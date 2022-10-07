Disket satan son adam açıkladı: En büyük müşterim modern uçaklı havayolu şirketleri

Persky'nin açıkladığı gibi, 1980'lerde mühendisler onlarca yıl dayanacak yeni uçaklar ve diğer cihazlar tasarlarken, o zamanın en iyi ve en modern ekipmanlarını kurdular. Ancak bu bir engel haline geldi. Çünkü kişisel bilgisayardaki bir modülü değiştirmek kolay ve ucuz, ancak devasa bir uçağın "bağırsaklarını" elden geçirmek tam tersi bir durum. Sonuç olarak, dijital teknoloji her geçen gün gelişse de, birçok uçak, tren, makine ve diğer hantal ekipman hala çoktan ölmüş gözüyle bakılan disketi kullanmak zorunda.
Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.