayınlanan kareler etkileyici olmaktan uzak.
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    Meizu 20 Pro'dan gelen örnek fotoğraflar hayal kırıklığı yarattı Tam Boyutta Gör
    Amiral gemisi Meizu 20 serisi akıllı telefonlar 30 Mart'ta tanıtılacak. Lansmana sayılı günler kala, geçen yıl Meizu'yu satın alan Geely'nin Başkan Yardımcısı Yang Xueliang, Meizu 20 Pro'nun kamerasıyla çekilmiş bir dizi örnek fotoğraf yayınladı.

    Genellikle bu tür durumlarda şirketler inanılmaz yüksek kaliteli kareler yayınlayarak rakiplerinden önde olduklarını göstermeye çalışırlar. Ancak bu kez bir şeyler ters gitti. Paylaşılan fotoğraflar renk doğruluğu, canlılık ve detay açısından pek tatmin edici değildi.

    Meizu 20 Pro'dan gelen örnek fotoğraflar hayal kırıklığı yarattı Tam Boyutta Gör

    Yazılımla alakalı olabilir

    Söylentilere bakılırsa Meizu 20 Pro, 1 inç Sony IMX989 sensörlü ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 megapiksel ana kamera ile karşımıza çıkacak. Bu sensör bildiğiniz üzere fotoğraf odaklı amiral gemisi sıralamasında üst sıralarda yer alan Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 13 Pro ve vivo X90 Pro/Pro+ modellerinde de yer alıyor.

    Meizu 20 Pro'dan gelen örnek fotoğraflar hayal kırıklığı yarattı Tam Boyutta Gör
    Ancak Meizu 20 Pro ile çekilmiş fotoğrafları etkileyici olarak nitelendirmek zor. Özellikle ağaç yaprakları ve ve pembe çiçeklerdeki renkler çok doygun. Ayrıca odaklanma sorunu da fark ediliyor. Bunun yazılımla alakalı olma ihtimali var.
    Meizu 20 Pro'dan gelen örnek fotoğraflar hayal kırıklığı yarattı Tam Boyutta Gör
    Bu kareleri çekmek için kullanılan cihaz muhtemelen üretim öncesi yazılım kullanıyordu. Dolayısı ile daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilmemiz için akıllı telefonun perakende versiyonlarıyla çekilmiş fotoğafları beklememiz gerekecek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ugah6aiw 23 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 23 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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