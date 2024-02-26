Monster Notebook, Intel 14. nesil işlemcili dizüstü bilgisayarları satışa sundu

Yeni Tulpar T6 V1.2 serisi dizüstü bilgisayarlarda Intel Core i9-14900HX işemcisi ve RTX 4080 ekran kartı bulunuyor. 16 inç boyutundaki ekranda 2560x1600 oranında çözünürlük ve 165Hz ekran yenileme hızına yer veriliyor. Yüksek hızlı PCIe 4.0 uyumlu Gen4 SSD desteği ve DDR5-5600 MHz yüksek bellek frekansıyla geliyor.
Sıvı termal macun kullanılıyor
Tulpar T6 V1.2’nin en önemli özelliklerinden birisi sıvı termal macun destekli soğutmaya sahip olması. Normal bir termal macuna göre %1.700 daha fazla iletkenliğe sahip sıvı metal termal macunuyla hem CPU'da hem GPU'da en zorlu anları kolaylaştırıyor. Katı termal macunlu sistemlere göre 9 dereceye kadar daha iyi soğutma performansı sağlayan macun, efektif bir soğutma gerçekleştiriyor.
Thunderbolt 4 ile hızlı dosya - veri aktarımı, PD (Power Delivery) desteği ve 330W şarj adaptörüne sahip notebookun fan çıkışlarında RGB LED bulunuyor.
Monster Notebook bilgisayarlar "Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi" ile satılıyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar, anlaşmalı kargo şirketleriyle Monster Notebook'larını ücretsiz olarak teknik servislere gönderebiliyor. Bakım hizmeti kapsamında yapılan fan, toz, klavye, ekran temizliği ve termal macun yenilemesi gibi işlemler cihazların ilk günkü performansını koruyor ve kullanım ömrünü uzatıyor. Monster Notebook, ilk 15 gün içinde koşulsuz iade sağlıyor.
Monster Notebook Tulpar T6 V1.2 özellikleri
- Intel® Raptor Lake Refresh Core™ i9-14900HX 24/32T; 36MB L3; E-CORE Max 4.1 GHZ P-CORE Max 5.8 GHZ; 55W
- NVIDIA® GeForce® RTX4080 Max-Performance 12GB GDDR6 192-Bit DX12
- 16" WQXGA 2560x1600 IPS 165Hz Mat Led Ekran
- 16GB (1x16GB) DDR5 5600MHz
- 500GB M.2 SSD PCIe 4.0 x4
- FreeDos (İşletim sistemi bulunmamaktadır)
- 2 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD)
- RGB 4 Bölge Aydınlatmalı Klavye (Türkçe Q)
- 26 mm Kalınlık
- 2,5kg Ağırlık
- Alüminyum-Güçlendirilmiş Plastik Kasa
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.