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    Anlık Bildirim

    Monster Notebook aksesuarlarında yüzde 50 indirim kampanyası başladı

    Monster Notebook'un gamepad ve Bluetooth hoparlörlerinde ikinci ürüne yüzde 50 indirim kampanyası başladı. Kampanya 30 Nisan'da sona erecek.                      
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    Monster Notebook'ta yüzde 50 indirim kampanyası başladı Tam Boyutta Gör
    Monster Notebook’ta gamepad ve Bluetooth hoparlörlerde yeni bir kampanya başladı. Seçili ürünlerde ikinci ürüne yüzde 50 indirim yapılıyor.

    Pusat Clutch gamepad, Bukra V1 Bluetooth hoparlör ve Bukra V1 Max Bluetooth Hoparlör ürünlerinde ikinci ürüne yüzde 50 indirim uygulanıyor. Kampanya 30 Nisan’da sona erecek. Kampanyaya monsternotebook.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

    Monster Notebook'ta yüzde 50 indirim kampanyası başladı Tam Boyutta Gör
    Pusat Clutch gamepad, bilgisayar, Android ve akıllı TV’lerde kullanılabiliyor. 2.4 Ghz kablosuz bağlantı desteğine ve 12 saate varan batarya süresine sahip.

    Bukra V1 hoparlör 20 watt ses gücü ve 12 saate kadar müzik dinleme süresi sunuyor. Bukra V1 Max ise 30 watt ses gücüne ve 7,5 saate varan müzik dinleme süresi değerlerine sahip.

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    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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