Moto G30 modeli 90Hz ekran ve 5000mAh batarya ile geliyor

Motorola’nın giriş seviyesine hitap eden G akıllı telefon serisine bu hafta iki yeni model daha eklendi. Moto G30 ve Moto G10 akıllı telefon modelleri 200$ altında iddialı özellikler sunmaya çalışıyor.

Moto G30 özellikleri ve fiyatı

Motorola Moto G30 modelinde 6.5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran yer alıyor. 90Hz tazeleme hızı segmentinde öne çıkmasını sağlayacak. Su damlası çentiği ile nispeten ince çerçeveleri olan telefon IP52 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı.

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4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 662 yonga setinin güç verdiği telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi yer alıyor. Arka kısımda 64MP ana sensör 4 pikseli birleştirebiliyor. Yanında 8MP ultra geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve derinlik sensörü mevcut. Ön kamera ise 13MP çözünürlüğünde.

5000mAh kapasiteli batarya ile ikinci güne sarkabilen Moto G30 modeli 15W hızlı şarj desteği sunuyor. Moto G30 modeli 170 Avro fiyat etiketi ile bahar aylarında Avrupa’da satışa sunacak.

Moto G10 özellikleri ve fiyatı

Moto G10 modelinde 6.5 inçlik 720p ekrana sahip olan telefonda 60Hz tazeleme hızı yer alıyor. Snapdragon 460 yonga setinden gücünü alan telefonda 4GB RAM ve 64GB/128GB kapasite seçeneği mevcut. Ana sensör 48MP çözünürlüğünde iken diğer sensörler abisi ile aynı. 5000mAh kapasiteli batarya bu kez 10W hızlı şarj ile desteklenmiş. Moto G10 da 149 Avro seviyesinden satılacak.

https://www.theverge.com/2021/2/16/22286048/motorola-moto-g30-moto-g10-90hz-screen-price-launch

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