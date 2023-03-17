Meizu 20 Pro kamerasından gelen ilk fotoğraflar hayal kırıklığı yarattı

Tam Boyutta Gör Amiral gemisi Meizu 20 serisi akıllı telefonlar 30 Mart'ta tanıtılacak. Lansmana sayılı günler kala, geçen yıl Meizu'yu satın alan Geely'nin Başkan Yardımcısı Yang Xueliang, Meizu 20 Pro'nun kamerasıyla çekilmiş bir dizi örnek fotoğraf yayınladı.

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Genellikle bu tür durumlarda şirketler inanılmaz yüksek kaliteli kareler yayınlayarak rakiplerinden önde olduklarını göstermeye çalışırlar. Ancak bu kez bir şeyler ters gitti. Paylaşılan fotoğraflar renk doğruluğu, canlılık ve detay açısından pek tatmin edici değildi.

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Yazılımla alakalı olabilir

Söylentilere bakılırsa Meizu 20 Pro, 1 inç Sony IMX989 sensörlü ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 megapiksel ana kamera ile karşımıza çıkacak. Bu sensör bildiğiniz üzere fotoğraf odaklı amiral gemisi sıralamasında üst sıralarda yer alan Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 13 Pro ve vivo X90 Pro/Pro+ modellerinde de yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Ancak Meizu 20 Pro ile çekilmiş fotoğrafları etkileyici olarak nitelendirmek zor. Özellikle ağaç yaprakları ve ve pembe çiçeklerdeki renkler çok doygun. Ayrıca odaklanma sorunu da fark ediliyor. Bunun yazılımla alakalı olma ihtimali var.

Tam Boyutta Gör Bu kareleri çekmek için kullanılan cihaz muhtemelen üretim öncesi yazılım kullanıyordu. Dolayısı ile daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilmemiz için akıllı telefonun perakende versiyonlarıyla çekilmiş fotoğafları beklememiz gerekecek.

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Meizu 20 Pro'dan gelen örnek fotoğraflar hayal kırıklığı yarattı