NetherRealm, arenayı açıyor: Mortal Kombat 1 betada yer alacak karakterler belli oldu

Tam Boyutta Gör Mortal Kombat 1, bir süredir bazı oyuncular tarafından test ediliyor. NetherRealm, beta sürümünün yakında tüm oyunculara açılacağını duyurdu. İlk olarak PS5 ve Xbox Series X sahipleri beta testine katılabilecek.

Mortal Kombat 1 PC sistem gereksinimleri 2 ay önce eklendi

Mortal Kombat 1 beta, 18 Ağustos'ta başlıyor

Mortal Kombat 1 beta testi, 18 Ağustos’ta başlayacak, 21 Ağustos’a kadar sürecek. Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi, Kitana, Johnny Cage ve Li Mei, oynanabilecek karakterler arasında. Ayrıca Kano, Sonya, Jax ve Frost da Kameo dövüşçü listesinde yerini alacak. The Teahouse ve Johnny Cage’s Mansion, dövüşülebilecek arenalar olacak.

Ön sipariş verenlere özel karakter

Tabii ki oyun çıkış yaptığında çok daha fazla oynanabilir karakter, Kameo dövüşçüsü ve arena olacak. Seçilebilecek karakterlere Baraka, Kung Lao, Mileena, Raiden, Rain, Scorpion, Smoke, Reiko, Tanya ve fazlası katılacak. Oyunu ön sipariş verenler Shang Tsung ile de oynama şansı bulacak. Ön sipariş vermeyenler satın alarak oynayabilecek.

Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak?

Mortal Kombat 1 ile özlenen dövüşçülerin geri döneceği, yepyeni karakterlerle dövüşeceğimiz ve tanınan isimlerin DLC olarak yer alacağı söyleniyor. Mortal Kombat 1, PC, PS5, Xbox Series X ve Nintendo platformuna 19 Eylül’de çıkacak.

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Mortal Kombat 1 beta tarihi ve karakterler belli oldu