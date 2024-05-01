ABD'de, 2029'dan itibaren otomatik acil frenleme sistemi zorunlu hale geliyor

Tam Boyutta Gör Sürücü, yolcu ve yaya güvenliği için önemli teknolojilerden biri olan otomatik acil fren sistemleri son yıllarda yaygınlaşmaya ve birçok otomobilde standart olarak sunulmaya başladı. Ancak hala birçok araçta sunulmuyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu durumu değiştirmek ve karayolu güvenliğini artırmak amacıyla 2029'dan sonra otomatik acil frenleme sistemini tüm binek araçlarda zorunlu hale getirecek.

Yüksek hızlarda dahi otomatik frenleme yapılabilecek

NHTSA tarafından belirlenen yeni kurallara göre Eylül 2029'dan sonra satılacak 4500 kg'ın altındaki bütün binek araçlarda sistemin bulunması zorunlu olacak. NHTSA, sistemin hem gündüz hem de gece kouşullarında 100 km/h hıza kadar seyahat eden bir otomobilin durabilmesini ve önündeki araçla çarpışmadan kaçınabilmesinin talep ediyor. Ayrıca, 145 km/h hızla seyahat ederken dahi çarpışmadan kaçınmak için aracın otomatik olarak fren uygulayabilmesini ve 72 km/h hıza kadar yayaları tespit ederek çarpışmayı engellemesini şart koşuyor.

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ABD hükümeti, otomatik frenleme teknolojisini zorunlu kılmanın, ülke çapında her yıl meydana gelen milyonlarca arkadan çarpma vakalarını azaltacağını, yılda 362 hayat kurtararak 24.000 yaralanmayı önleyebileceğini, ayrıca sürücülerin tıbbi masraflardan, sigorta faturalarından ve araç tamiri maliyetlerinden kurtulacağını belirtiyor..

NHTSA, 2019 yılında ABD'de yaklaşık 2,2 milyon arkadan çarpma şeklinde kazanın gerçekleştiğini ve bunun sonucunda 574.000 kişinin yaralnıp 1.798 kişinin öldüğünü belirtiyor. Yaya ölümleri ise bunun çok ötesinde 6.272 kişi olarak gerçekleşti. Bu ölümlerin %65'i hareket halindeki bir arabanın önden yayaya çarpması sonucu meydana geldi.

Tabi sistemin zorunlu tutulması araç maliyetlerini bir miktar arttıracak. Ancak NHTSA, sistemin araç başına ortalama 84 dolar maliyeti olduğunu belirterek yeni araç almak isteyen kullanıcılara çok büyük külfet getirmeyeceğini söylüyor.

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ABD'de, otomatik acil frenleme sistemi zorunlu hale geliyor