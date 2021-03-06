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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil AMD RX 6000 ailesi yolda

    Kırmızı ekip masaüstü segmentinin ardından RX 6000 serisini mobil kanada da getirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen RX 6700 XT tanıtımında kartların geleceği doğrulandı.
    06 Mart 2021, 23:00 (1 gün)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Mobil AMD RX 6000 ailesi yolda
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    AMD uzun yıllardır bir hayli uzak kaldığı dizüstü bilgisayar pazarına Ryzen işlemcilerle geri dönse de kullanıcılar mobil ekran kartı da bekliyor.

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    RX 5000 ailesinin tanıtımıyla beklentiye giren oyuncular oldukça sınırlı sayıda dizüstüde yer alan RX 5500M ve RX 5600M ekran kartları nedeniyle hüsrana uğramıştı. Dahası AMD RX 5000 serisi dönemimde mobil üst segment ekran kartı segmentide neredeyse yoktu. Yalnızca Dell Alienware Area-51m R2’de RX 5700M’e yer verilmişti.

    AMD mobil RX 6000 hazırlığında

    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen RX 6700 XT tanıtımında konuşan Scott Herkleman beklenen haberi verdi. Masaüstü piyasasına sunulan RDNA2 mobile de geliyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD, RX 6700 XT’yi duyurdu"

    Henüz detayları paylaşılmayan RDNA2 mimarili mobil RX 6000 serisi ekran kartlarının çıkış tarihi paylaşılmazken yakında geleceği bildirilmiş.



    https://www.techpowerup.com/279320/amd-confirms-radeon-rx-6000-series-laptop-gpus-are-coming-soon
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tamam iyi güzel ama umarım çok performans düşüşü yaşamaz AMD.

    Nvidia'da olduğu gibi performansı düşecekse sıkıntı var bıraz.

    Hemde AMD Laptopların fiyatı da ucuz çıkıp yükseldikçe yükseldi.(Türkiye'de) Daha iyi bir fiyatlandırma yapmalı AMD tarafında Üreticiler Laptopları için en azından biraz yüzümüzü güldürür bu durum.
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    münşi (Ramazan Karatopcu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    E XBOX ve PS5 tamamen AMD CPU ve GPU kullanıyorsa oyun tarafı AMD'de demektir. Ryzen 3000 serisi ile masaüstünde de öne geçtiler. Ne kaldı geriye serverlar iş istasyonları falan mı?
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 gün ( Mesaj Silindi ) münşi
    Notebook ve masaüstü gpu pazarında nvidia nın çok gerisinde hala kullanım oranları olarak. Geçen nesil konsollarda da amd cpu ve gpu kullanılıyordu.
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    U unununium 1 gün ( Mesaj Silindi ) münşi
    Haber ekran kartından bahsediyor bilmiyorum farkında mısın.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hadi nvidia iyi işimizi görüyor ama inteller çok ısınıyor. Turboya alınca alev topuna dönüyor alet
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    marsk35 (Marsk KY) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Masaüstü pc 3000 serisi ni geçmeyi başardılar ama dizüstü piyasasında. Nvidia açık ara pazarın lideri mobilde de performans olarak önde olursa ve birazcıkta ucuz olursa pazarda söz sahibi olabilir
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    Q qoqoCAN (qoqo CAN) 1 gün ( Mesaj Silindi ) marsk35
    masaüstü dizüstü ' ' ' ' '
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu da miningcilere gider. Pakiler, Araplar ve İranlılar bu işte başta. O kadar aç gözlüler ki buraya gelmiş öğrenciler üzerinden ekran kartı piyasasını tüketiyorlar.
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