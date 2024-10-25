Modern otomatik acil fren sistemleri, öncekilere fark attı: İşte testin sonuçları

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Tam Boyutta Gör Otomatik Acil Frenleme sistemleri on seneden uzun süredir otomobillerde yer alıyor ve giderek yaygınlaşıyor. Yeni yapılan bir teste göre bu sistemler artık eskisinden çok daha iyi çalışıyor.

2024 model araçlar büyük fark attı

Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) yaptığı testte, 2024 model otomobillerde yer alan acil frenleme sistemleri, 2017-2018 gibi çok daha eski olmayan modellerden çok daha başarılı sonuçlar elde etti.

AAA, 2017 Jeep Grand Cherokee, 2018 Nissan Rogue ve 2018 Subaru Outback'i, 2024 modelleriyle karşılaştırarak 19 km/s, 40 km/s ve 56 km/s hızlarda otomatik acil frenleme testleri gerçekleştirdi. Elde edilen sonuçlar çarpıcıydı. Yeni modellerin tamamı bu hızlarda çarpışmadan kaçınmayı başardı. Eski modeller ise 19 km/s hızda çarpışmaların yalnızca %73'ünü önleyebildi. Bu oran 40 km/s hızda %47'ye ve 56 km/s hızda %33'e düştü. Bütün hızlardaki ortalama başarı oranı ise %51 oldu.

Tam Boyutta Gör Tüm yeni modeller 56 km/s'a kadar olan hızlarda çarpışmayı önleyebildiğinden, araştırmacılar otomatik frenleme sisteminin yeteneklerinin sınırlarını zorlamaya karar verdiler. 72 km/s hızda gerçekleştirilen testte, dört aracın üçü öndeki sahte araca çarpmadan durabildi. 89 km/s hızda gerçekleştirilen son testte ise hiçbir araç çarpışmadan kaçınamadı.

Testler, modern otomatik acil fren sistemlerinin gelişmiş kameraları ve sensörleri sayesinde çok daha yetenekli olduğunu gösteriyor. AAA'nın otomotiv mühendisliği araştırma direktörü Greg Brannon, gelişmelerin övgüye değer olduğunu ancak sistemlerin daha yüksek hızlarda çalışması için üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

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Modern otomobillerde artık önemli bir bileşen olarak görülen otomatik acil frenleme sistemleri, ABD'de Eylül 2029'a kadar bütün binek otomobillerde zorunlu olacak. Bu sistemlerin 100 km/s hıza kadar çalışabilmesi ve gün ışığı ve karanlıkta yayaları tespit edebilmesi gerekecek. Bu sistemin yürürlüğe girmesiyle, ABD'de yılda en az 360 hayatın kurtulacağı ve 24.000 yaralanmanın önüne geçileceği tahmin ediliyor.

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Modern otomatik acil fren sistemleri, öncekilere fark attı