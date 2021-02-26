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    Mortal Kombat filminin yaş sınırlı fragmanı tüm zamanların en çok izlenen yaş sınırlı fragmanı oldu

    Oyun dünyasının popüler serilerinden biri olan Mortal Kombat'in yeni film uyarlamasından ilk fragmanı geçtiğimiz hafta paylaşılmıştı. Fragmanın yaş kısıtlamalı versiyonu rekor kırdı.
    26 Şubat 2021, 23:00 (6 sa.)
    1,7b
    14
    6
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Mortal Kombat filminin yaş sınırlı fragmanı tüm zamanların en çok izlenen yaş sınırlı fragmanı oldu
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    İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisinin yeni filminden ilk fragman geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı.

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    Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragman fazlasıyla sevilen bir fragman olmuştu. Özellikle oyuna dair birçok göndermesinin olması insanları sevindirmişti. Daha önce de açıklandığı gibi film +18 olacak ancak geçen hafta yayınlanan fragman da yaş kısıtlamalı olarak yani redband olarak yayınlanmıştı. Görünen o ki bu şekilde yayınlanması birçok izleyicinin daha da ilgisini çekti. 

    Deadpool'u ve Logan'ı Geçti

    Mortal Kombat'ın yayınlanan yaş kısıtlamalı fragmanı tüm zamanların en çok izlenen yaş kısıtlamalı fragmanı oldu. Toplamda 116 milyon kez izlenerek Logan'ın ve Deadpool'un redband fragmanlarının izlenme sayısını geçti. Aşağıda hem bu rekor için yapılan paylaşımı hem de redband fragmanı bulabilirsiniz. 

    Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 16 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Ülkemizde ise yalnızca sinemalarda yayınlanacak.



    https://screenrant.com/mortal-kombat-trailer-beat-logan-deadpool-2-record/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    hellmare (Akif Emre) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Millet deliriyor falan ama oyunculuk ve sahneler 3. sını fimlere benziyor maalesef. Umarım ben yanılırım.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sizce de çok gereksiz bir "en" olmamış mı?
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    AribyAriana 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Get over here repliğini arka arkaya koyup film yapsalar ben yine varım izlemeye. 
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yanıt @hellmare Hocam delirme değil de neredeyse tüm yaş grupları tarafından ortak bilinen bir evren olduğu için malum hepimizin ilgisini çekiyor. ("Get over Here" dediği sahnede içimiz gıcıklandı resmen :D ) İnsan nostalji ile doluyor.
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    malchik (Back ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    kano'yu connor mcgregor yapmışlar
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    B burakdc 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sub zeronun kısıyı akan kanını dondurup sonra donan kanı yıne aynı kısıye bıcak gıbı saplayıp oldurmesı yaratıcı bır dusunce ama sahneler oyunculuk ve efektler berbat gıbı duruyor. Fılmın fragmana konacak en guzel sahnelerı bunlarsa, fılm ucuz bır power rangers cakması olmaktan oteye gıdememıs demektir. Ayrıca siddet ogelerinin kullanımıda cok az. Bana gore izleme seviyesi ilk okul falan dusunulmus olsa gerek. yok yas kısıtlaması vs. Kardesım kavga fılmı yapıyorsunuz. Barı bısey bılmıyorsunuz acın 2 -3 bolum kurtlar vadısı ızleyın oyle gelın. Hıc bır sey bılmıyorsanız yıllar once yapılan oyunundan esınlenseydınız barı.
    https://www.youtube.com/watch?v=hwkdT5zLOXo
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    hellmare (Akif Emre) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Millet deliriyor falan ama oyunculuk ve sahneler 3. sını fimlere benziyor maalesef. Umarım ben yanılırım.
    Yanıtla +7
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