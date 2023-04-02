Guardians of the Galaxy Vol. 3’ten yeni bir promo yayınlandı

Tam Boyutta Gör 2014 yılında Marvel Sinematik Evreni içerisinde çıkış yapan Guardians of the Galaxy, kısa sürede oldukça popüler bir seriye dönüşmüştü. Son iki Avengers filminde de yer alan Guardians, önümüzdeki aylarda vizyona girecek yeni yapımları ile evrene veda edecek. Serinin en duygusal yapımı olması beklenen Guardians of the Galaxy Vol. 3’ten yeni bir fragman yayınlandı.

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5 Mayıs’ta vizyona girecek

Vol. 3’ün 30 saniyelik yeni fragmanı; Groot, Star-Lord, Rocket, Gamora, Draxx ve Nebula gibi sevdiğimiz karakterleri gösteriyor. Serinin en duygusal filmi olması beklenen ve Guardians takımına veda etmesi beklenen film, 5 Mayıs 2023’te vizyona girecek. Film, muhtemelen DC Studios Başkanı James Gunn’ın yönettiği son Marvel yapımı olacak.

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Guardians of the Galaxy 3ün yeni fragmanı yayınlandı