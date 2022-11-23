Tam Boyutta Gör Çinli sosyal ağ Weibo'da, MIUI 14'e ilk güncellenecek akıllı telefonların listesi yayınlandı. Bildiğiniz üzere Xiaomi yetkilileri geçtiğimiz hafta yeni ürün yazılımı ile ilgili bazı detaylar paylaşmış ve arayüzün resmi logosunu yayınlamıştı.

Xiaomi 13'ün teknik özellikleri sızdırıldı 12 sa. önce eklendi

MIUI 14'ün çok yakında Xiaomi 13 (14) serisi akıllı telefonlarla birlikte tanıtılması bekleniyor. Gelen bilgilere göre yakaşan yeni Xiaomi amiral gemileri ve Redmi K60 serisi MIUI 14 ile kutudan çıkacak. Daha sonrasında ise sıra listedeki diğer akıllı telefonlara gelecek.

İlk dalgada MIUI 14 alacak akıllı telefonlar:

Xiaomi 13 Pro: V14.0.4.0.TMBCNXM

Xiaomi 13: V14.0.4.0.TMCCNXM

Xiaomi 12S Ultra: V14.0.0.18.TLACNXM

Xiaomi 12S Pro: V14.0.0.19.TLECNXM

Xiaomi 12S: V14.0.0.21.TLTCNXM

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition: V14.0.0.6.TLGCNXM

Xiaomi 12 Pro: V14.0.0.3.TLBCNXM

Xiaomi 12: V14.0.0.3.TLCCNXM

Xiaomi 12X: V14.0.0.7.TLDCNXM

Redmi K60 Pro: V14.0.0.4.TMKCNXM

Redmi K60: V14.0.0.11.TMNCNXM

Redmi K50 Gaming: V14.0.0.7.TLJCNXM

Redmi K50 Ultra: V14.0.0.17.TLFCNXM

Redmi K50 Pro: V14.0.0.10.TLKCNXM

Redmi K50: V14.0.0.8.TLNCNXM

Mi 11 Ultra: V14.0.0.3.TKACNXM

Mi 11: V14.0.0.10.TKBCNXM

Xiaomi CIVI 2: V14.0.0.7.TLLCNXM

Xiaomi CIVI 1S: V14.0.0.3.TLPCNXM

Mi 11 LE: V14.0.0.6.TKOCNXM

Redmi Note 12SE: V14.0.0.10.SMSCNXM

Redmi K40: V14.0.0.7.TKHCNXM

Redmi K40 Gaming: V14.0.0.2.TKJCNXM

Redmi K40 Pro / Pro+: V14.0.0.9.TKKCNXM

Xiaomi MIX 4: V14.0.0.3.TKMCNXM

Redmi Note 10 Pro 5G: V14.0.0.4.TKPCNXM

Redmi Note 11 Pro / Pro+: V14.0.0.3.TKTCNXM

Tam Boyutta Gör Bu arada, MIUI 14 yüklü Xiaomi 12S Pro'nun bir fotoğrafı da internete düştü. Yeni ürün yazılımının ne gibi değişiklikler getireceği henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak şirket temsilcileri MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif arayüzü sunmak istediklerini söylüyorlar.

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MIUI 14 güncellemesini ilk alacak akıllı telefonlar ortaya çıktı