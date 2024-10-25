Modern otomatik acil fren sistemleri, öncekilere fark attı: İşte testin sonuçları

2024 model araçlar büyük fark attı
Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) yaptığı testte, 2024 model otomobillerde yer alan acil frenleme sistemleri, 2017-2018 gibi çok daha eski olmayan modellerden çok daha başarılı sonuçlar elde etti.
AAA, 2017 Jeep Grand Cherokee, 2018 Nissan Rogue ve 2018 Subaru Outback'i, 2024 modelleriyle karşılaştırarak 19 km/s, 40 km/s ve 56 km/s hızlarda otomatik acil frenleme testleri gerçekleştirdi. Elde edilen sonuçlar çarpıcıydı. Yeni modellerin tamamı bu hızlarda çarpışmadan kaçınmayı başardı. Eski modeller ise 19 km/s hızda çarpışmaların yalnızca %73'ünü önleyebildi. Bu oran 40 km/s hızda %47'ye ve 56 km/s hızda %33'e düştü. Bütün hızlardaki ortalama başarı oranı ise %51 oldu.
Testler, modern otomatik acil fren sistemlerinin gelişmiş kameraları ve sensörleri sayesinde çok daha yetenekli olduğunu gösteriyor. AAA'nın otomotiv mühendisliği araştırma direktörü Greg Brannon, gelişmelerin övgüye değer olduğunu ancak sistemlerin daha yüksek hızlarda çalışması için üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.
Modern otomobillerde artık önemli bir bileşen olarak görülen otomatik acil frenleme sistemleri, ABD'de Eylül 2029'a kadar bütün binek otomobillerde zorunlu olacak. Bu sistemlerin 100 km/s hıza kadar çalışabilmesi ve gün ışığı ve karanlıkta yayaları tespit edebilmesi gerekecek. Bu sistemin yürürlüğe girmesiyle, ABD'de yılda en az 360 hayatın kurtulacağı ve 24.000 yaralanmanın önüne geçileceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu