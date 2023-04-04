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    Disney, Moana animasyonunun gerçek filmini yapıyor

    Disney’in 2016 yılında vizyona giren ve çok sevilen animasyonu Moana, gerçek bir film oluyor. Disney, Maui'yi oynayan Dwayne Johnson'ın yer aldığı bir video ile yeni projesini açıkladı.
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    Moana animasyonunun gerçek film oluyor Tam Boyutta Gör
    İlk olarak 2016 yılında vizyona giren Moana, artık animasyondan arındırılıyor zira Disney, bu yapımı canlı aksiyon sinema filmiyle tekrardan beyazperdeye uyarlama kararı aldı. Disney, almış oldukları bu kararı animasyon filminde Maui'yi oynayan Dwayne Johnson ile birlikte duyurdu.

    Moana film oluyor

    Disney bir süredir sevilen animasyonlarını canlı aksiyon sinema filmlerine uyarlıyor. 2019 yılındaki Aladdin ve 2017 yılındaki Beauty and the Beast bunlardan bazıları. Kasım 2016'da gösterime girdiğinde dünya çapında yaklaşık 644 milyon dolar hasılat elde eden ve sayısız ödülün yanı sıra iki Oscar adaylığı kazanan orijinal Moana, Maui'nin yanlışlıkla eski bir laneti serbest bırakmasının ardından işleri yoluna koymak için Maui ile okyanusa açılan aynı adı taşıyan genç bir Pasifik Adalıyı konu alıyordu.

    Disney, basın açıklamasında yeni uyarlamanın önceki animasyonda olduğu gibi Pasifik Adalılarının adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden bizlere yansıtacak. Dwayne Johnson, bu hikayenin kendi kültürünün bir parçası olduğunu ve bu fırsatın ayağına gelmesinden büyük onur duyduğunu ifade ediyor. Disney, yeni filmin ne zaman vizyona gireceğini söylemedi. Ancak yapılan açıklamalar Moana filminin henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla beyazperdeye gelmesi biraz zaman alacak diyebiliriz.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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