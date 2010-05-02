2000'li yılların ortasına Razr ile damgasını vurduktan sonra sessizliğe bürünen ve tabiri caizse 2009'un son döneminde Droid ile yeniden canlanan Motorola, 2010 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk çeyreği firma için hem iyi hemde kötü geçtiğini söylememiz yanlış olmayacaktır. 2009'un son çeyreğinde 12 milyon telefon satışı yapan Motorola, ilk çeyrekte bu sayının 8.5 milyona düşüşüne engel olamazken; geçen senenin ilk çeyreğinde elde ettiği 545 milyon dolarlık zararı bu çeyrekte 192 milyon dolara indirmeyi başardı. Özellikle son dönemde Droid, Devour gibi üst sınıf Android'li telefonlarıyla isminden bahsettiren firmanın bu modellerle yaptığı satışlarsa 2 milyondan 2.3 milyona yükseldi.