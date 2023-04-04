Disney, Moana animasyonunun gerçek filmini yapıyor

Moana film oluyor
Disney bir süredir sevilen animasyonlarını canlı aksiyon sinema filmlerine uyarlıyor. 2019 yılındaki Aladdin ve 2017 yılındaki Beauty and the Beast bunlardan bazıları. Kasım 2016'da gösterime girdiğinde dünya çapında yaklaşık 644 milyon dolar hasılat elde eden ve sayısız ödülün yanı sıra iki Oscar adaylığı kazanan orijinal Moana, Maui'nin yanlışlıkla eski bir laneti serbest bırakmasının ardından işleri yoluna koymak için Maui ile okyanusa açılan aynı adı taşıyan genç bir Pasifik Adalıyı konu alıyordu.
Disney, basın açıklamasında yeni uyarlamanın önceki animasyonda olduğu gibi Pasifik Adalılarının adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden bizlere yansıtacak. Dwayne Johnson, bu hikayenin kendi kültürünün bir parçası olduğunu ve bu fırsatın ayağına gelmesinden büyük onur duyduğunu ifade ediyor. Disney, yeni filmin ne zaman vizyona gireceğini söylemedi. Ancak yapılan açıklamalar Moana filminin henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla beyazperdeye gelmesi biraz zaman alacak diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı