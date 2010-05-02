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Motorola, 2010 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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2000'li yılların ortasına Razr ile damgasını vurduktan sonra sessizliğe bürünen ve tabiri caizse 2009'un son döneminde Droid ile yeniden canlanan Motorola, 2010 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk çeyreği firma için hem iyi hemde kötü geçtiğini söylememiz yanlış olmayacaktır. 2009'un son çeyreğinde 12 milyon telefon satışı yapan Motorola, ilk çeyrekte bu sayının 8.5 milyona düşüşüne engel olamazken; geçen senenin ilk çeyreğinde elde ettiği 545 milyon dolarlık zararı bu çeyrekte 192 milyon dolara indirmeyi başardı. Özellikle son dönemde Droid, Devour gibi üst sınıf Android'li telefonlarıyla isminden bahsettiren firmanın bu modellerle yaptığı satışlarsa 2 milyondan 2.3 milyona yükseldi.


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dellino 9 yıl
Motorola ve SE bir çok memlekette olduğu gibi, ülkemizde satmamak için çok uğraşıyor.
İki firmanın da cep telefonu bölümleri yavaş yavaş gümlemeye doğru gidiyor.
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sioux 9 yıl
545m $ lık zararın 192 ye inmesi acaba motorola gibi bir firmayı zarara sokmayı başarabilen baştaki ultra yetenekli kişilerin başarısı ile ciro mu katladılar ?? yoksa 4$ dan 8$ a dow ile yükselen hisse senetlerinin kazançları ile mi çıkarıldığını bunlar kendilerine sordular mı acaba çok merak ediyorum.
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