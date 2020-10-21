Mobil enerji üretim ve depolama sistemleri TSK'nın hizmetinde

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Modüler Üs Bölgelerine kazandırılan yeni teknolojiler, Türk askerine terörle mücadelede avantaj sağlıyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji beslemeli taşınabilir gözetleme ve görüntü aktarma, mobil enerji üretim ve depolama sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu.

Güneş enerjili yerli kamera sistemi GÜKAS ile ulaşımı güç bölgelere yönelik gözetleme artırılıyor. Hareket tespit özelliğine sahip sistem, ilave enerji kaynağına gerek duymadan 15 km’ye kadar kablosuz görüntü aktarıyor ve elektronik karıştırmaya karşı programlanabiliyor.

Üs bölgelerine kazandırılan bir diğer sistem olan yenilenebilir enerjiye dayalı hibrit güç destek üniteleri sayesinde de üs bölgelerindeki drone, telsiz, batarya ve optik sistemlerinin güç ihtiyaçları kesintisiz şekilde sağlanabiliyor.

Sistem Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşlarından birisi olan ASELSAN tarafından geliştirildi.

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https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1318841005504892928

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