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    8 yıl güncelleme garantili Fairphone 5 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Fairphone, modüler yapıda yeni akıllı telefonunu tanıttı. Aynı zamanda en kolay tamir edilebilir telefon olan Fairphone 5, en az sekiz yıl boyunca yazılım güncellemesi alacak.
    Fairphone 5 modüler telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Hollandalı akıllı telefon şirketi Fairphone, sürdürülebilir şekilde üretilen ve onarılabilen en yeni telefonunu çıkardı. Fairphone 5, önceki modeller gibi kolay tamir edilebilir yapıda ve uzun yazılım desteği sunuyor. Yeni model, OLED ekran, 30w hızlı şarj, çift 50MP kamera ile modern orta seviye Android telefonlara oldukça benziyor. Fairphone 5 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    10 yıla kadar güncelleme sözü

    Fairphone, bu modelle sektör için yazılım güncelleme çıtasını daha da yükseltiyor. FairPhone 5 modüler telefon, beş Android yükseltmesi, sekiz yıl güvenlik güncellemesi alacak. Şirketin hedefi sekiz ile on yıl boyunca yazılım desteği sağlamak. Şirket, bu yazılım güncelleme taahhüdünün kullanılan işlemci sayesinde mümkün olduğunu söylüyor. Telefon, özellikle endüstriyel uygulamalara yönelik bir işlemci olan Qualcomm QCM6490 ile donatılmış. 6nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, Snapdragon 778G yonga setinin bir çeşidi. Önceki modelde Snapdragon 750G kullanılmıştı.

    Modüler tasarım

    Fairphone 5, kamera, SIM yuvası, microSD kart yuvası dahil olmak üzere değiştirilebilir on ayrı modül sunuyor. Bu modüller Fairphone sitesinden veya distribütörlerden satın alınabiliyor.

    2TB'a kadar artırılabilir depolama, çift arka kamera

    Teknik özelliklere gelince, FairPhone 5, 6.46 inç, 2770x1224 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip. Telefon, 8GB RAM 256GB depolama alanı (2TB’a kadar artırılabilir) ile geliyor. 4200 mAh batarya, 30w kablolu şarjı destekliyor. Fairphone, 1000 şarj döngüsünde pilin kapasitesini koruduğunu söylüyor. OIS’li 50MP IMX800 birincil, otomatik odaklamalı 50MP IMX858 ultra geniş lens, telefonun arka kamera kurulumunu oluşturuyor. Önde de 50MP kamera mevcut.

    Fairphone 5 fiyatı

    Fairphone 5 fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    Yanda parmak izi okuyucu bulunduran telefon, Android 13 ile geliyor. Fairphone’un açıklamasına göre alternatif bir işletim sistemi de kurulabilecek. Fiyat noktasında, tek bellek ve depolama ile gelen Fairphone 5'in fiyatı; 700 euro. Mavi, siyah ve şeffaf model satışa sunulacak.

    Fairphone 5 özellikleri

    Fairphone 5 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.46 inç, 1224x2770, 90Hz, 20:9, OLED
    • İşlemci: Qualcomm QCM 6490
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 256GB (2TB'a kadar artırılabilir)
    • Batarya: 4200 mAh, 30w şarj
    • Arka kamera: 50MP IMX800 + 50MP IMX858
    • Ön kamera: 50MP
    • İşletim sistemi: Android 13
    • Boyut ve ağırlık: 161.60 x 75.83 x 9.6mm, 212 g
    • Renkler: Şeffaf, Siyah, Mavi

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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