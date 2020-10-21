Mobil enerji üretim ve depolama sistemleri TSK'nın hizmetinde

Modüler Üs Bölgelerine kazandırılan yeni teknolojiler, Türk askerine terörle mücadelede avantaj sağlıyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji beslemeli taşınabilir gözetleme ve görüntü aktarma, mobil enerji üretim ve depolama sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu.
Güneş enerjili yerli kamera sistemi GÜKAS ile ulaşımı güç bölgelere yönelik gözetleme artırılıyor. Hareket tespit özelliğine sahip sistem, ilave enerji kaynağına gerek duymadan 15 km’ye kadar kablosuz görüntü aktarıyor ve elektronik karıştırmaya karşı programlanabiliyor.
Üs bölgelerine kazandırılan bir diğer sistem olan yenilenebilir enerjiye dayalı hibrit güç destek üniteleri sayesinde de üs bölgelerindeki drone, telsiz, batarya ve optik sistemlerinin güç ihtiyaçları kesintisiz şekilde sağlanabiliyor.
Sistem Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşlarından birisi olan ASELSAN tarafından geliştirildi.
https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1318841005504892928 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS