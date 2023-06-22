Monster Notebook A24 V1.1 oyuncu monitörü satışa çıktı

- G-Sync ve FreeSync desteği
- RGB aydınlatma ve pivot ayak
- Aryond A24 V1.1 fiyatı ne kadar?
- Aryond A24 V1.1 özellikleri
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Oyunculara yönelik özelliklere sahip Monster Aryong A24 V1.1, FAST IPS paneli sayesinde sıradan IPS monitörlere kıyasla gecikmeyi düşürüyor ve “ghosting” etkisini azaltıyor. Geniş görüş açısı sayesinde yan açılardan bakıldığında görüntüde ve renklerde bozulma olmuyor.
G-Sync ve FreeSync desteği
Monitör 1 ms tepki süresine ve 144 Hz ekran yenileme hızına sahip. 1920x1080 FHD çözünürlük sunan monitörde HDR 10 ve MPRT teknolojilerine yer veriliyor. G-Sync ve FreeSync desteği bulunuyor. Monster Notebook’tan yapılan açıklamaya göre Aryond A24, düşük tepkimesinin yanı sıra gerçekçi renkleri ve renk doygunluğu konularında da öne çıkıyor.
RGB aydınlatma ve pivot ayak
Aryond A24 V1.1, arkasında iki adet RGB aydınlatmalı şerit ile oldukça şık görünüyor. Ayrıca yüksekliği ayarlanabilir ve 90 derece döndürülebilir pivot ayak ile geliyor. Monitörün üzerinde 2 watt gücünde 2 adet hoparlör yer alıyor. 2 adet HDM 2.0 yuvası ve 2 adet Display Port 1.4 yuvası mevcut.
Aryond A24 V1.1 fiyatı ne kadar?
Aryond A24 V1.1 Monster Notebook'un kendi sitesinde ve mağazalarında 4.499 TL'ye satılıyor. Monster Express ile İstanbul'da ertesi gün teslimat hizmetinden faydalanılabiliyor.
Aryond A24 V1.1 özellikleri
- Ekran Boyutu: 24 inç
- Panel Tipi: Fast IPS
- Çözünürlük: 1920x1080
- Yenileme Hızı: 144Hz
- Tepki Süresi (Gray to Gray): 1ms
- Tepki Süresi (MPRT): 1ms
- Parlaklık: Typ.:280cd/m2;Min:230cd/m2
- Kontrast: 1000:1
- Görüş Açısı: 178°(H)/178°(V)
- Renk Gamutu: %72
- Sync Teknolojisi: Freesync/G-sync Uyumlu
- HDMI 2.0: 2 Adet
- Display Port 1.4: 2 Adet
- Kulaklık Çıkışı: 1 Adet
- Stand Ayak Özellikleri: Tam Pivot
- Hoparlör: 2*2W
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