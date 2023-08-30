8 yıl güncelleme garantili Fairphone 5 tanıtıldı: İşte özellikleri

- 10 yıla kadar güncelleme sözü
- Modüler tasarım
- 2TB'a kadar artırılabilir depolama, çift arka kamera
- Fairphone 5 fiyatı
- Fairphone 5 özellikleri
- Yorumlar
10 yıla kadar güncelleme sözü
Fairphone, bu modelle sektör için yazılım güncelleme çıtasını daha da yükseltiyor. FairPhone 5 modüler telefon, beş Android yükseltmesi, sekiz yıl güvenlik güncellemesi alacak. Şirketin hedefi sekiz ile on yıl boyunca yazılım desteği sağlamak. Şirket, bu yazılım güncelleme taahhüdünün kullanılan işlemci sayesinde mümkün olduğunu söylüyor. Telefon, özellikle endüstriyel uygulamalara yönelik bir işlemci olan Qualcomm QCM6490 ile donatılmış. 6nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, Snapdragon 778G yonga setinin bir çeşidi. Önceki modelde Snapdragon 750G kullanılmıştı.
Modüler tasarım
Fairphone 5, kamera, SIM yuvası, microSD kart yuvası dahil olmak üzere değiştirilebilir on ayrı modül sunuyor. Bu modüller Fairphone sitesinden veya distribütörlerden satın alınabiliyor.
2TB'a kadar artırılabilir depolama, çift arka kamera
Teknik özelliklere gelince, FairPhone 5, 6.46 inç, 2770x1224 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip. Telefon, 8GB RAM 256GB depolama alanı (2TB’a kadar artırılabilir) ile geliyor. 4200 mAh batarya, 30w kablolu şarjı destekliyor. Fairphone, 1000 şarj döngüsünde pilin kapasitesini koruduğunu söylüyor. OIS’li 50MP IMX800 birincil, otomatik odaklamalı 50MP IMX858 ultra geniş lens, telefonun arka kamera kurulumunu oluşturuyor. Önde de 50MP kamera mevcut.
Fairphone 5 fiyatı
Fairphone 5 özellikleri
- Ekran: 6.46 inç, 1224x2770, 90Hz, 20:9, OLED
- İşlemci: Qualcomm QCM 6490
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 256GB (2TB'a kadar artırılabilir)
- Batarya: 4200 mAh, 30w şarj
- Arka kamera: 50MP IMX800 + 50MP IMX858
- Ön kamera: 50MP
- İşletim sistemi: Android 13
- Boyut ve ağırlık: 161.60 x 75.83 x 9.6mm, 212 g
- Renkler: Şeffaf, Siyah, Mavi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.