    Çin’in Nvidia’sı milyar dolarlık şirketler arasına katılıyor

    Yıllardır Çin’de grafik teknolojileri alanında önemli adımlar atan Moore Threads nihayet halka arz oluyor. Halka arz ile birlikte şirketin değerinin 1 milyar dolar üzerine çıkması bekleniyor.

    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Geliştirdiği ekran kartı teknolojileri ile ülkesinde iddialı hale gelen ve Çin’in Nvidia’sı olarak adlandırılan Moore Threads, Nvidia’nın silindiği pazarda kendisine önemli bir alan açmanın planlarını yapıyor. 

    Moore Threads tam yol ileri

    MUSE adını verdiği grafik mimarisi ile ekran kartları ve hızlandırıcılar geliştiren Moore Threads ayrıca iş istasyonları da hazırlıyor. Henüz GeForce RTX 4060 seviyesinden ileriye gidebilmiş değil ancak önü de açık. 

    Gelen bilgilere göre önümüzdeki haftalarda yapılacak olan halka arz işlemleri için Moore Threads büyük bir ilgiyle karşılaştı. Yaklaşık 4000 yatırımcının kayıt olduğu halka arz ile Moore Threads 1.1 milyar dolar değere ulaşacak ve ülkede en büyük grafik firması haline gelecek. Elbette yazılım tarafında global rekabet şansı olmadığı için Çin’de büyümeye devam edecek ancak son dönemde yaşanan ekran kartı kıtlığı firmayı nasıl etkiler bilinmez. 

    Firmanın MUSE mimarisi üzerinde inşa ettiği MTT S90 yakın zamanda satışa sunulacak ve GeForce RTX 4060 ile benzer bir performans sunacak. Yine MTT S4000 iş istasyonu da 48GB GDDR6 bellek, 768GB/s bant genişliği, 200 TOPS INT8 yapay zekâ performansı ve 25TFLOPS FP32 performansı ile şimdiden 1000 sipariş almış durumda. 

     
     

