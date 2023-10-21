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    Mobil cihazlar için yeni Mortal Kombat oyunu çıktı

    NetherRealm Studios, mobil platform için yeni Mortal Kombat oyununu piyasaya sürdü. Mortal Kombat: Onslaught olarak çıkış yapan oyun, Android ve iOS cihazlar için yayınlandı.

    Warner Bros. Games’in yayınladığı yeni Mortal Kombat oyunu dövüş değil, rol yapma oyunu (cRPG) türünde. Android ve iOS için ücretsiz olarak yayınlanan (oyun içi satın alımlar mevcut) Mortal Kombat Onslaught, oyunculara neler sunuyor bakalım.

    Mortal Kombat Onslaught nasıl bir oynanış sunuyor?

    Mortal Kombat Onslaught Android & iOS indir ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Mortal Kombat: Onslaught, Shinnok’un yıkım getirme planını konu alıyor. Yaşlı Ölüm Tanrısı, diyarların dört bir yanından kutsal emanetleri toplayarak yeniden güçlenmeye çalışırken, oyuncular buna engel olmak için Yıldırım Tanrısı Lord Raiden’a bir dövüş takımı kurmasında yardımcı oluyor. Sub-Zero, Liu Kang, Scorpion, Kitana, Cryax ve Smoke gibi çok çeşitli karakterler mevcut. Bu karakterler savaşçı, keskin nişancı, savunucu, suikastçı gibi çeşitli kategorilere ayrılmış ve her karakterin özel bir hareketi var. Ancak, karakterlerin hepsi açık değil; kilitlerinin açılması gerekiyor.

    Oyunun seviyesi gittikçe zorlaşıyor ve oyuncuların kazanmayı sürdürmek için kombolar ve özel yetenekler dahil olmak üzere karakterlerin dövüş becerilerini geliştirmeleri, silahlarını yükseltmeleri ve kutsal ögelerle güçlerini artırmaları gerekiyor. Boss kulesi ve çeşitli modlarda da karakterler geliştirilebiliyor. Diğer oyuncularla mücadele etmek, ödüller kazanmak için de Arena bölümü var.

    Yüksek kaliteli grafikler, sinematik ara sahneler ve kemiklerin kırıldığı kombolar içeren yeni Mortal Kombat Onslaught, bir dövüş oyunundan ziyade strateji severlerin daha çok ilgisini çekecek bir mobil oyun olmuş.

    Mortal Kombat: Onslaught Mortal Kombat: Onslaught Mortal Kombat: Onslaught Mortal Kombat: Onslaught Games Ücretsiz 226,9 MB

    Mortal Kombat: Onslaught Mortal Kombat: Onslaught Mortal Kombat: Onslaught Mortal Kombat: Onslaught Warner Bros. International Enterprises Aksiyon Ücretsiz

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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