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    Çin tamamen kendi imkânları ile geliştirdiği ekran kartlarını tanıttı

    Çinli girişim Moore Threads daha iki senesi dolmadan ülkenin tamamen yerli imkânlarla geliştirilmiş MUSA grafik mimarisini duyurdu. Ne var ki yeni Batı teknolojilerine erişemiyor. 
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    Moore Threads ekran kartları
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    Intel’in merakla beklenen Arc serisi mobil ekran kartları sahneye çıkarken Çin’de de kritik bir tanıtım yapıldı. Sadece 2 yıllık bir girişim olan Moore Threads ülkenin ilk tamamen yerli olarak geliştirilen ekran kartlarını tanıttı.

    Moore Threads ekran kartları neler sunuyor?

    2020 yılında hayata geçen Moore Threads girişimi bu kısa süre içerisinde MT Unified System Architecture adını verdiği bir mimari geliştirdi. Çin’in yerli olarak geliştirilen ilk grafik mimarisi olan MUSA; DirectX, OpenCL, OpenGL, Vulkan ve CUDA teknolojilerine destek sunuyor.

    MUSA mimarisi ilk etapta iki ekran kartına hayat veriyor. MTT S60 ekran kartı 12nm sürecinde geliştirildi ve 2048 MUSA çekirdeği barındırıyor. 8GB LPGDDR4X bellek ile 6 TFLOPS seviyesine çıkılıyor.

    MTT S2000 yine 12nm sürecinde geliştirildi ve 4096 MUSA çekirdeğine sahip. 24GB LPGDDR4X bellek ile 12 TLOPS seviyelerine ulaşıyor. Intel’den sonra AV1 desteği sunan ikinci firma Moore Threads oldu. Bunun yanında H.264, H.265, AV1, VP8 ve VP9 desteği de mevcut.

    League of Legends oyununu Full HD çözünürlükte kayıpsız oynatabilen kartlar görüldüğü üzere üretüm süreci ve bellek tarafında yeni Batı teknolojilerine erişememiş. Yine de dışa bağımlılığı azaltma konusunda çok önemli bir adım olarak gösterilebilir. Girişim bunun yanında Unity, Unreal Engine ve Houdini gibi oyun motorlarının performansını kat kat arttıracak Alphacore adında bir fizik motoru da geliştiriyor.

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    S
    serpilxarslann 7 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 8 saat önce

    direk 10k

    LooF 8 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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