Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    5B firması hazır açılan güneş panelleri ile işleri kolaylaştırıyor

    Güneş panellerinin kurulum maliyetlerini azaltmak ve arazi kullanım verimliliğini artırmak adına çalışan şirketler, yenilikçi çözüm üreten çalışmaları ile maliyetleri düşürüp modülerlik sağlıyor.
    Oy Ver

    Elektrik enerjisini temiz yollarla üreten güneş paneli tarlalarının en önemli maliyet kalemlerinden biri kurulum sahasında yapılan inşaat faaliyetleri. Güneş panellerinin oturacağı temellerin kazılması beton dökülerek demir kazıkların oturtulması ve ardından tek tek panellerin montajı ve kablolanması ciddi bir zaman işçilik almakta. Üstelik tarlayı taşımanız gerekirse işlemler katlanmakta.

    Bu tür sorunlara çözüm bulmak adına yola çıkan Avustralya’lı 5B şirketi, fabrikada imal edilen 90 güneş panelinin birleştirilmesi ile katlanır bir modül oluşturmakta. Kendiliğinden kablolanmış, çoğu zaman kendi ağırlığı ile oturan sistem bir çatal kaldıraç ile konteynerden alınıp biri operatör 3 kişilik ekip ile yerleştirilebiliyor. Hatta firma geçenlerde yaptığı rekor denemesinde, 10 kişiden az bir ekip ile bir günde 1.1 MW’lık güneş panelini çalışır hale getirmeyi başardı. 3 kişi ile haftada 1 MW’dan fazlasını kurmak mümkün.

    modüler güneş panelleri Tam Boyutta Gör

    Birbirine hazır entegre gelen sistemin, tak çalıştır şeklinde gelmesi nedeniyle paneller arasında boşluğa gerek kalmaması nedeniyle arazi başına neredeyse iki kat panel yerleşmekte.

    Her açılan güneş panelleri modülünde toplam 90 adet 540 Watt ogücünde panel bulunuyor. Bunların toplam gücü ise yaklaşık 50 kWp ediyor. Üstelik bu sistem gerektiğinde toplanıp başka yerede götürülüp monte edilebiliyor. Bu nedenle maden şirketleri bu ürüne fazlaca ilgi duyuyor. Avustralyalı şirket son finansman turunda 36 milyon dolar toplayarak Kuzey Amerika’ya fabrika açmaya hazırlanıyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2022/01/19/funding-boost-for-5bs-solar-installation-robots/ https://5b.co
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız