Yeni Moana filminden ilk fragman yayınlandı: Bu kez animasyon değil canlı aksiyon

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Klasik animasyon filmlerinin canlı aksiyon (animasyon olmayan) versiyonlarını çekerek başarı yakalayan Disney, şimdi daha güncel bir animasyon için de aynı yolu izliyor. 2016 yılında çıkan ve büyük başarı yakalayan Moana'nın canlı aksiyon versiyonu, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, filmden ilk fragmanı paylaştı.

Aynı animasyon versiyonu gibi bu yeni versiyon da Moana'nın atıldığı macerayı şarkılar eşliğinde anlatacak. Müzikal türünden de beslenen filmde Moana'yı genç oyuncu Catherine Laga'aia canlandırıyor. Ünlü oyuncu Dwayne Johnson ise Maui rolüyle geri dönüyor ki kendisi animasyon filmlerde de bu karakteri seslendiriyordu.

Moana, 10 Temmuz'da Vizyona Girecek

Antik Polinezya'da geçen Moana, kendisini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikâyesini anlatıyor. Bu yolculuğunda ona, bir yarı tanrı olan Maui eşlik ediyor.

2016 yılında çıkan animasyon versiyon 643 milyon dolar hasılat yapmıştı. 2024'te çıkan devam filmi ise gişede 1 milyar doları geçerek çıtayı daha da yükseltti. O yüzden Disney şimdi bu canlı aksiyon versiyondan da oldukça umultu.

10 Temmuz'da vizyona girecek Moana'dan yayınlanan ilk fragmanın hem orijinal hem de Türkçe dublaj versiyonunu altta bulabilirsiniz.

