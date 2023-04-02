Guardians of the Galaxy Vol. 3’ten yeni bir promo yayınlandı

5 Mayıs’ta vizyona girecek
Vol. 3’ün 30 saniyelik yeni fragmanı; Groot, Star-Lord, Rocket, Gamora, Draxx ve Nebula gibi sevdiğimiz karakterleri gösteriyor. Serinin en duygusal filmi olması beklenen ve Guardians takımına veda etmesi beklenen film, 5 Mayıs 2023’te vizyona girecek. Film, muhtemelen DC Studios Başkanı James Gunn’ın yönettiği son Marvel yapımı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı