Monster Notebook A24 V1.1 oyuncu monitörü satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Daha önce 32 inç ve 27 inç monitör modelleriyle karşımıza çıkan Monster Notebook Aryond serisine şimdi de 24 inç boyutundaki Monster Aryond A24 V1.1 eklendi. Aryond A24 V1.1 sahip olduğu Fast IPS paneliyle dikkat çekiyor.

Oyunculara yönelik özelliklere sahip Monster Aryong A24 V1.1, FAST IPS paneli sayesinde sıradan IPS monitörlere kıyasla gecikmeyi düşürüyor ve “ghosting” etkisini azaltıyor. Geniş görüş açısı sayesinde yan açılardan bakıldığında görüntüde ve renklerde bozulma olmuyor.

G-Sync ve FreeSync desteği

Monitör 1 ms tepki süresine ve 144 Hz ekran yenileme hızına sahip. 1920x1080 FHD çözünürlük sunan monitörde HDR 10 ve MPRT teknolojilerine yer veriliyor. G-Sync ve FreeSync desteği bulunuyor. Monster Notebook’tan yapılan açıklamaya göre Aryond A24, düşük tepkimesinin yanı sıra gerçekçi renkleri ve renk doygunluğu konularında da öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör

RGB aydınlatma ve pivot ayak

Aryond A24 V1.1, arkasında iki adet RGB aydınlatmalı şerit ile oldukça şık görünüyor. Ayrıca yüksekliği ayarlanabilir ve 90 derece döndürülebilir pivot ayak ile geliyor. Monitörün üzerinde 2 watt gücünde 2 adet hoparlör yer alıyor. 2 adet HDM 2.0 yuvası ve 2 adet Display Port 1.4 yuvası mevcut.

Tam Boyutta Gör

Aryond A24 V1.1 fiyatı ne kadar?

Aryond A24 V1.1 Monster Notebook'un kendi sitesinde ve mağazalarında 4.499 TL'ye satılıyor. Monster Express ile İstanbul'da ertesi gün teslimat hizmetinden faydalanılabiliyor.

Aryond A24 V1.1 özellikleri

Ekran Boyutu: 24 inç

Panel Tipi: Fast IPS

Çözünürlük: 1920x1080

Yenileme Hızı: 144Hz

Tepki Süresi (Gray to Gray): 1ms

Tepki Süresi (MPRT): 1ms

Parlaklık: Typ.:280cd/m2;Min:230cd/m2

Kontrast: 1000:1

Görüş Açısı: 178°(H)/178°(V)

Renk Gamutu: %72

Sync Teknolojisi: Freesync/G-sync Uyumlu

HDMI 2.0: 2 Adet

Display Port 1.4: 2 Adet

Kulaklık Çıkışı: 1 Adet

Stand Ayak Özellikleri: Tam Pivot

Hoparlör: 2*2W

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Monster Aryond A24 V1.1 özellikleri ve fiyatı