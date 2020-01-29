Mobil oyunlar Nintendo'ya bir milyar dolar kazandırdı

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SensorTower isimli araştırma şirketi tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Nintendo, Android ve iOS tabanlı akıllı telefonlar için yayınladığı mobil oyunlarla ilgili önemli bir kilometre taşına ulaştı.

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Şirketin bu segmentteki geliri 1 milyar doları aştı. Bunun büyük bir kısmı da 2017'de yayınlanan Fire Emblem Heroes'tan geldi. Tüm gelirlerin yüzde 61'ini oluşturan oyun şirkete 656 milyon dolar para kazandırdı.

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Toplam altı mobil oyunu var

Nintendo'nun şu anda altı mobil oyunu var. Bu oyunlar toplamda 452 milyon kez mobil cihazlara indirildiler. Gelir açısından ikinci sırada yüzde 12'lik payla Animal Crossing: Pocket Camp, yüzde 11 ile Dragalia Lost bulunuyor.

Nintendo'nun ilk mobil oyunu olan Super Mario serisi ise toplam gelirin yüzde 16'lık kısmını oluşturuyor.

https://sensortower.com/blog/nintendo-revenue-one-billion

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