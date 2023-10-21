Mobil cihazlar için yeni Mortal Kombat oyunu çıktı

Warner Bros. Games’in yayınladığı yeni Mortal Kombat oyunu dövüş değil, rol yapma oyunu (cRPG) türünde. Android ve iOS için ücretsiz olarak yayınlanan (oyun içi satın alımlar mevcut) Mortal Kombat Onslaught, oyunculara neler sunuyor bakalım.

En güçlü Mortal Kombat karakterleri listesi 2 ay önce eklendi

Mortal Kombat Onslaught nasıl bir oynanış sunuyor?

Tam Boyutta Gör Mortal Kombat: Onslaught, Shinnok’un yıkım getirme planını konu alıyor. Yaşlı Ölüm Tanrısı, diyarların dört bir yanından kutsal emanetleri toplayarak yeniden güçlenmeye çalışırken, oyuncular buna engel olmak için Yıldırım Tanrısı Lord Raiden’a bir dövüş takımı kurmasında yardımcı oluyor. Sub-Zero, Liu Kang, Scorpion, Kitana, Cryax ve Smoke gibi çok çeşitli karakterler mevcut. Bu karakterler savaşçı, keskin nişancı, savunucu, suikastçı gibi çeşitli kategorilere ayrılmış ve her karakterin özel bir hareketi var. Ancak, karakterlerin hepsi açık değil; kilitlerinin açılması gerekiyor.

Oyunun seviyesi gittikçe zorlaşıyor ve oyuncuların kazanmayı sürdürmek için kombolar ve özel yetenekler dahil olmak üzere karakterlerin dövüş becerilerini geliştirmeleri, silahlarını yükseltmeleri ve kutsal ögelerle güçlerini artırmaları gerekiyor. Boss kulesi ve çeşitli modlarda da karakterler geliştirilebiliyor. Diğer oyuncularla mücadele etmek, ödüller kazanmak için de Arena bölümü var.

Yüksek kaliteli grafikler, sinematik ara sahneler ve kemiklerin kırıldığı kombolar içeren yeni Mortal Kombat Onslaught, bir dövüş oyunundan ziyade strateji severlerin daha çok ilgisini çekecek bir mobil oyun olmuş.

Mortal Kombat: Onslaught Games Ücretsiz 226,9 MB

Mortal Kombat: Onslaught Warner Bros. International Enterprises Aksiyon Ücretsiz

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Mortal Kombat: Onslaught Android ve iOS için çıktı