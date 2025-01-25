Her türlü arazide inanılmaz hızda hareket eden robot köpek: Lynx

Çin merkezli robotik firması DEEP Robotics, geliştirdiği yeni robot köpeği Lynx’i göz alıcı bir videoyla insanların beğenisine sundu. Karla kaplı dağlar, buzlu akarsular ve zorlu arazi koşullarında sergilenen akrobatik hareketler, bu robotun arazi fark etmeksizin ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne seriyor.
Robot köpekler hızla gelişiyor
Robotun tek ayak üzerinde durabilmesi de denge konusunda ne kadar güçlü olduğuna işaret ediyor. Güçlü motorları ve akıllı hareket kontrol algoritmaları sayesinde robot, 45 derece eğimli arazilerde bile dengesini kaybetmeden ilerleyebiliyor. Ayrıca Lynx, IP54 koruma sertifikası, 3 saatlik pil ömrü ve kolay değiştirilebilir bataryalarıyla hem iç hem de dış mekanlarda uzun süreli operasyonlar için tasarlanmış. Robot, 12 kilogram ağırlık taşıyabiliyor ve 15 kilometre menzil sunabiliyor. Ağırlığı ise 30 kg.
DEEP Robotics, Lynx’i özellikle kurtarma operasyonları ve güvenlik devriyeler gibi tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere geliştirdi. Lynx, şirketin “AI+” girişiminin bir parçası olarak, ileri düzey yapay zeka ve optimizasyon teknolojilerinden faydalanıyor. Bu gelişmiş yapay zeka ile fiyatı da 18 bin dolar seviyesine çıkıyor.
Lynx’in yanı sıra DEEP Robotics’in Lite3, X20 ve X30 modelleri de zorlu koşullar için tasarlanmış farklı özellikler sunuyor. Özellikle X30 modeli, aşırı sıcaklıklarda çalışabilmesi, su geçirmez yapısı ve karanlık ortamda sensörleri sayesinde bağımsız hareket kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Öte yandan Çinli robotik şirketleri son yıllarda hızlı bir atılım içerisinde. Daha geçenlerde Unitree Robotics geliştirmiş olduğu robot köpeği B2-W, akrobatik hareketleriyle büyülemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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