Mobil cihazlar için yeni Mortal Kombat oyunu çıktı

Warner Bros. Games’in yayınladığı yeni Mortal Kombat oyunu dövüş değil, rol yapma oyunu (cRPG) türünde. Android ve iOS için ücretsiz olarak yayınlanan (oyun içi satın alımlar mevcut) Mortal Kombat Onslaught, oyunculara neler sunuyor bakalım.
Mortal Kombat Onslaught nasıl bir oynanış sunuyor?
Oyunun seviyesi gittikçe zorlaşıyor ve oyuncuların kazanmayı sürdürmek için kombolar ve özel yetenekler dahil olmak üzere karakterlerin dövüş becerilerini geliştirmeleri, silahlarını yükseltmeleri ve kutsal ögelerle güçlerini artırmaları gerekiyor. Boss kulesi ve çeşitli modlarda da karakterler geliştirilebiliyor. Diğer oyuncularla mücadele etmek, ödüller kazanmak için de Arena bölümü var.
Yüksek kaliteli grafikler, sinematik ara sahneler ve kemiklerin kırıldığı kombolar içeren yeni Mortal Kombat Onslaught, bir dövüş oyunundan ziyade strateji severlerin daha çok ilgisini çekecek bir mobil oyun olmuş.
Mortal Kombat: Onslaught Games Ücretsiz 226,9 MB
Mortal Kombat: Onslaught Warner Bros. International Enterprises Aksiyon ÜcretsizBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.