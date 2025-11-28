Çin’in Nvidia’sı milyar dolarlık şirketler arasına katılıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geliştirdiği ekran kartı teknolojileri ile ülkesinde iddialı hale gelen ve Çin’in Nvidia’sı olarak adlandırılan Moore Threads, Nvidia’nın silindiği pazarda kendisine önemli bir alan açmanın planlarını yapıyor.

Moore Threads tam yol ileri

MUSE adını verdiği grafik mimarisi ile ekran kartları ve hızlandırıcılar geliştiren Moore Threads ayrıca iş istasyonları da hazırlıyor. Henüz GeForce RTX 4060 seviyesinden ileriye gidebilmiş değil ancak önü de açık.

Şirket etkinliğinde kazanılan GeForce RTX 5060 tartışma konusu ol 5 gün önce eklendi

Gelen bilgilere göre önümüzdeki haftalarda yapılacak olan halka arz işlemleri için Moore Threads büyük bir ilgiyle karşılaştı. Yaklaşık 4000 yatırımcının kayıt olduğu halka arz ile Moore Threads 1.1 milyar dolar değere ulaşacak ve ülkede en büyük grafik firması haline gelecek. Elbette yazılım tarafında global rekabet şansı olmadığı için Çin’de büyümeye devam edecek ancak son dönemde yaşanan ekran kartı kıtlığı firmayı nasıl etkiler bilinmez.

Firmanın MUSE mimarisi üzerinde inşa ettiği MTT S90 yakın zamanda satışa sunulacak ve GeForce RTX 4060 ile benzer bir performans sunacak. Yine MTT S4000 iş istasyonu da 48GB GDDR6 bellek, 768GB/s bant genişliği, 200 TOPS INT8 yapay zekâ performansı ve 25TFLOPS FP32 performansı ile şimdiden 1000 sipariş almış durumda.





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Moore Threads grafik sektörüne damga vuracak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: