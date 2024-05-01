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    ABD'de, 2029'dan itibaren otomatik acil frenleme sistemi zorunlu hale geliyor

    ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA),  sürücü, yolcu ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla 2029'dan sonra otomatik acil frenleme sistemini tüm binek araçlarda zorunlu hale getirecek.
    ABD'de, otomatik acil frenleme sistemi zorunlu hale geliyor Tam Boyutta Gör
    Sürücü, yolcu ve yaya güvenliği için önemli teknolojilerden biri olan otomatik acil fren sistemleri son yıllarda yaygınlaşmaya ve birçok otomobilde standart olarak sunulmaya başladı. Ancak hala birçok araçta sunulmuyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu durumu değiştirmek ve karayolu güvenliğini artırmak amacıyla 2029'dan sonra otomatik acil frenleme sistemini tüm binek araçlarda zorunlu hale getirecek.

    Yüksek hızlarda dahi otomatik frenleme yapılabilecek 

    NHTSA tarafından belirlenen yeni kurallara göre Eylül 2029'dan sonra satılacak 4500 kg'ın altındaki bütün binek araçlarda sistemin bulunması zorunlu olacak. NHTSA, sistemin hem gündüz hem de gece kouşullarında 100 km/h hıza kadar seyahat eden bir otomobilin durabilmesini ve önündeki araçla çarpışmadan kaçınabilmesinin talep ediyor. Ayrıca, 145 km/h hızla seyahat ederken dahi çarpışmadan kaçınmak için aracın otomatik olarak fren uygulayabilmesini ve 72 km/h hıza kadar yayaları tespit ederek çarpışmayı engellemesini şart koşuyor.

    ABD hükümeti, otomatik frenleme teknolojisini zorunlu kılmanın, ülke çapında her yıl meydana gelen milyonlarca arkadan çarpma vakalarını azaltacağını, yılda 362 hayat kurtararak 24.000 yaralanmayı önleyebileceğini, ayrıca sürücülerin tıbbi masraflardan, sigorta faturalarından ve araç tamiri maliyetlerinden kurtulacağını belirtiyor..

    NHTSA, 2019 yılında ABD'de yaklaşık 2,2 milyon arkadan çarpma şeklinde kazanın gerçekleştiğini ve bunun sonucunda 574.000 kişinin yaralnıp 1.798 kişinin öldüğünü belirtiyor. Yaya ölümleri ise bunun çok ötesinde 6.272 kişi olarak gerçekleşti. Bu ölümlerin %65'i hareket halindeki bir arabanın önden yayaya çarpması sonucu meydana geldi.

    Tabi sistemin zorunlu tutulması araç maliyetlerini bir miktar arttıracak. Ancak NHTSA, sistemin araç başına ortalama 84 dolar maliyeti olduğunu belirterek yeni araç almak isteyen kullanıcılara çok büyük külfet getirmeyeceğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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