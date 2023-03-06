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    Motorola Edge 40 Pro render görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

    Motorola'nın yeni amiral gemisi Motorola Edge 40 Pro modelinin render görüntüleri paylaşıldı. Yaklaşan akıllı telefon, kısa süre önce tanıtılan Moto X40 modelini temel alacak. İşte detaylar
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    Motorola Edge 40 Pro render görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yeni amiral gemisi Motorola Edge 40 Pro modelinin yakında küresel pazara adım atması bekleniyor. Şimdi ise uzun süredir söylentiler ile karşımıza çıkan cihazın render görüntüleri paylaşıldı. Peki geçen yılki Edge 30 Pro’nun halefi olacak Moto Edge 40 Pro neler sunacak?Gelin hep beraber bakalım.

    Motorola Edge 40 Pro render görüntüleri sızdırıldı

    Paylaşılan görüntüler, Motorola Edge 40 Pro'nun geçtiğimiz Aralık ayında Çin'de satışa sunulan Moto X40 ile benzer tasarım hatlarına sahip olacağını gösteriyor. Buna göre ön tarafta delikli ekrana ev sahipliği yapan cihazın sağ tarafında güç ve ses açma-kısma tuşları bulunuyor. Ayrıca Siyah ve Mavi renk seçenekleri ile görüntülenen amiral gemisi telefon, görünüşe göre suya karşı dayanıklı olacak.

    Motorola Edge 40 Pro render görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Motorola Edge 40 Pro’nun kavisli kenarlara sahip 6.7 inç OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Bu ekrana ise FHD+ çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı eşlik edecek. Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacağı belirtilen telefonun 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolama ile vitrine çıkması kuvvetle muhtemel.

    Kutusundan 125W kablolu, 15W kablosuz hızlı şarj destekli 4.600mAh pil ve Android 13 tabanlı MyUX UI ile çıkacak Motorola Edge 40 Pro’nun arka bölümde OIS destekli 50MP birincil, otomatik odaklama sunan 50MP ultra geniş ve 12MP telefoto sensörlerinden güç alması bekleniyor. Ön tarafta ise 60MP selfie sensörü bizleri karşılayacak. Akıllı telefonun Avrupa pazarında 849 euro fiyat etiketiyle vitrine çıkması bekleniyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    M
    Mylevi 3 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    ytong mu tuğla mı daha sağlam öss"yi kaçıran nazif şimdi ne yapıyor aşırı kaynamış süt türk telekom fiber kablo koptu iddia fikirleri

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