Monster Notebook aksesuarlarında yüzde 50 indirim kampanyası başladı

Pusat Clutch gamepad, Bukra V1 Bluetooth hoparlör ve Bukra V1 Max Bluetooth Hoparlör ürünlerinde ikinci ürüne yüzde 50 indirim uygulanıyor. Kampanya 30 Nisan’da sona erecek. Kampanyaya monsternotebook.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Bukra V1 hoparlör 20 watt ses gücü ve 12 saate kadar müzik dinleme süresi sunuyor. Bukra V1 Max ise 30 watt ses gücüne ve 7,5 saate varan müzik dinleme süresi değerlerine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)