MIUI 14 güncellemesini ilk alacak akıllı telefonlar ortaya çıktı

MIUI 14'ün çok yakında Xiaomi 13 (14) serisi akıllı telefonlarla birlikte tanıtılması bekleniyor. Gelen bilgilere göre yakaşan yeni Xiaomi amiral gemileri ve Redmi K60 serisi MIUI 14 ile kutudan çıkacak. Daha sonrasında ise sıra listedeki diğer akıllı telefonlara gelecek.
İlk dalgada MIUI 14 alacak akıllı telefonlar:
- Xiaomi 13 Pro: V14.0.4.0.TMBCNXM
- Xiaomi 13: V14.0.4.0.TMCCNXM
- Xiaomi 12S Ultra: V14.0.0.18.TLACNXM
- Xiaomi 12S Pro: V14.0.0.19.TLECNXM
- Xiaomi 12S: V14.0.0.21.TLTCNXM
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition: V14.0.0.6.TLGCNXM
- Xiaomi 12 Pro: V14.0.0.3.TLBCNXM
- Xiaomi 12: V14.0.0.3.TLCCNXM
- Xiaomi 12X: V14.0.0.7.TLDCNXM
- Redmi K60 Pro: V14.0.0.4.TMKCNXM
- Redmi K60: V14.0.0.11.TMNCNXM
- Redmi K50 Gaming: V14.0.0.7.TLJCNXM
- Redmi K50 Ultra: V14.0.0.17.TLFCNXM
- Redmi K50 Pro: V14.0.0.10.TLKCNXM
- Redmi K50: V14.0.0.8.TLNCNXM
- Mi 11 Ultra: V14.0.0.3.TKACNXM
- Mi 11: V14.0.0.10.TKBCNXM
- Xiaomi CIVI 2: V14.0.0.7.TLLCNXM
- Xiaomi CIVI 1S: V14.0.0.3.TLPCNXM
- Mi 11 LE: V14.0.0.6.TKOCNXM
- Redmi Note 12SE: V14.0.0.10.SMSCNXM
- Redmi K40: V14.0.0.7.TKHCNXM
- Redmi K40 Gaming: V14.0.0.2.TKJCNXM
- Redmi K40 Pro / Pro+: V14.0.0.9.TKKCNXM
- Xiaomi MIX 4: V14.0.0.3.TKMCNXM
- Redmi Note 10 Pro 5G: V14.0.0.4.TKPCNXM
- Redmi Note 11 Pro / Pro+: V14.0.0.3.TKTCNXM
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makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı
yapay zeka değil.makine öğrenmesi.