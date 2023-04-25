Monster Notebook aksesuarlarında yüzde 50 indirim kampanyası başladı

Tam Boyutta Gör Monster Notebook’ta gamepad ve Bluetooth hoparlörlerde yeni bir kampanya başladı. Seçili ürünlerde ikinci ürüne yüzde 50 indirim yapılıyor.

Pusat Clutch gamepad, Bukra V1 Bluetooth hoparlör ve Bukra V1 Max Bluetooth Hoparlör ürünlerinde ikinci ürüne yüzde 50 indirim uygulanıyor. Kampanya 30 Nisan’da sona erecek. Kampanyaya monsternotebook.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Monster Pusat Clutch Gamepad incelemesi - Çoklu platform destekli 5 ay önce eklendi

Tam Boyutta Gör Pusat Clutch gamepad, bilgisayar, Android ve akıllı TV’lerde kullanılabiliyor. 2.4 Ghz kablosuz bağlantı desteğine ve 12 saate varan batarya süresine sahip.

Bukra V1 hoparlör 20 watt ses gücü ve 12 saate kadar müzik dinleme süresi sunuyor. Bukra V1 Max ise 30 watt ses gücüne ve 7,5 saate varan müzik dinleme süresi değerlerine sahip.

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Monster Notebook'ta yüzde 50 indirim kampanyası başladı