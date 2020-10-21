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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil enerji üretim ve depolama sistemleri TSK'nın hizmetinde

    Savunma Sanayii Başkanlığı, yenilenebilir enerji beslemeli taşınabilir gözetleme ve görüntü aktarma, mobil enerji üretim ve depolama sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini açıkladı.
    1 gün
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Modüler Üs Bölgelerine kazandırılan yeni teknolojiler, Türk askerine terörle mücadelede avantaj sağlıyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji beslemeli taşınabilir gözetleme ve görüntü aktarma, mobil enerji üretim ve depolama sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu.

    Güneş enerjili yerli kamera sistemi GÜKAS ile ulaşımı güç bölgelere yönelik gözetleme artırılıyor. Hareket tespit özelliğine sahip sistem, ilave enerji kaynağına gerek duymadan 15 km’ye kadar kablosuz görüntü aktarıyor ve elektronik karıştırmaya karşı programlanabiliyor.

    Üs bölgelerine kazandırılan bir diğer sistem olan yenilenebilir enerjiye dayalı hibrit güç destek üniteleri sayesinde de üs bölgelerindeki drone, telsiz, batarya ve optik sistemlerinin güç ihtiyaçları kesintisiz şekilde sağlanabiliyor.

    Sistem Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşlarından birisi olan ASELSAN tarafından geliştirildi.

    Mobil enerji üretim ve depolama sistemleri TSK'nın hizmetinde
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    https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1318841005504892928 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 gün
    Güzel de o dışardaki kablolar olmamış bence
    1 Yanıt Yanıtla +1
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