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    Anlık Bildirim

    Mortal Kombat 2'nin vizyon tarihi açıklandı

    2021 yapımı Mortal Kombat'ın devam filmi için tarih verildi. The Boys dizisinin yıldızı Karl Urban'ın da rol aldığı Mortal Kombat 2, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak.
    Mortal Kombat 2'nin vizyon tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Sevilen dövüş oyunu serisi Mortal Kombat'ın yeni film uyarlaması, 2021 yılında sinemaseverlerle buluştu. Gerek karakter tasarımları gerekse fragmanları epey umut verici göründüğü için filmden beklentiler yüksekti. Ancak ortaya çıkan sonuç pek çok kişi için hayal kırıklığı oldu. Film özellikle eleştirmenlerden oldukça düşük puanlar aldı. Ancak seyircinin filme ilgi göstermesi, bir devam filminin önünü açtı. O günden beri hazırlık aşamasında olan Mortal Kombat 2, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak.

    Bugün yeni projelerini ve gelecek planlarını yatırımcılarla paylaştığı bir etkinlik düzenleyen Warner Bros. Discovery, bu etkinlik sırasında Mortal Kombat 2'nin de vizyon tarihini açıkladı. Yeni Mortal Kombat filmi 24 Ekim 2025'te vizyona girecek.

    Mortal Kombat 2'de Karl Urban da Rol Alıyor

    Mortal Kombat 2'yi ilk filmin de yönetmeni olan Simon McQuoid yönetiyor. Ancak bu kez senaryoda farklı bir ismin imzası bulunuyor. Yeni Mortal Kombat filminin senaryosunu, The Umbrella Academy dizisinin yaratıcısı olan Jeremy Slater yazdı. Slater'ın filmografisinde Godzilla x Kong, Moon Knight ve Fantastic Four gibi yapımlar da bulunuyor.

    Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Joe Taslim gibi isimlerin ilk filmdeki rolleriyle geri döneceği devam filminde ekibe Karl Urban da katılacak. Son yıllarda The Boys dizisiyle adından söz ettiren Urban, Johnny Cage karakterine hayat veriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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