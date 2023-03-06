Motorola Edge 40 Pro render görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

Motorola Edge 40 Pro render görüntüleri sızdırıldı
Paylaşılan görüntüler, Motorola Edge 40 Pro'nun geçtiğimiz Aralık ayında Çin'de satışa sunulan Moto X40 ile benzer tasarım hatlarına sahip olacağını gösteriyor. Buna göre ön tarafta delikli ekrana ev sahipliği yapan cihazın sağ tarafında güç ve ses açma-kısma tuşları bulunuyor. Ayrıca Siyah ve Mavi renk seçenekleri ile görüntülenen amiral gemisi telefon, görünüşe göre suya karşı dayanıklı olacak.
Kutusundan 125W kablolu, 15W kablosuz hızlı şarj destekli 4.600mAh pil ve Android 13 tabanlı MyUX UI ile çıkacak Motorola Edge 40 Pro’nun arka bölümde OIS destekli 50MP birincil, otomatik odaklama sunan 50MP ultra geniş ve 12MP telefoto sensörlerinden güç alması bekleniyor. Ön tarafta ise 60MP selfie sensörü bizleri karşılayacak. Akıllı telefonun Avrupa pazarında 849 euro fiyat etiketiyle vitrine çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez