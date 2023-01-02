5B firması hazır açılan güneş panelleri ile işleri kolaylaştırıyor

Elektrik enerjisini temiz yollarla üreten güneş paneli tarlalarının en önemli maliyet kalemlerinden biri kurulum sahasında yapılan inşaat faaliyetleri. Güneş panellerinin oturacağı temellerin kazılması beton dökülerek demir kazıkların oturtulması ve ardından tek tek panellerin montajı ve kablolanması ciddi bir zaman işçilik almakta. Üstelik tarlayı taşımanız gerekirse işlemler katlanmakta.

Bu tür sorunlara çözüm bulmak adına yola çıkan Avustralya’lı 5B şirketi, fabrikada imal edilen 90 güneş panelinin birleştirilmesi ile katlanır bir modül oluşturmakta. Kendiliğinden kablolanmış, çoğu zaman kendi ağırlığı ile oturan sistem bir çatal kaldıraç ile konteynerden alınıp biri operatör 3 kişilik ekip ile yerleştirilebiliyor. Hatta firma geçenlerde yaptığı rekor denemesinde, 10 kişiden az bir ekip ile bir günde 1.1 MW’lık güneş panelini çalışır hale getirmeyi başardı. 3 kişi ile haftada 1 MW’dan fazlasını kurmak mümkün.

Tam Boyutta Gör

Birbirine hazır entegre gelen sistemin, tak çalıştır şeklinde gelmesi nedeniyle paneller arasında boşluğa gerek kalmaması nedeniyle arazi başına neredeyse iki kat panel yerleşmekte.

Her açılan güneş panelleri modülünde toplam 90 adet 540 Watt ogücünde panel bulunuyor. Bunların toplam gücü ise yaklaşık 50 kWp ediyor. Üstelik bu sistem gerektiğinde toplanıp başka yerede götürülüp monte edilebiliyor. Bu nedenle maden şirketleri bu ürüne fazlaca ilgi duyuyor. Avustralyalı şirket son finansman turunda 36 milyon dolar toplayarak Kuzey Amerika’ya fabrika açmaya hazırlanıyor.

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