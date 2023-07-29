NetherRealm, arenayı açıyor: Mortal Kombat 1 betada yer alacak karakterler belli oldu

- Mortal Kombat 1 beta, 18 Ağustos'ta başlıyor
- Ön sipariş verenlere özel karakter
- Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak?
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Mortal Kombat 1 beta, 18 Ağustos'ta başlıyor
Mortal Kombat 1 beta testi, 18 Ağustos’ta başlayacak, 21 Ağustos’a kadar sürecek. Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi, Kitana, Johnny Cage ve Li Mei, oynanabilecek karakterler arasında. Ayrıca Kano, Sonya, Jax ve Frost da Kameo dövüşçü listesinde yerini alacak. The Teahouse ve Johnny Cage’s Mansion, dövüşülebilecek arenalar olacak.
Ön sipariş verenlere özel karakter
Tabii ki oyun çıkış yaptığında çok daha fazla oynanabilir karakter, Kameo dövüşçüsü ve arena olacak. Seçilebilecek karakterlere Baraka, Kung Lao, Mileena, Raiden, Rain, Scorpion, Smoke, Reiko, Tanya ve fazlası katılacak. Oyunu ön sipariş verenler Shang Tsung ile de oynama şansı bulacak. Ön sipariş vermeyenler satın alarak oynayabilecek.
Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak?
Mortal Kombat 1 ile özlenen dövüşçülerin geri döneceği, yepyeni karakterlerle dövüşeceğimiz ve tanınan isimlerin DLC olarak yer alacağı söyleniyor. Mortal Kombat 1, PC, PS5, Xbox Series X ve Nintendo platformuna 19 Eylül’de çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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