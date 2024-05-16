Mortal Kombat 2'nin vizyon tarihi açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Sevilen dövüş oyunu serisi Mortal Kombat'ın yeni film uyarlaması, 2021 yılında sinemaseverlerle buluştu. Gerek karakter tasarımları gerekse fragmanları epey umut verici göründüğü için filmden beklentiler yüksekti. Ancak ortaya çıkan sonuç pek çok kişi için hayal kırıklığı oldu. Film özellikle eleştirmenlerden oldukça düşük puanlar aldı. Ancak seyircinin filme ilgi göstermesi, bir devam filminin önünü açtı. O günden beri hazırlık aşamasında olan Mortal Kombat 2, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak.

Bugün yeni projelerini ve gelecek planlarını yatırımcılarla paylaştığı bir etkinlik düzenleyen Warner Bros. Discovery, bu etkinlik sırasında Mortal Kombat 2'nin de vizyon tarihini açıkladı. Yeni Mortal Kombat filmi 24 Ekim 2025'te vizyona girecek.

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Mortal Kombat 2'de Karl Urban da Rol Alıyor

Mortal Kombat 2'yi ilk filmin de yönetmeni olan Simon McQuoid yönetiyor. Ancak bu kez senaryoda farklı bir ismin imzası bulunuyor. Yeni Mortal Kombat filminin senaryosunu, The Umbrella Academy dizisinin yaratıcısı olan Jeremy Slater yazdı. Slater'ın filmografisinde Godzilla x Kong, Moon Knight ve Fantastic Four gibi yapımlar da bulunuyor.

Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Joe Taslim gibi isimlerin ilk filmdeki rolleriyle geri döneceği devam filminde ekibe Karl Urban da katılacak. Son yıllarda The Boys dizisiyle adından söz ettiren Urban, Johnny Cage karakterine hayat veriyor.

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