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    Anlık Bildirim

    Guardians of the Galaxy Vol. 3’ten yeni bir promo yayınlandı

    Marvel Sinematik Evreni’nin en sevilen serilerinden olan Guardians of the Galaxy, yakında son filmine kavuşacak. 5 Mayıs’ta vizyona girecek filmden yeni bir promo yayınlandı.
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    Guardians of the Galaxy 3ün yeni fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    2014 yılında Marvel Sinematik Evreni içerisinde çıkış yapan Guardians of the Galaxy, kısa sürede oldukça popüler bir seriye dönüşmüştü. Son iki Avengers filminde de yer alan Guardians, önümüzdeki aylarda vizyona girecek yeni yapımları ile evrene veda edecek. Serinin en duygusal yapımı olması beklenen Guardians of the Galaxy Vol. 3’ten yeni bir fragman yayınlandı.

    5 Mayıs’ta vizyona girecek

    Vol. 3’ün 30 saniyelik yeni fragmanı; Groot, Star-Lord, Rocket, Gamora, Draxx ve Nebula gibi sevdiğimiz karakterleri gösteriyor. Serinin en duygusal filmi olması beklenen ve Guardians takımına veda etmesi beklenen film, 5 Mayıs 2023’te vizyona girecek. Film, muhtemelen DC Studios Başkanı James Gunn’ın yönettiği son Marvel yapımı olacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 8 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 3 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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