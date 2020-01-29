Motorola Moto G8'in render görüntüleri ve teknik detayları ortaya çıktı

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Motorola'nın hem Moto G8 Plus hem de G8 Play akıllı telefon modelleri aylardır mevcut durumda. Ancak ortada hala orta model olan Moto G8 ile ilgili bilgi yoktu. Yeni sızıntılar ise yakında tanıtılacak olan akıllı telefonun detaylarını ortaya koyuyor.

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MWC 2020'de tanıtılacak

Sızan render görüntülerine ve söylentilere bakılırsa, Moto G8'in arka panelinde 16MP ana, 8MP ultrageniş açı, 2MP makro lens olmak üzere üçlü kamera kurulumu olacak. Dördüncü dairenin ise bir kamera değil, lazer odaklama sistemi olabileceği belirtiliyor. Ayrıca arkadaki Motorola logosunun ise parmak izi tarayıcı olması yüksek bir ihtimal.

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Delikli bir ekranla geleceği görülen Moto G8'in, tıpkı serinin diğer akıllı telefonları gibi 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Ancak cihazın stereo hoparlörlere sahip olup olmadığı açık değil. Diğer sızıntılara göre Moto G8, Snapdragon 665 yonga seti, 4.000 mAh pil ve 10W şarj desteği ile gelecek. Moto G8, 23 Şubat tarihinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi 2020'de, Moto G8 Power ile birlikte tanıtılacak. Akıllı telefonun fiyat etiketi konusunda ise şimdilik bir bilgi mevcut değil.

https://www.gsmarena.com/moto_g8_renders_leak_show_triple_camera_with_dedicated_macro_shooter_on_the_back-news-41243.php

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