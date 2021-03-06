Mobil AMD RX 6000 ailesi yolda

AMD uzun yıllardır bir hayli uzak kaldığı dizüstü bilgisayar pazarına Ryzen işlemcilerle geri dönse de kullanıcılar mobil ekran kartı da bekliyor.İlginizi Çekebilir RTX 3000 mobil kartların detayları sızdı
RX 5000 ailesinin tanıtımıyla beklentiye giren oyuncular oldukça sınırlı sayıda dizüstüde yer alan RX 5500M ve RX 5600M ekran kartları nedeniyle hüsrana uğramıştı. Dahası AMD RX 5000 serisi dönemimde mobil üst segment ekran kartı segmentide neredeyse yoktu. Yalnızca Dell Alienware Area-51m R2’de RX 5700M’e yer verilmişti.
AMD mobil RX 6000 hazırlığında
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen RX 6700 XT tanıtımında konuşan Scott Herkleman beklenen haberi verdi. Masaüstü piyasasına sunulan RDNA2 mobile de geliyor.
Ayrıca Bkz. "AMD, RX 6700 XT’yi duyurdu"
Henüz detayları paylaşılmayan RDNA2 mimarili mobil RX 6000 serisi ekran kartlarının çıkış tarihi paylaşılmazken yakında geleceği bildirilmiş.
https://www.techpowerup.com/279320/amd-confirms-radeon-rx-6000-series-laptop-gpus-are-coming-soon Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Nvidia'da olduğu gibi performansı düşecekse sıkıntı var bıraz.
Hemde AMD Laptopların fiyatı da ucuz çıkıp yükseldikçe yükseldi.(Türkiye'de) Daha iyi bir fiyatlandırma yapmalı AMD tarafında Üreticiler Laptopları için en azından biraz yüzümüzü güldürür bu durum.