8 yıl güncelleme garantili Fairphone 5 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Hollandalı akıllı telefon şirketi Fairphone, sürdürülebilir şekilde üretilen ve onarılabilen en yeni telefonunu çıkardı. Fairphone 5, önceki modeller gibi kolay tamir edilebilir yapıda ve uzun yazılım desteği sunuyor. Yeni model, OLED ekran, 30w hızlı şarj, çift 50MP kamera ile modern orta seviye Android telefonlara oldukça benziyor. Fairphone 5 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

Şarjı en uzun giden telefonlar 11 ay önce eklendi

10 yıla kadar güncelleme sözü

Fairphone, bu modelle sektör için yazılım güncelleme çıtasını daha da yükseltiyor. FairPhone 5 modüler telefon, beş Android yükseltmesi, sekiz yıl güvenlik güncellemesi alacak. Şirketin hedefi sekiz ile on yıl boyunca yazılım desteği sağlamak. Şirket, bu yazılım güncelleme taahhüdünün kullanılan işlemci sayesinde mümkün olduğunu söylüyor. Telefon, özellikle endüstriyel uygulamalara yönelik bir işlemci olan Qualcomm QCM6490 ile donatılmış. 6nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, Snapdragon 778G yonga setinin bir çeşidi. Önceki modelde Snapdragon 750G kullanılmıştı.

Modüler tasarım

Fairphone 5, kamera, SIM yuvası, microSD kart yuvası dahil olmak üzere değiştirilebilir on ayrı modül sunuyor. Bu modüller Fairphone sitesinden veya distribütörlerden satın alınabiliyor.

2TB'a kadar artırılabilir depolama, çift arka kamera

Teknik özelliklere gelince, FairPhone 5, 6.46 inç, 2770x1224 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip. Telefon, 8GB RAM 256GB depolama alanı (2TB’a kadar artırılabilir) ile geliyor. 4200 mAh batarya, 30w kablolu şarjı destekliyor. Fairphone, 1000 şarj döngüsünde pilin kapasitesini koruduğunu söylüyor. OIS’li 50MP IMX800 birincil, otomatik odaklamalı 50MP IMX858 ultra geniş lens, telefonun arka kamera kurulumunu oluşturuyor. Önde de 50MP kamera mevcut.

Fairphone 5 fiyatı

Tam Boyutta Gör Yanda parmak izi okuyucu bulunduran telefon, Android 13 ile geliyor. Fairphone’un açıklamasına göre alternatif bir işletim sistemi de kurulabilecek. Fiyat noktasında, tek bellek ve depolama ile gelen Fairphone 5'in fiyatı; 700 euro. Mavi, siyah ve şeffaf model satışa sunulacak.

Fairphone 5 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.46 inç, 1224x2770, 90Hz, 20:9, OLED

: 6.46 inç, 1224x2770, 90Hz, 20:9, OLED İşlemci : Qualcomm QCM 6490

: Qualcomm QCM 6490 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 256GB (2TB'a kadar artırılabilir)

: 256GB (2TB'a kadar artırılabilir) Batarya : 4200 mAh, 30w şarj

: 4200 mAh, 30w şarj Arka kamera : 50MP IMX800 + 50MP IMX858

: 50MP IMX800 + 50MP IMX858 Ön kamera : 50MP

: 50MP İşletim sistemi : Android 13

: Android 13 Boyut ve ağırlık : 161.60 x 75.83 x 9.6mm, 212 g

: 161.60 x 75.83 x 9.6mm, 212 g Renkler: Şeffaf, Siyah, Mavi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Fairphone 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı