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    Modern otomatik acil fren sistemleri, öncekilere fark attı: İşte testin sonuçları

    Son yıllarda giderek yaygınlaşan otomatik acil fren sistemleri gün geçtikçe gelişiyor. Yeni yapılan bir testte, 2024 model araçlar, 2017 ve 2018 model araçlardan çok daha başarılı sonuçlar elde etti.
    Modern otomatik acil fren sistemleri, öncekilere fark attı Tam Boyutta Gör
    Otomatik Acil Frenleme sistemleri on seneden uzun süredir otomobillerde yer alıyor ve giderek yaygınlaşıyor. Yeni yapılan bir teste göre bu sistemler artık eskisinden çok daha iyi çalışıyor.

    2024 model araçlar büyük fark attı

    Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) yaptığı testte, 2024 model otomobillerde yer alan acil frenleme sistemleri, 2017-2018 gibi çok daha eski olmayan modellerden çok daha başarılı sonuçlar elde etti.

    AAA, 2017 Jeep Grand Cherokee, 2018 Nissan Rogue ve 2018 Subaru Outback'i, 2024 modelleriyle karşılaştırarak 19 km/s, 40 km/s ve 56 km/s hızlarda otomatik acil frenleme testleri gerçekleştirdi. Elde edilen sonuçlar çarpıcıydı. Yeni modellerin tamamı bu hızlarda çarpışmadan kaçınmayı başardı. Eski modeller ise 19 km/s hızda çarpışmaların yalnızca %73'ünü önleyebildi. Bu oran 40 km/s hızda %47'ye ve 56 km/s hızda %33'e düştü. Bütün hızlardaki ortalama başarı oranı ise %51 oldu.

    Modern otomatik acil fren sistemleri, öncekilere fark attı Tam Boyutta Gör
    Tüm yeni modeller 56 km/s'a kadar olan hızlarda çarpışmayı önleyebildiğinden, araştırmacılar otomatik frenleme sisteminin yeteneklerinin sınırlarını zorlamaya karar verdiler. 72 km/s hızda gerçekleştirilen testte, dört aracın üçü öndeki sahte araca çarpmadan durabildi. 89 km/s hızda gerçekleştirilen son testte ise hiçbir araç çarpışmadan kaçınamadı.

    Testler, modern otomatik acil fren sistemlerinin gelişmiş kameraları ve sensörleri sayesinde çok daha yetenekli olduğunu gösteriyor. AAA'nın otomotiv mühendisliği araştırma direktörü Greg Brannon, gelişmelerin övgüye değer olduğunu ancak sistemlerin daha yüksek hızlarda çalışması için üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

    Modern otomobillerde artık önemli bir bileşen olarak görülen otomatik acil frenleme sistemleri, ABD'de Eylül 2029'a kadar bütün binek otomobillerde zorunlu olacak. Bu sistemlerin 100 km/s hıza kadar çalışabilmesi ve gün ışığı ve karanlıkta yayaları tespit edebilmesi gerekecek. Bu sistemin yürürlüğe girmesiyle, ABD'de yılda en az 360 hayatın kurtulacağı ve 24.000 yaralanmanın önüne geçileceği tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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