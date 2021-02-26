Mortal Kombat filminin yaş sınırlı fragmanı tüm zamanların en çok izlenen yaş sınırlı fragmanı oldu

Tam Boyutta Gör

İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisinin yeni filminden ilk fragman geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı.

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Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragman fazlasıyla sevilen bir fragman olmuştu. Özellikle oyuna dair birçok göndermesinin olması insanları sevindirmişti. Daha önce de açıklandığı gibi film +18 olacak ancak geçen hafta yayınlanan fragman da yaş kısıtlamalı olarak yani redband olarak yayınlanmıştı. Görünen o ki bu şekilde yayınlanması birçok izleyicinin daha da ilgisini çekti.

Deadpool'u ve Logan'ı Geçti

Mortal Kombat'ın yayınlanan yaş kısıtlamalı fragmanı tüm zamanların en çok izlenen yaş kısıtlamalı fragmanı oldu. Toplamda 116 milyon kez izlenerek Logan'ın ve Deadpool'un redband fragmanlarının izlenme sayısını geçti. Aşağıda hem bu rekor için yapılan paylaşımı hem de redband fragmanı bulabilirsiniz.

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 16 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Ülkemizde ise yalnızca sinemalarda yayınlanacak.

https://screenrant.com/mortal-kombat-trailer-beat-logan-deadpool-2-record/

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