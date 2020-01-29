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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil oyunlar Nintendo'ya bir milyar dolar kazandırdı

    Super Mario ile mobil oyun segmentine adım atan Nintendo bugüne kadar yayınladığı altı oyundan 1 milyar dolar gelir elde etti. Şirkete en çok parayı Fire Emblem Heroes kazandırdı.
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    Mobil Oyunlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Mobil oyunlar Nintendo'ya bir milyar dolar kazandırdı
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    SensorTower isimli araştırma şirketi tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Nintendo, Android ve iOS tabanlı akıllı telefonlar için yayınladığı mobil oyunlarla ilgili önemli bir kilometre taşına ulaştı.

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    Şirketin bu segmentteki geliri 1 milyar doları aştı. Bunun büyük bir kısmı da 2017'de yayınlanan Fire Emblem Heroes'tan geldi. Tüm gelirlerin yüzde 61'ini oluşturan oyun şirkete 656 milyon dolar para kazandırdı.

    Mobil oyunlar Nintendo'ya bir milyar dolar kazandırdı
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    Toplam altı mobil oyunu var

    Nintendo'nun şu anda altı mobil oyunu var. Bu oyunlar toplamda 452 milyon kez mobil cihazlara indirildiler. Gelir açısından ikinci sırada yüzde 12'lik payla Animal Crossing: Pocket Camp, yüzde 11 ile Dragalia Lost bulunuyor.

    Nintendo'nun ilk mobil oyunu olan Super Mario serisi ise toplam gelirin yüzde 16'lık kısmını oluşturuyor.



    https://sensortower.com/blog/nintendo-revenue-one-billion Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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