Monster Notebook, Intel 14. nesil işlemcili dizüstü bilgisayarları satışa sundu

Tam Boyutta Gör Yerli teknoloji markası Monster Notebook, yeni Monster Notebook Tulpar T6 serisini satışa sundu. 14. Nesil Intel Core Raptor Lake Refresh işlemciden güç alan yeni dizüstü bilgisayarlar 90 bin TL’den başlıyor.

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Yeni Tulpar T6 V1.2 serisi dizüstü bilgisayarlarda Intel Core i9-14900HX işemcisi ve RTX 4080 ekran kartı bulunuyor. 16 inç boyutundaki ekranda 2560x1600 oranında çözünürlük ve 165Hz ekran yenileme hızına yer veriliyor. Yüksek hızlı PCIe 4.0 uyumlu Gen4 SSD desteği ve DDR5-5600 MHz yüksek bellek frekansıyla geliyor.

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Sıvı termal macun kullanılıyor

Tulpar T6 V1.2’nin en önemli özelliklerinden birisi sıvı termal macun destekli soğutmaya sahip olması. Normal bir termal macuna göre %1.700 daha fazla iletkenliğe sahip sıvı metal termal macunuyla hem CPU'da hem GPU'da en zorlu anları kolaylaştırıyor. Katı termal macunlu sistemlere göre 9 dereceye kadar daha iyi soğutma performansı sağlayan macun, efektif bir soğutma gerçekleştiriyor.

Thunderbolt 4 ile hızlı dosya - veri aktarımı, PD (Power Delivery) desteği ve 330W şarj adaptörüne sahip notebookun fan çıkışlarında RGB LED bulunuyor.

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Monster Notebook bilgisayarlar "Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi" ile satılıyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar, anlaşmalı kargo şirketleriyle Monster Notebook'larını ücretsiz olarak teknik servislere gönderebiliyor. Bakım hizmeti kapsamında yapılan fan, toz, klavye, ekran temizliği ve termal macun yenilemesi gibi işlemler cihazların ilk günkü performansını koruyor ve kullanım ömrünü uzatıyor. Monster Notebook, ilk 15 gün içinde koşulsuz iade sağlıyor.

Monster Notebook Tulpar T6 V1.2 özellikleri

Intel® Raptor Lake Refresh Core™ i9-14900HX 24/32T; 36MB L3; E-CORE Max 4.1 GHZ P-CORE Max 5.8 GHZ; 55W

NVIDIA® GeForce® RTX4080 Max-Performance 12GB GDDR6 192-Bit DX12

16" WQXGA 2560x1600 IPS 165Hz Mat Led Ekran

16GB (1x16GB) DDR5 5600MHz

500GB M.2 SSD PCIe 4.0 x4

FreeDos (İşletim sistemi bulunmamaktadır)

2 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD)

RGB 4 Bölge Aydınlatmalı Klavye (Türkçe Q)

26 mm Kalınlık

2,5kg Ağırlık

Alüminyum-Güçlendirilmiş Plastik Kasa

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