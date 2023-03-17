Meizu 20 Pro kamerasından gelen ilk fotoğraflar hayal kırıklığı yarattı

Genellikle bu tür durumlarda şirketler inanılmaz yüksek kaliteli kareler yayınlayarak rakiplerinden önde olduklarını göstermeye çalışırlar. Ancak bu kez bir şeyler ters gitti. Paylaşılan fotoğraflar renk doğruluğu, canlılık ve detay açısından pek tatmin edici değildi.
Yazılımla alakalı olabilir
Söylentilere bakılırsa Meizu 20 Pro, 1 inç Sony IMX989 sensörlü ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 megapiksel ana kamera ile karşımıza çıkacak. Bu sensör bildiğiniz üzere fotoğraf odaklı amiral gemisi sıralamasında üst sıralarda yer alan Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 13 Pro ve vivo X90 Pro/Pro+ modellerinde de yer alıyor.
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)