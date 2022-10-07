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    Disket satan son adam açıkladı: En büyük müşterim modern uçaklı havayolu şirketleri

    Floppydisk.com'un kurucusu Tom Persky, disketlerin "işe yaramaz" veya "soyu tükenmiş" olduğu fikrine katılmıyor ve en büyük müşterilerinin havayolu şirketleri olduğunu söylüyor.
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    Modern havacılık şirketleri hâlâ disketlere güveniyor Tam Boyutta Gör
    Floppydisk.com'un kurucusu Tom Persky, yirmi birinci yüzyılda insanlığın hala modası geçmiş disketlere bağlı olduğunu ortaya koyduğu bir kitap yayınladı. Persky'nin yılda binlerce disket satan bir dükkanı var ve disketlere olan talep hiç azalmadı. Üstelik sadece meraklılar ve retro-teknoloji uzmanları değil, aksine disketler çok önemli bir sektörde yüksek talep görüyor: Ticari havacılık.

    Uçak, tren ve hantal ekipmanlar disketlere muhtaç

    Persky'nin açıkladığı gibi, 1980'lerde mühendisler onlarca yıl dayanacak yeni uçaklar ve diğer cihazlar tasarlarken, o zamanın en iyi ve en modern ekipmanlarını kurdular. Ancak bu bir engel haline geldi. Çünkü kişisel bilgisayardaki bir modülü değiştirmek kolay ve ucuz, ancak devasa bir uçağın "bağırsaklarını" elden geçirmek tam tersi bir durum. Sonuç olarak, dijital teknoloji her geçen gün gelişse de, birçok uçak, tren, makine ve diğer hantal ekipman hala çoktan ölmüş gözüyle bakılan disketi kullanmak zorunda.

    Modern havacılık şirketleri hâlâ disketlere güveniyor
    Elbette, geliştirme yapmak mümkün, ancak bu maliyetli ve her zaman faydalı olmaktan uzak. Örneğin, Aeroweb'e göre 2020 yılında ABD'de ticari uçuş yapan 7.690 uçak vardı. Genellikle rutin, düşük marjlı ve bu nedenle yeni teknolojiye yapılan hiçbir yatırım burada işe yaramayacak. Disketler görevlerinde başarılı olsalar bile, kusurlu teknolojileri nedeniyle kısa ömürlüler ve düzenli olarak yenileriyle değiştirilmeleri gerekiyor.
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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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