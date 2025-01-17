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    Çin'in robot köpeği Black Panther 2.0, 100 metreyi 10 saniyede koşarak rekor kırdı

    Çin'de geliştirilen robot köpek Black Panther 2.0, 100 metreyi 10 saniyenin altında koşarak  yeni bir dünya rekoruna imza attı. Black Panther 2.0, yayınlanan videosuyla insanları etkilemeyi başardı. 
    Black Panther robot köpek Tam Boyutta Gör
    Son dönemde robotik alanında dikkat çekici gelişmelerin yaşandığı Çin'de bir yandan Tesla'nın Optimus'una rakip olacak insansı robotlar sergilenirken diğer yandan özellikle askeri kanatta kullanılabilecek çeşitli robotlar geliştiriliyor. Bu projelerden biri olan robot köpek Black Panther, yeni sürümüyle görenleri etkilemeyi başardı. Paylaşılan son video, Black Panther 2.0'nın 100 metreyi 10 saniyenin altında koşarak bu alanda yeni bir rekora imza attığını gösteriyor. Daha önce bu alanda rekor Kore yapımı HOUND'a aitti.

    Çin Robot Projeleriyle ABD'yi Yakından Takip Ediyor

    Çin'den gelen videolara zaman zaman şüpheyle yaklaşılıyor olsa da Çin'in robotik alanında gerçekten ABD ile yarışır hâle geldiği artık bir gerçek. Black Panther 2.0 da bunun son göstergesi odlu.

    Zhejiang Üniversitesi'nin insansı robotlara odaklanan araştırma merkeziyle Mirror Me adlı girişimin işbirliği içerisinde hazırladığı Black Panther 2.0, adını aldığı kara panterden esinlenen çeviklik odaklı bir tasarıma sahip. Yani engebeli arazilerde ilerlemeyi öncelik hâline getiren ya da farklı fonksiyonlar eklenen robot köpeklerin aksine Black Panther 2.0, tamamen hız ve çeviklik odaklı olarak geliştirildi. Böylece 

    Black Panther 2.0, 38 kilogram ağırlığında ve 0.6 m yüksekliğinde. Black Panther 2.0'ın tasarımının en etkileyici noktalarından biri hızı korurken şoku emmek için eklemlerine yerleştirilen yaylar. Ağırlığı çok az artırırken sağlamlığı yüzde 135 oranında artıran karbon fiber bacaklar da tasarımın dikkat çeken bir diğer unsuru. Robot köpekte ayrıca çitadan ilham alarak geliştirilen ve yüzde 200 oranında gelişmiş tutuş sağlayan "koşu ayakkabıları" da bulunuyor.

    Black Panther 2.0 Farklı Zeminlere Adapte Olmak İçin AI'dan Güç Alıyor

    Mirror Me bu etkileyici robot köpeği geliştirirken yapay zekadan da faylanmış. Black Panther 2.0 yapay zeka özelliklerini ve makine öğrenme tekniklerini kullanarak farklı zeminlere göre adapte oluyor. Robot köpeğin uvuzları birbirleriyle koordine şekilde çalışıyor. Tüm bunlar bir araya gelerek Black Panther 2.0'ı bugün var olan en hızlı dört bacaklılardan biri yapıyor.

    Bu projenin arkasındaki ekip, robot köpeklerini geliştirmek için doğadaki canlılara bakmaya devam ediyor; Organik canlıların hareketleri ile robotların hareketleri arasındaki farkları inceleyerek, Black Panther'ı daha da çevik hâle getirmeye çalışıyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    gun 5 saat önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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